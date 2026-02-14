Sáng 14/2: Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn tăng mạnh

Mở cửa sáng 14/2, giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh so với hôm qua, mức tăng khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng SJC hiện được niêm yết ở mức 178,0 – 181,0 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn trơn ở mức 177,5 – 180,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trơn cùng một mức 178,0 – 181,0 triệu đồng/lượng.

Trước đó, trong ngày 13/2, giá vàng trong nước giảm 2 triệu đồng/lượng. Trong tuần qua, giá vàng trong nước loanh quanh mốc 180 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đảo chiều tăng trở lại sau khi giá vàng thế giới tối 13/2 bất ngờ tăng vọt và trở lại trên mốc 5.000 USD/ounce. Thậm chí, kim loại quý màu vàng có thời điểm hồi phục mạnh mẽ vượt 5.100 USD/ounce.

Cập nhật sáng nay, giá vàng thế giới đứng ở mức 5.040 USD/ounce. Theo Kitco News, thị trường vàng đang ghi nhận động lực phục hồi nhất định khi áp lực lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt, qua đó tạo dư địa để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,2% trong tháng 1, sau mức tăng 0,3% của tháng 12, theo thông báo của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố hôm thứ Ba. Mức lạm phát này thấp hơn nhẹ so với kỳ vọng của giới kinh tế, vốn dự báo CPI sẽ tăng 0,3%.

Tuy nhiên, lạm phát so với cùng kỳ năm trước đạt 2,4%, giảm mạnh so với mức 2,7% ghi nhận trong tháng 12. Theo dự báo đồng thuận, các nhà kinh tế kỳ vọng lạm phát 12 tháng sẽ ở mức 2,5%.

Báo cáo cũng cho thấy lạm phát cơ bản, loại trừ các yếu tố biến động mạnh như thực phẩm và năng lượng không có dấu hiệu tăng tốc, cho thấy áp lực giá cả chưa lan rộng và ăn sâu vào nền kinh tế. CPI lõi tăng 0,3% trong tháng 1, sau mức tăng 0,2% của tháng 12, phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế.

Lạm phát cơ bản tính theo năm đạt 2,5% trong tháng 1, không thay đổi so với mức của tháng 12.

Thị trường vàng lập tức đã nhận được lực mua nhẹ trong phản ứng ban đầu trước các số liệu lạm phát mới nhất.



