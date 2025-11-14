CLIP: Thẩm mỹ viện Mailisa vẫn hoạt động sáng 14-11.

Sáng 14-11, bên trong thẩm mỹ viện Mailisa ở số 86-88-92 Huỳnh Văn Bánh, phường Cầu Kiệu (TP HCM) đèn sáng rực, nhân viên thẩm mỹ viện vẫn đón khách.

Thẩm mỹ viện Mailisa vẫn hoạt động bình thường sáng 14-11.

Theo người dân, sáng nay, không thấy lực lượng công an xuất hiện phong tỏa, bảo vệ như hôm qua, 13-11.

Trước đó, từ 8 giờ sáng 13-11, rất đông lực lượng mặc sắc phục đến thẩm mỹ viện Mailisa. Một số lực lượng bên trong, một số người túc trực bên ngoài.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa nhiều thùng tài liệu ra ngoài.



Cùng thời điểm, lực lượng chức năng cũng có mặt tại nhiều cơ sở khác thuộc hệ thống thẩm mỹ Mailisa ở các tỉnh, thành như Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đăk Lắk…

Hàng chục cảnh sát cũng tới biệt phủ rộng hàng ngàn mét vuông của bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa tọa lạc tại khu dân cư Thới An, phường Thới An (TP HCM).

Khách vẫn ra vào thẩm mỹ viện Mailisa.



