Sản xuất nhiên liệu hóa thạch gây ra nắng nóng nghiêm trọng

(Ảnh minh họa: AFP/Getty Images)

Một nghiên cứu mới đã gắn những đợt nắng nóng gần đây và hơn 200 đợt nắng nóng khác với biến đổi khí hậu, cho thấy sự liên quan tới các hoạt động sản xuất nhiên liệu hóa thạch quy mô lớn.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature, phát hiện ra rằng 213 đợt nắng nóng có khả năng xảy ra cao hơn đáng kể và dữ dội hơn, do hoạt động của các nhà sản xuất nhiên liệu hóa thạch lớn, còn gọi là các công ty thải carbon lớn. Các công ty này bao gồm các công ty dầu mỏ, than đá và xi măng.

Nghiên cứu cũng cho thấy một số công ty nhiên liệu hóa thạch như ExxonMobil, Chevron và BP, đã có lượng khí thải đủ cao để gây ra một số đợt nắng nóng cực đoan. 25% các đợt nắng nóng nghiêm trọng này "gần như không thể xảy ra" nếu không có ô nhiễm khí hậu do các nhà sản xuất nhiên liệu hóa thạch lớn gây ra.

Sonia Seneviratne, nhà khoa học về khí hậu tại ETH Zurich (một trường đại học ở Thụy Sĩ) và là một trong những đồng tác giả của nghiên cứu - cho biết: "Nghiên cứu cho thấy rõ ràng rằng các tác nhân chính sản sinh ra carbon đóng vai trò rất quan trọng đối với các đợt nắng nóng gần đây được phân tích".

(Ảnh: AP)

Nghiên cứu này làm dày thêm các kết quả nghiên cứu về mối liên hệ giữa khí thải của các công ty sản xuất nhiên liệu hóa thạch với các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, gây ra tác động thảm khốc cho nền kinh tế và sức khỏe con người.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, ít nhất 489.000 người tử vong mỗi năm do nắng nóng trong giai đoạn 2000 - 2019, nhiều người tử vong do biến đổi khí hậu gây ra các đợt nắng nóng.

Các chuyên gia cảnh báo, việc phụ thuộc quá nhiều vào nhiên liệu hóa thạch đang tạo ra một vòng luẩn quẩn đáng lo ngại - Trái đất nóng lên thì nhu cầu năng lượng lại tăng, kéo theo phát thải nhiều hơn. Điều này khiến quá trình chuyển sang năng lượng tái tạo, xanh và thân thiện với môi trường có thể bị chậm lại.