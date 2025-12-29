Sản xuất hơn 3.000 tấn bạc/năm, Trung Quốc làm rung chuyển thị trường toàn cầu chỉ với 1 động thái

Bạc đang trên đà có năm tăng giá mạnh nhất kể từ năm 1979 khi Trung Quốc công bố siết chặt kiểm soát xuất khẩu, góp phần thúc đẩy giá bạc tăng vọt. Giá kim loại quý đã tăng lên mức cao kỷ lục 80 USD/ounce vào 29/12. Giá bạc hiện đã tăng xấp xỉ 170% kể từ đầu năm, gấp hơn hai lần mức tăng 72% của giá vàng trong cùng thời điểm.

Bên cạnh vàng, kim loại quý này được coi là tài sản trú ẩn an toàn đối với các nhà đầu tư giữa những lo ngại về lạm phát, căng thẳng địa chính trị và nợ công.

Tuy nhiên, giá bạc gần đây đang tăng mạnh và nhiều chuyên gia cho rằng nó tới từ một động thái của Trung Quốc. Theo đó, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới ấn định ngày siết chặt kiểm soát xuất khẩu bạc, giống như các mà họ đã làm với đất hiếm.

Trung Quốc ra quy định rằng từ 1/1/2026, các nhà xuất khẩu bạc, vonfram và nguyên tố hóa học antimon phải xin giấy phép từ Bộ Thương mại (Mofcom). Điều này đồng nghĩa với việc ​​có thể chỉ những công ty lớn mới được cấp phép. Các biện pháp này được cho là sẽ siết chặt nguồn cung bạc trên toàn cầu.

﻿Cụ thể, Bắc Kinh quy định, doanh nghiệp được phép xuất khẩu bạc phải có sản lượng hàng năm tối thiểu 80 tấn và có hạn mức tín dụng khoảng 30 triệu USD. Điều này thực chất đang cản trở các doanh nghiệp xuất khẩu quy mô nhỏ và vừa. Trong khi đó, Trung Quốc chiếm tới 60-70% nguồn cung bạc toàn cầu. Điều này góp phần khiến giá tăng phi mã.

Trên thực tế, bạc được sử dụng trong điện khí hóa, tấm pin mặt trời, xe điện và trung tâm dữ liệu, tất cả đều là những lĩnh vực có nhu cầu ngày càng tăng, làm giảm lượng dự trữ bạc. Trung Quốc là nhà cung cấp bạc lớn thứ 2 thế giới sau Mexico. Nước này sản xuất 3.300 tấn bạc vào năm 2024, gấp 3 ba lần sản lượng bạc của Mỹ.

Khi công bố quy định mới vào cuối tháng 10, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các biện pháp này được đưa ra nhằm “bảo vệ tài nguyên” và “tăng cường quản lý xuất khẩu kim loại quý hiếm”.

Các quy định của Bắc Kinh dự kiến sẽ làm trầm trọng thêm sự mất cân bằng lớn giữa cung và cầu. Trữ lượng bạc trên thế giới hiện nay phần lớn đã cạn kiệt, nhưng gần đây lại chứng kiến nhu cầu mạnh mẽ từ cả nhà đầu tư và ngành công nghiệp. Kim loại này được sử dụng trong điện khí hóa, tấm pin mặt trời, xe điện và trung tâm dữ liệu.

Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) gần đây cắt giảm lãi suất càng làm tăng sức hấp dẫn của kim loại quý, vì các tài sản sinh lời không còn giữ được lợi thế như vàng và bạc nữa.

