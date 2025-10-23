Săn vé máy bay mùng 1 Tết rẻ như ngày thường - Bí kíp chỉ có trên Traveloka

Săn được vé máy bay giá rẻ thời điểm nay sẽ giúp bạn về nhà an toàn, tiết kiệm và chủ động.

Nhu cầu đặt vé mùng 1 Tết

Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu đi lại đạt đỉnh. Vé máy bay vào các ngày mùng 1, mùng 2 thường được săn gắt nhất vì nhiều người muốn có mặt đúng ngày khai xuân, sum họp gia đình.

Những năm gần đây, khách hàng có xu hướng đặt vé sớm hơn do giá vé biến động mạnh, cạnh tranh giữa các hãng và sự xuất hiện của nhiều chương trình khuyến mãi trực tuyến. Năm 2026 dự kiến tiếp tục bùng nổ lượng hành khách đi máy bay dịp Tết, nhu cầu đi lại nội địa tăng, nhiều đường bay mới được mở. Tất cả đẩy cầu tăng, đồng nghĩa với việc giá vé mùng 1 Tết có thể biến động mạnh nếu đặt sát giờ.

Vì vậy, chiến lược đặt vé thông minh, tận dụng công cụ và ưu đãi trên nền tảng như Traveloka sẽ là cách hiệu quả để tiết kiệm chi phí và giảm rủi ro. Người dùng nên thường xuyên truy cập ứng dụng để tra vé máy bay trực tuyến, nắm bắt kịp thời biến động giá và thời điểm các hãng tung ưu đãi tốt nhất.

Kinh nghiệm mua vé máy bay ngày mùng 1 Tết giá rẻ

Để săn được vé Tết hợp túi tiền, dưới đây là những mẹo thiết thực, đã được nhiều người áp dụng và áp dụng trên Traveloka:

Đặt trước 2–3 tháng (hoặc hơn): Với chặng mùng 1 Tết, đặt sớm ít nhất 2–3 tháng giúp bạn có nhiều lựa chọn giờ bay và mức giá tốt. Nếu rơi vào mùa cao điểm cực đại hoặc đường bay hot, cân nhắc đặt trước 4–6 tháng.

Đặt vé khứ hồi: Ngoài tiết kiệm, vé khứ hồi giúp bạn ổn định lịch trình, giảm rủi ro giá tăng vào phút chót.

Chọn thời điểm đặt giữa tuần: Các phân tích thị trường cho thấy nhiều khuyến mãi và nhả vé rẻ xuất hiện vào giữa tuần, đặc biệt là thứ Ba hoặc thứ Tư khi lượng đặt vé thấp hơn.

Tạo Thông báo giá trên Traveloka: Đây là công cụ hữu hiệu để theo dõi biến động giá cho chuyến mùng 1 Tết bạn quan tâm. Trên ứng dụng Traveloka, nhấn biểu tượng chuông trên trang chuyến bay, điền thông tin và tạo thông báo để nhận ngay khi giá thay đổi. Điều này giúp bạn "chộp" được vé tốt mà không phải kiểm tra liên tục.

Tham gia Traveloka Priority: Người dùng tham gia chương trình khách hàng thân thiết có thể hưởng ưu đãi độc quyền, tích lũy xu để thăng cấp và nhận khuyến mãi tốt hơn khi đặt vé. Nếu bạn thường xuyên đi lại, đây là kênh giúp giảm chi phí dài hạn.

So sánh và linh hoạt về giờ bay: Bay sớm hoặc muộn trong ngày, chọn sân bay lân cận hay các lịch trình nối chuyến hợp lý có thể giảm đáng kể chi phí. Traveloka giúp so sánh nhanh các lựa chọn để bạn cân nhắc.

Kiểm tra điều kiện hoàn/hủy: Với vé Tết, yếu tố linh hoạt rất quan trọng. Hãy ưu tiên vé có chính sách đổi/hủy rõ ràng để tránh mất tiền khi cần thay đổi kế hoạch.

Ngoài ra, khi thực hiện đặt vé, hãy tận dụng mã giảm giá, ưu đãi thanh toán và combo (vé + khách sạn) nếu phù hợp để góp phần giảm gánh nặng chi phí trong dịp Tết.

Cách check tình trạng chuyến bay mùng 1 Tết trên Traveloka

Traveloka không chỉ giúp bạn săn vé mà còn hỗ trợ theo dõi và quản lý chuyến bay liên tục, rất hữu ích trong dịp Tết khi thời tiết và lưu lượng hành khách có thể gây trì hoãn:

Tính năng Kiểm tra/Theo dõi chuyến bay trên ứng dụng và trang web cho phép theo dõi trạng thái thời gian thực: Bị hủy, bị hoãn, đang bay, đã hạ cánh, theo lịch trình.

Các hãng hỗ trợ bao gồm các hãng nội địa như Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vietravel Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways và nhiều hãng quốc tế phổ biến.

Hướng dẫn kiểm tra:

Truy cập trang Trạng thái chuyến bay trên Traveloka.

Nhập mã chuyến bay (ví dụ: QH288 — mã gồm 5 ký tự), tuyến bay và ngày bay.

Nhấp "Tìm kiếm" để truy xuất dữ liệu theo thời gian thực.

Xem chi tiết lịch khởi hành, thời gian đến dự kiến, nhà ga và cổng.

Mùng 1 Tết là thời điểm "nóng" của thị trường vé máy bay. Chỉ cần vài thao tác thông minh trên Traveloka, chuyến về nhà ngày đặc biệt sẽ nhẹ nhàng và ấm áp hơn.