Sản vật triệu đô của Việt Nam khiến Trung Quốc phải thừa nhận ngon hơn của nhà trồng, giàu protein, được ví như 'cứu tinh của thế giới'

Đây là một trong những mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2026.

Mít đang duy trì đà tăng trưởng tích cực trong hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. Trong 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt hơn 164 triệu USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng tháng 7, xuất khẩu mít đạt khoảng 11,8 triệu USD, tăng 33% so với tháng 7/2025. Với kết quả này, mít hiện đóng góp khoảng 3,4% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam và đứng thứ 8 trong nhóm các mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ quan trọng nhất đối với mít Việt Nam. Những năm gần đây, loại trái cây này ngày càng được người tiêu dùng Trung Quốc biết đến nhờ kích thước múi lớn, màu vàng đậm, vị ngọt và hương thơm đặc trưng.

Trung Quốc cũng đang phát triển vùng trồng mít trong nước tại một số địa phương như Hải Nam, Quảng Tây và Vân Nam nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn hàng nhập khẩu. Tuy nhiên, điều kiện khí hậu tại nhiều khu vực khiến chất lượng mít trồng nội địa chưa đồng đều và vẫn khó cạnh tranh với sản phẩm đến từ các nước Đông Nam Á.

Một số phương tiện truyền thông Trung Quốc từng đánh giá cao mít nhập khẩu từ Việt Nam, cho rằng sản phẩm có chất lượng và hương vị nổi bật. Dù giá bán có thể cao hơn mít trồng trong nước, loại quả này vẫn được một bộ phận người tiêu dùng ưa chuộng.

Đáng chú ý, từ ngày 1/6/2026, mít tươi Việt Nam chính thức được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc sau khi Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) ban hành các quy định về kiểm dịch thực vật đối với sản phẩm này.

Đây là một bước tiến đáng chú ý đối với ngành hàng, bởi trước đó hoạt động xuất khẩu mít sang thị trường này chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc xuất khẩu chính ngạch.

Trong năm 2025, Việt Nam và Trung Quốc đã ký 5 nghị định thư liên quan đến xuất khẩu nông sản, gồm ớt, chanh leo, cám gạo, tổ yến thô và mít tươi. Việc hoàn thiện các yêu cầu về kiểm dịch và tiêu chuẩn xuất khẩu được kỳ vọng tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng thị trường.

Không chỉ phụ thuộc vào xuất khẩu quả tươi, các doanh nghiệp Việt Nam đang đẩy mạnh chế biến mít thành nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng cao như mít sấy, mít đông lạnh và các sản phẩm chế biến khác.

Xu hướng này giúp doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào một thị trường, đồng thời kéo dài thời gian bảo quản và mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường ở xa.

Bên cạnh Trung Quốc, mít Việt Nam đang từng bước thâm nhập các thị trường có yêu cầu cao hơn như Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ và một số quốc gia châu Âu. Nhu cầu đối với trái cây nhiệt đới trên thế giới được đánh giá còn dư địa tăng trưởng, tạo thêm cơ hội cho mặt hàng này.

Mít cũng có một đặc điểm đáng chú ý về khả năng thích ứng với điều kiện canh tác. Một số chuyên gia nông nghiệp quốc tế đánh giá đây là cây trồng có khả năng chịu hạn tương đối tốt, thích nghi với nhiều môi trường và không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc khi cây trưởng thành. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến thời tiết ngày càng cực đoan, những đặc tính này giúp mít được quan tâm như một loại cây trồng có tiềm năng.

Bên cạnh giá trị kinh tế, mít còn chứa chất xơ, protein và các hợp chất chống oxy hóa. Theo một số nghiên cứu, 100 g múi mít cung cấp khoảng 1,72 g protein, trong khi các hợp chất flavonoid trong loại quả này được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ giảm nguy cơ liên quan đến một số bệnh mạn tính.

Triển vọng xuất khẩu mít trong những tháng cuối năm được đánh giá tích cực khi nhu cầu tiêu thụ rau quả tại Trung Quốc và các thị trường Đông Bắc Á thường tăng trong mùa lễ hội và dịp cuối năm. Đây có thể tiếp tục là động lực để xuất khẩu mít Việt Nam duy trì tăng trưởng trong thời gian tới.