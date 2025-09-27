Săn ưu đãi đến hơn 6 triệu, xài trước trả sau 0% lãi suất khi mua Xiaomi 15T Series tại Thế Giới Di Động

Luôn được giới công nghệ ưu ái gọi tên "flagship killer", dòng T Series của Xiaomi nổi danh với việc mang đến những sản phẩm được trang bị nhiều tính năng cao cấp với một mức giá dễ tiếp cận hơn, nay còn được Thế Giới Di Động "tiếp lửa" bằng cơn lốc ưu đãi cực giá trị.

Theo đó, khi đặt trước sản phẩm, bạn sẽ được chọn ngay quà tặng cực chất: một chiếc loa Xiaomi Sound Party trị giá 2.99 triệu đồng để khuấy động mọi bữa tiệc, hoặc Phiếu mua hàng 1 triệu để mua sắm thỏa thích. Ngoài ra còn có 4000 suất ưu đãi giảm ngay 1 triệu đồng.

Chưa hết, khi mang chiếc điện thoại cũ của bạn đến, bạn có thể nhận thêm khoản trợ giá lên đời đến 2.5 triệu đồng qua chương trình "Thu cũ đổi mới". Như vậy, bạn có thể sở hữu siêu phẩm này với tổng mức ưu đãi lên đến hơn 6 triệu đồng.

Cùng với đó, mọi lo lắng tài chính đều được xóa tan với chính sách trả chậm 0% lãi suất linh hoạt. Đặc biệt nhất, Xiaomi còn tặng bạn gói đặc quyền bảo vệ toàn diện với 24 tháng bảo hành cùng 6 tháng bảo hiểm rơi vỡ màn hình, mang lại sự an tâm tuyệt đối trong suốt quá trình sử dụng.

Dòng Xiaomi 15T gồm hai phiên bản: Xiaomi 15T và Xiaomi 15T Pro, có mức giá khởi điểm từ 13.99 triệu đồng. Xiaomi 15T mang đến trải nghiệm Nhiếp ảnh Spotlight với hệ thống ống kính quang học Leica Summilux danh giá. Camera chính 23mm độ phân giải 50MP kết hợp cùng camera Tele 46mm và camera siêu rộng 15mm, mang đến khả năng sáng tạo không giới hạn, từ những bức ảnh chân dung xóa phông nghệ thuật đến những khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ.

Xiaomi 15T Series được trang bị bộ phụ kiện cao cấp đi kèm gồm củ sạc siêu tốc, cáp sạc và ốp lưng bảo vệ,…

Không chỉ là một cỗ máy nhiếp ảnh, Xiaomi 15T còn là thiết bị giải trí đỉnh cao. Máy sở hữu màn hình bảo vệ mắt 6.83 inch với độ phân giải 1.5K sắc nét và tần số quét 120Hz mượt mà. Đặc biệt, với độ sáng tối đa lên tới 3200 nits, người dùng có thể thoải mái sử dụng ngoài trời nắng gắt.

Xiaomi 15T được trang bị Dimensity 8400-Ultra - một con chip mạnh mẽ được tinh chỉnh đặc biệt để cân bằng hoàn hảo giữa hiệu năng đỉnh cao và tiết kiệm năng lượng. Viên pin dung lượng lớn 5500mAh cùng sạc nhanh 67W HyperCharge cho phép bạn sử dụng suốt cả ngày dài. Máy được tích hợp Xiaomi HyperAI, giúp tối ưu hiệu năng, kết nối liền mạch giữa các thiết bị và đơn giản hóa mọi tác vụ hàng ngày. Hoàn thiện cho trải nghiệm là chuẩn kháng nước và bụi IP68, giúp bạn tự tin đối mặt với mọi thử thách thời tiết.

Xiaomi 15T Series được trang bị chuẩn IP68 chống nước với độ sâu đến 3m cùng kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i bảo vệ mặt trước

Trong khi đó, là phiên bản cao cấp nhất, Xiaomi 15T Pro được nâng cấp toàn diện để mang đến trải nghiệm đỉnh cao. Điểm nhấn đắt giá nhất chính là camera Tele Leica 5x Pro chuyên nghiệp - đây là ống kính tele 5x đầu tiên trong dòng Xiaomi T. Camera này sử dụng cảm biến JN5 với tiêu cự tương đương 115 mm, cho phép zoom quang học 5x, zoom lossless 10x và Ultra Zoom 20x. Nhờ đó, bạn có thể bắt trọn những khoảnh khắc ở khoảng cách cực xa với độ chi tiết đáng kinh ngạc. Đây là tính năng thường chỉ xuất hiện trên các dòng flagship hàng đầu.

Trải nghiệm thị giác trên Xiaomi 15T Pro được đẩy lên một tầm cao mới với màn hình bảo vệ mắt 6.83 inch có tần số quét 144Hz, giúp mọi thao tác cuộn lướt, chuyển cảnh trong phim hay các pha combat trong game đều diễn ra mượt mà đến hoàn hảo. Màn hình Xiaomi 15T Series cũng mang lại trải nghiệm hoàn hảo khi viền mỏng và cấn đối hoàn hảo chỉ 1.5mm.

Xiaomi 15T Pro có 3 phiên bản màu sắc là Vàng Mocha, Xám và Đen

Xiaomi 15T Pro được trang bị vi xử lý Dimensity 9400+. Đây là con chip đầu bảng, mang lại sức mạnh xử lý khủng để chinh phục mọi tựa game đồ họa nặng nhất. Bên cạnh đó, Xiaomi 15T Pro còn gây ấn tượng mạnh với công nghệ sạc siêu tốc 90W HyperCharge, có khả năng sạc đầy viên pin 5500mAh chỉ trong thời gian cực ngắn, đảm bảo thiết bị luôn sẵn sàng cho mọi tác vụ. Hiện sản phẩm đang được mở đặt trước với mức giá từ 18.49 triệu đồng tại Thế Giới Di Động.

Cùng với việc ra mắt 15T Series, Xiaomi còn giới thiệu "Bộ Sưu Tập Hoàng Kim" (Gold Collection) độc đáo. Lấy tâm điểm là phiên bản màu Vàng Mocha (Mocha Gold) trên Xiaomi 15T Pro và Vàng hồng (Rose Gold) trên Xiaomi 15T đầy cuốn hút, bộ sưu tập là sự kết hợp hoàn mỹ với đồng hồ Xiaomi Watch S4 41mm và tai nghe Xiaomi Openwear Stereo Pro phiên bản cùng tông màu. Đây là những mảnh ghép hoàn hảo, giúp người dùng sở hữu trọn bộ sản phẩm Xiaomi đẳng cấp, đồng bộ và thông minh.

Các thiết bị màu Gold sang trọng, tinh tế tạo nên Bộ Sưu tập Hoàng Kim, mang đến trải nghiệm đồng bộ và đẳng cấp

Với những tính năng nhiếp ảnh chuyên nghiệp, những trang bị tiệm cận flagship và một mức giá không thể hợp lý hơn, Xiaomi 15T Series đã chứng tỏ danh xưng mà giới công nghệ ưu ái đặt cho là hoàn toàn xứng đáng. Đặt hàng ngay Thế Giới Di Động để trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu siêu phẩm và tận hưởng trọn vẹn bộ ưu đãi khủng này!