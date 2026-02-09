Sàn tiền số gửi nhầm 44 tỷ USD bitcoin cho người dùng, 695 khách hàng nhận thông báo bất ngờ

Bithumb tiết lộ, sự cố xảy ra vào ngày 6/2, khi sàn đã phân phối nhầm tổng cộng khoảng 620.000 bitcoin, trị giá xấp xỉ 44 tỷ USD theo giá thị trường tại thời điểm đó.

Sàn cho biết đã thu hồi được 99,7% số bitcoin bị phân phát nhầm và áp dụng biện pháp hạn chế giao dịch cũng như rút tiền đối với 695 khách hàng liên quan trong vòng 35 phút kể từ khi sự việc xảy ra.

Sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb đã tặng nhầm hơn 40 tỉ USD Bitcoin cho khách hàng

Lúc đầu Bithumb dự định phân phát các khoản tiền thưởng nhỏ từ 2.000 won Hàn Quốc (khoảng 1,4 USD) trở lên cho mỗi người dùng trong khuôn khổ một chương trình khuyến mại. Tuy nhiên, vì chuyển nhầm, những người trúng thưởng lại nhận được ít nhất 2.000 Bitcoin (khoảng 138 triệu USD) mỗi người.

"Chúng tôi muốn khẳng định rõ rằng sự cố này không liên quan đến việc bị tấn công mạng từ bên ngoài hay vi phạm bảo mật, và không có vấn đề nào đối với an ninh hệ thống hoặc việc quản lý tài sản của khách hàng" - Bithumb giải thích.

Tuy nhiên, các cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc, gồm cả Ủy ban Dịch vụ tài chính (FSC), cho rằng sự cố này "đã phơi bày những điểm yếu và rủi ro của tài sản ảo".

Sau một cuộc họp khẩn, các cơ quan quản lý thông báo họ sẽ kiểm tra trực tiếp tại Bithumb và các sàn tiền số khác nếu phát hiện bất thường trong quá trình rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ, cũng như việc nắm giữ tài sản ảo và các hoạt động của họ.

Sau sự cố phân phối nhầm, giá bitcoin trên sàn Bithumb đã bất ngờ bốc hơi 17%, rơi xuống mức 81,1 triệu won (khoảng 55.400 USD) trong thời gian ngắn do áp lực bán tháo cục bộ.

Tuy nhiên, lực mua bắt đáy đã nhanh chóng đẩy giá phục hồi lên ngưỡng 104,5 triệu won (khoảng 71.400 USD). Dù con số này cao hơn giá thế giới (đang ở mức quanh 69.000 USD) do chênh lệch tỷ giá nội địa, mức giá này đã đánh dấu sự ổn định trở lại của sàn Bithumb sau cú sốc kỹ thuật.

Tại Hàn Quốc, Bithumb hiện chỉ đứng sau Upbit, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất xứ sở kim chi.