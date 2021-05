Sẵn sàng kế hoạch bầu cử tại nơi có dịch Covid-19

Thời điểm này, công tác kiểm tra, giám sát bầu cử vẫn đang được Mặt trận Tổ quốc các cấp và Chính quyền các địa phương ở Lào Cai triển khai quyết liệt, đúng tiến độ quy định, đảm bảo mọi điều kiện sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Có 10 khu vực bỏ phiếu và hơn 4.000 cử tri tham gia bầu cử, đến nay, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã cơ bản hoàn tất các điều kiện về cơ sở vật chất, khánh tiết, sẵn sàng cho ngày bầu cử. Đa phần cử tri đã nhận được thẻ cử tri phát tận tay; riêng số cử tri là F1, F2 của các ca nhiễm SARS-CoV-2 phải cách ly sẽ được bố trí hòm phiếu phụ lưu động tới.

Ông Đoàn Đức Luyện, Quyền Chủ tịch UBND phường Xuân Tăng cho biết: "Do dịch bệnh Covid-19 nên hiện nay một số công dân làm ăn xa và các cháu học sinh chưa trở về trường học được thì chúng tôi cho các tổ bầu cử tiếp tục rà soát, trường hợp phát sinh thêm các cử tri thì chúng tôi sẽ tiếp tục phát thẻ cử tri theo đúng quy định."

Để đảm bảo các điều kiện cho công tác bầu cử, Ban chỉ đạo bầu cử, Uỷ ban bầu cử và Uỷ ban MTTQ thành phố Lào Cai đã thành lập 5 đoàn, thực hiện gần 60 cuộc kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại tất cả các xã, phường; kịp thời chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế liên quan đến công tác chuẩn bị; đảm bảo các nội dung, công việc thực hiện theo đúng lịch trình và đúng luật.

"Những trường hợp F2 đều yêu cầu phải cách ly tại nhà để đảm bảo bầu cử an toàn trong điều kiện dịch bệnh; rà soát cơ sở vật chất để kịp thời thay thế khi bị thiên tai; tuyên truyền cho người dân biết khu vực bỏ phiếu mà mình sẽ tham dự" - ông Trần Văn Thiện, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lào Cai nói.

Hiện, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đã hoàn thành hoạt động kiểm tra, giám sát bầu cử đợt 2 tại 9 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

Kết quả cho thấy, 39 khu vực bỏ phiếu của 23 xã, phường, thị trấn được kiểm tra đã làm tốt công tác lập, công bố, niêm yết danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử theo đúng quy định. Công tác đảm bảo cơ sở vật chất, phòng chống Covid-19 cũng được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho ngày bầu cử tới.

Ông Dương Đức Toàn, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, đơn vị phối hợp với cơ quan liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử theo đúng quy định; nắm tình hình, bảo đảm tốt công tác an ninh, trật tự cho các địa phương, nhất là trong ngày bầu cử.

Người dân huyện Quỳ Châu thực hiện khai báo y tế tại hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của người ứng cử. Ảnh: Báo Nghệ An

* Chuẩn bị cho ngày bầu cử 23/5 tới đây, hiện công tác chuẩn bị đang được các cấp, ngành tỉnh Nghệ An triển khai tích cực, đặc biệt là tại khu vực nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, vùng đặc thù.



Xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai có khoảng 6200 cử tri sẽ đi bỏ phiếu tại 6 điểm bầu cử. Đây là xã có địa hình kéo dài, giáp với địa bàn tỉnh Thanh Hóa và xã Quỳnh Lập, nơi đang có trường hợp dương tính với Sars-Cov2.

Ông Lê Tuấn Anh, Bí thư Đảng uỷ xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai cho biết: "Hiện nay lượng công dân và số người nghi là F1 đổ về rất nhiều, cho nên không tránh khỏi nguy cơ lây nhiễm. Đề nghị tỉnh, thị xã quan tâm hơn việc trang bị sớm các trang thiết bị, như máy đo thân nhiệt, lực lượng y tế, để khi có sự việc xảy ra thì cũng chủ động."

Ngoài trường hợp dương tính với Covid-19 đang được điều trị, hiện trên địa bàn thị xã Hoàng Mai còn có 2 khu cách ly tập trung cho khoảng 100 trường hợp là F1, hơn 2600 trường hợp F2 đang được cách ly tại nhà.

Ông Nguyễn Anh Văn, Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử thị xã Hoàng Mai cho biết, do không tổ chức được các cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử trực tiếp, nên Ủy ban bầu cử thị xã đã linh hoạt giới thiệu các ứng cử viên trên hệ thống truyền thanh.

Mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng Ủy ban bầu cử đã lên phương án bỏ phiếu cho các cử tri thuộc diện F1,F2 đúng quy định.

"Thị xã không tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho nên chúng tôi tuyên truyền bằng cách tổ chức đưa tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên lên trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thứ hai là điều kiện về kinh phí nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch rất lớn, dịch bệnh diễn biến phức tạp, cần rất nhiều và mong muốn có sự quan tâm hỗ trợ của cấp trên để công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thị xã tốt hơn." - Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử thị xã Hoàng Mai cho biết.

Không chỉ có địa phương vùng có dịch mà hiện nay Ủy ban bầu cử các cấp cũng tỉnh Nghệ An đặc biệt quan tâm đến các phương án đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong ngày bầu cử ở vùng đặc thù.

Ông Nguyễn Văn Hải, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Tương Dương tỉnh Nghệ An cho biết, đối với khu vực miền núi, số lượng cử tri biến động do số lao động đi làm ăn xa nhiều, để triển khai công tác bầu cử gắn với phòng chống dịch Covid-19 nhiều địa phương thực hiện phương châm 4 tại chỗ, làm tốt công tác an ninh biên giới, chống xuất nhập cảnh trái phép, xây dựng phương án bầu cử theo tổ liên gia, hộ gia đình.

"Chúng tôi kiểm soát những ý số lượng lao động đi làm ăn xa quay trở về. Đây là một cái khó khăn cho cấp huyện, nó làm biến động số cử tri. Do vậy, chúng tôi phải thường xuyên cập nhật số cử tri về, phải vừa đảm bảo được phòng chống dịch đó là thực hiện công tác khai báo và đo thân nhiệt."

Để ngày bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, căn cứ vào tình hình thực tế của vùng miền, các ngành chức năng, địa phương tỉnh Nghệ An đang khẩn trương các phương án, đảm bảo ngày bầu cử diễn ra an toàn, vui tươi và đúng quy định./.