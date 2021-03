Sân Quy Nhơn tính phương án mở cửa tự do trận gặp Đà Nẵng

Cũng từ thành tích của đội bóng này trong thời gian qua, trước đó là giành Cúp vô địch giải Tứ hùng trên sân Thống Nhất khi vượt qua CLB TPHCM, CLB Sài Gòn và CLB Hà Nội nên đã tạo sức hút rất lớn với người hâm mộ Bình Định.

Lường trước sự háo hức của khán giả nhà, nhưng do tình hình dịch Covid-19 hiện nay còn diễn biến phức tạp nên trận đấu giao hữu giữa Bình Định và Khánh Hòa vào ngày 7-3 được Ban tổ chức sân Quy Nhơn thông báo đóng cửa không đón khán giả.

Thông báo trên hẳn sẽ làm nhiều fan hâm mộ đội bóng này kém vui, nhưng bên cạnh đó, thông báo khác đã được xem như món quà đầu Xuân gửi CĐV đội Bình Định khi CLB sẽ mở cửa tự do trong trận đấu với Đà Nẵng ở vòng 4. Dĩ nhiên là trong điều kiện việc phòng, chống dịch Covid-19 có tín hiệu khả quan và được sự chấp thuận của cơ quan chức năng có thẩm quyền ở địa phương.

CĐV Bình Định tháp tùng đội nhà trong trận đấu trên sân Nha Trang ở vòng 2, thắng CLB Sài Gòn 1-0

Theo kế hoạch, ngày 12-3, Bình Định sẽ di chuyển lên Pleiku và họ chỉ có 1 ngày để chuẩn bị trước cuộc so tài cùng HA.GL vào ngày hôm sau. Ở vòng 4, ngày 19-3, đội sẽ thi đấu trên sân nhà gặp Đà Nẵng. Tính chất quan trọng của trận đấu và cũng muốn làm món quà tặng người hâm mộ trong trận được xem là khai sân sau giai đoạn sửa chữa, lãnh đạo CLB Bình Định đã quyết định mở cửa tự do sân Quy Nhơn trong cuộc so tài này.

Đội Bình Định hiện đang có 4 điểm sau 2 vòng đấu từ trận hòa 1-1 trước SLNA (sân Vinh) và thắng CLB Sài Gòn 1-0 (sân Nha Trang).