Sản phẩm “tick xanh” sẵn sàng cho dịp tết

Phong phú sản phẩm

Cùng chồng và hai con chọn rau củ, thịt cá và các mặt hàng thiết yếu tại AEON MALL Tân Phú Celadon, bà Nguyễn Thúy Mây (ngụ phường Sơn Kỳ) cho biết, gia đình đã có kế hoạch mua sắm cho Tết Nguyên đán, trong đó có gạo nếp, đậu xanh… để gói bánh chưng, bánh tét. Quan tâm đến rau củ quả gắn tick xanh, bà nói: “Tick xanh giống như hàng rào bảo vệ bữa cơm gia đình, nhất là khi Tết Nguyên đán đã cận kề”.

Hệ thống AEON Việt Nam đang ghi nhận lượng khách mua sắm tết tăng đáng kể so với ngày thường. Bà Nguyễn Bằng Lăng, Trưởng phòng phát triển bền vững và đối ngoại Công ty TNHH AEON Việt Nam, thông tin, hệ thống hiện có 130 mã hàng được cấp nhận diện tick xanh. Trong kế hoạch kiểm nghiệm lấy mẫu, 100% sản phẩm thuộc nhóm tick xanh cho kết quả tốt, khiến người tiêu dùng vững tin hơn khi mua sắm. Dịp này, doanh nghiệp khuyến khích nhà cung cấp mở rộng đối với các mặt hàng bánh kẹo, mứt, đặc sản vùng miền phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Tương tự, ông Nguyễn Thanh Hải, đại diện Bách hóa Xanh, cho biết, hệ thống siêu thị có 1.558 sản phẩm tham gia chương trình tick xanh. Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm gắn tick xanh tăng 6%-7% mỗi tháng.

Sau hơn một năm rưỡi triển khai chương trình tick xanh, các sản phẩm gắn tick xanh dần được người mua lựa chọn. Đến nay đã có 12 hệ thống phân phối, bán lẻ hiện đại lớn tham gia chương trình, gồm: Saigon Co.op, SATRA, AEON, Central Retail, MM Mega Market, Bách Hóa Xanh, WinCommerce, King Food Market, Lotte Mart, GS25, Genshai và Farmers Market. Hiện có 389 nhà cung cấp và 4.012 mặt hàng được xác nhận đạt chuẩn tick xanh và phân phối rộng rãi tại các chuỗi bán lẻ trên địa bàn TPHCM. Ghi nhận từ ngành công thương, doanh số tăng hơn 20% so với thời điểm bắt đầu triển khai chương trình, cho thấy xu hướng tiêu dùng đang dịch chuyển mạnh theo hướng an toàn, chất lượng ổn định.

Kiểm tra, giám sát chất lượng

Trước đây, sản phẩm tick xanh chủ yếu được thí điểm ở nhóm rau, củ, quả từ các địa phương như Lâm Đồng, Đồng Nai…, đến nay chương trình mở rộng sang nhiều mặt hàng như thịt, trứng, bánh kẹo, đặc sản phục vụ Tết Nguyên đán các loại, giúp danh mục hàng hóa phong phú hơn và phạm vi tham gia của các tỉnh, thành rộng hơn.

Ông Võ Hoàng Anh, Giám đốc Phát triển nhãn hàng riêng Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op), cho biết, đơn vị tiên phong tham gia chương trình tick xanh, quy tụ gần 100 nhà cung cấp với hơn 1.200 sản phẩm đạt chuẩn. “Trong hơn 800 điểm bán lẻ của Saigon Co.op, chúng tôi đã triển khai truyền thông và cấp mã truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm tick xanh, nhưng mức độ nhận biết của khách hàng vẫn chưa đồng đều. Do đó, cần tăng đầu tư cho truyền thông, hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá nhà cung cấp, đồng thời có cơ chế khen thưởng, tín dụng xanh và hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp tuân thủ tốt”, ông Võ Hoàng Anh chia sẻ.

Ở góc độ cơ quan quản lý nhà nước, ngành công thương tiếp tục vận động thêm nhà cung cấp tham gia chương trình tick xanh, ưu tiên nhóm rau củ quả, thực phẩm tươi sống, bánh mứt kẹo, thực phẩm chế biến, đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM khẳng định, ngành công thương sẽ siết chặt kiểm tra, giám sát chất lượng và công bố kết quả; thực hiện lấy mẫu định kỳ, xử lý và loại khỏi chương trình tick xanh các đơn vị vi phạm. Song song đó là hoạt động vinh danh, sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp tick xanh, nhằm khuyến khích tuân thủ và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh.