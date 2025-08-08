Sản phẩm tick xanh không ngừng gia tăng

Ngày 6-8, Sở Công Thương TP HCM đã tổ chức chuyến khảo sát thực tế tại một số nhà cung cấp và hệ thống phân phối trên địa bàn thành phố, nhằm đánh giá hiệu quả thực hiện chương trình "Tick xanh trách nhiệm".

Nhiều nhà cung cấp tham gia

Ông Đào Hà Trung, Chủ tịch Hội Công nghệ cao TP HCM - đơn vị đồng hành với chương trình, cho biết tính đến đầu tháng 8, đã có 12 hệ thống phân phối, hơn 330 nhà cung cấp và hơn 3.000 sản phẩm tham gia. Đáng chú ý, các sản phẩm không chỉ dừng lại ở hàng tươi sống mà còn bao gồm cả hàng chế biến và đóng gói, với hệ thống giám sát chất lượng được cập nhật liên tục qua công nghệ blockchain.

"Người tiêu dùng hiện nay không chỉ quan tâm đến sự an toàn của thực phẩm mà còn đề cao chất lượng và trách nhiệm trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Tick xanh vì thế trở thành công cụ hiệu quả để kiểm soát chất lượng một cách minh bạch và đáng tin cậy" - ông Trung nói.

Ông Đào Hà Trung hướng dẫn cách quét mã QR kiểm tra thông tin trên sản phẩm được dán “Tick xanh trách nhiệm”

Khảo sát tại hệ thống MM Mega Market Việt Nam (MMVN), ông Đinh Quang Khôi, Giám đốc Marketing, cho biết đến cuối tháng 7, đã có 47 nhà cung cấp đăng ký tham gia chương trình, với 164 sản phẩm được phê duyệt tick xanh. Trong đó, 151 sản phẩm đã hoàn tất việc công bố kết quả kiểm nghiệm, 25 nhà cung cấp đã triển khai dán tem tick xanh và mã QR trên bao bì sản phẩm. Đặc biệt, toàn bộ sản phẩm rau củ có nguồn gốc từ Đà Lạt bán tại MMVN đều đã được gắn tick xanh.

"Tick xanh không chỉ là một nhãn nhận diện đơn thuần mà còn là cam kết từ tất cả các bên trong chuỗi cung ứng, từ cơ quan quản lý, nhà sản xuất, nhà phân phối đến người tiêu dùng. Hệ thống kiểm tra định kỳ và đột xuất liên tục được triển khai, đi kèm với hỗ trợ cải tiến quy trình và quyền thu hồi tick xanh nếu phát hiện vi phạm" - ông Khôi khẳng định.

Tín hiệu tích cực cũng được ghi nhận từ phía người tiêu dùng. Theo thống kê từ MMVN, doanh thu các sản phẩm dán tick xanh đã tăng từ 20% đến 30%, cho thấy người tiêu dùng ngày càng ưu tiên lựa chọn sản phẩm có truy xuất nguồn gốc rõ ràng và minh bạch trách nhiệm.

Tương tự, tại hệ thống Saigon Co.op, sức mua các sản phẩm có tick xanh trong tháng 7-2025 đã tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Bà Võ Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc Phòng Kinh doanh Saigon Co.op, cho biết đơn vị luôn khuyến khích và đồng hành với nhà cung cấp để họ sớm tham gia chương trình, bởi đây là tiêu chí quan trọng trong quyết định mua sắm của người tiêu dùng hiện nay. Không chỉ hỗ trợ in ấn logo tick xanh trên bao bì sản phẩm để tạo dấu ấn mà hệ thống còn xem đây là lợi thế cạnh tranh thực sự.

"Hiện tick xanh tại Saigon Co.op đã được áp dụng cho nhiều nhóm ngành hàng như rau củ quả, thịt, trứng, gia cầm và cả sản phẩm chế biến như yến sào. Hệ thống đang tiếp tục mở rộng chương trình đến các nhà cung cấp tại vùng nguyên liệu và các nhóm ngành hàng khác trong thời gian tới" - bà Thủy thông tin.

Sàng lọc, giám sát minh bạch

Trong khi đó, hệ thống Bách Hóa Xanh hiện đã có 155 nhà cung cấp đăng ký tick xanh cho 551 sản phẩm, chiếm khoảng 70% số lượng nhà cung cấp hàng tươi sống. Đại diện đơn vị này chia sẻ ngay từ đầu, hệ thống đã chủ động rà soát và lựa chọn kỹ nhà cung cấp.

Đồng thời, hỗ trợ trực tiếp từng bước từ thủ tục hồ sơ, lấy mẫu kiểm nghiệm đến hướng dẫn chi tiết để bảo đảm quy trình diễn ra thuận lợi. Đổi lại, Bách Hóa Xanh cũng cam kết ưu tiên đặt hàng và quảng bá sản phẩm tick xanh trên toàn hệ thống, giúp các DN tham gia đạt được lợi ích kinh tế rõ rệt.

Các DN nhìn nhận chương trình tick xanh hiện đã chuyển từ giai đoạn vận động, khuyến khích sang giai đoạn giám sát và định chuẩn. Với sự đồng hành của cơ quan quản lý, sự vào cuộc nghiêm túc của các nhà phân phối và cam kết từ phía nhà cung cấp, một chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn - minh bạch - trách nhiệm - bền vững đang dần hình thành, trong đó người tiêu dùng giữ vai trò kiểm tra chéo và thúc đẩy sự minh bạch từ chính nhu cầu và lựa chọn của mình.

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM, chương trình "Tick xanh trách nhiệm" hiện vẫn là một hoạt động mang tính tự nguyện, không có ràng buộc pháp lý nhưng lại cho thấy hiệu quả thực chất, góp phần tạo dựng niềm tin trên thị trường.

"Sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, biểu dương các đơn vị làm tốt và đồng thời tiến hành kiểm tra, đánh giá để loại trừ những đơn vị không bảo đảm tiêu chuẩn. Đây chính là cách xây dựng một môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch và đề cao trách nhiệm. Trong thời gian tới, chương trình sẽ tập trung sâu vào việc kiểm soát chất lượng hàng hóa, thay vì chỉ dừng lại ở khâu vận động DN tham gia như giai đoạn đầu" - ông khẳng định.