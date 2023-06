Sản phẩm mới của Apple sẽ là thiết bị công nghệ "ai cũng muốn có" như iPhone ngày nay?

Sản phẩm được chờ đón

Đầu tuần tới, Apple dự kiến sẽ công bố dòng sản phẩm chủ đạo mới đầu tiên kể từ sau sự ra mắt của Apple Watch vào năm 2014.

Trong hội nghị dành cho nhà phát triển WWDC, công ty được dự đoán sẽ công bố kính thực tế hỗn hợp.

Đây là thiết bị có màn hình độ nét cao hiển thị trước mắt người dùng, đồng thời vẫn cho phép người dùng nhìn và tương tác với thế giới thực thông qua các camera tích hợp.

Apple ra mắt kính thực tế hỗn hợp trong lúc ngành công nghiệp thực tế ảo đang trong thời kỳ nhiễu loạn.

Khi Facebook đổi tên thành Meta vào tháng 10/2021, công ty đã thu hút sự chú ý đối với công nghệ thực tế ảo và ra mắt "metaverse".

Nhưng kể từ đó, doanh số bán kính VR không còn tốt, do trải nghiệm sử dụng tồi tệ. Chính vì vậy, sự bùng nổ của các công ty phần mềm VR đã không xảy ra

Thực tế tăng cường, một công nghệ liên quan hiển thị đồ họa máy tính thông qua các thấu kính chuyên dụng, đắt tiền, cũng không phát triển mạnh.

Hololens của Microsoft, được công bố vào năm 2014, đã có một thỏa thuận đình đám trong việc sản xuất kính cho quân đội Mỹ, nay đã bị đình trệ.

Công ty khởi nghiệp AR đình đám Magic Leap cũng chuyển hướng từ việc tạo ra thiết bị chơi game cho người dùng đại trà sang phát triển công cụ cho một nhóm ngành nhỏ.

Kính thực tế hỗn hợp của Apple dự kiến sẽ đột phá hơn nhiều so với các thiết bị hiện có — ngay cả khi so với những mẫu kính VR giá 6.500 USD hiện tại. Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, thiết bị dự kiến sẽ có màn hình độ phân giải 4K và con chip mạnh mẽ do Apple thiết kế.

Giá của kính thực tế hỗn hợp cũng có thể lên tới 3.000 USD, với kỳ vọng bán được hàng trăm nghìn chiếc trong năm đầu tiên. Apple Watch trước đây đã bán được hàng triệu chiếc trong năm đầu ra mắt.

Công chúng tin rằng Apple sẽ tiếp thêm sinh lực cho người tiêu dùng và các nhà phát triển phần mềm, đồng thời đưa công nghệ thực tế ảo đến gần hơn với lời hứa ban đầu: Một chiếc kính đeo hàng ngày, trong cả công việc lẫn cuộc sống.

"Apple đã ra mắt nhiều sản phẩm có khả năng phá vỡ thị trường hiện có và tạo ra các xu thế hoàn toàn mới", nhà phân tích Wamsi Mohan của Bank of America nhận định.

Lý do Apple sẽ thành công

Apple hiếm khi phát minh ra sản phẩm nào mới hoàn toàn. Thay vào đó, công ty sử dụng những ý tưởng có sẵn và tinh chỉnh theo những cách độc đáo để chúng trở nên hấp dẫn hơn đối với người tiêu dùng.

Trước iPod, đã có nhiều máy nghe nhạc MP3 trên thị trường. Trước khi iPhone được phát hành, Blackberry đã hợp nhất kết nối internet di động không dây và máy tính bỏ túi thành thứ vẫn được gọi là "điện thoại thông minh".

Tương tự như vậy, khi Apple phát hành Apple Watch, có rất nhiều đồng hồ thông minh khác trên thị trường.

Trong lịch sử, Apple thường sử dụng thương hiệu lớn và ngân sách tiếp thị khổng lồ để giải thích cho người tiêu dùng lý do tại sao họ cần thiết bị mới nhất mà công ty bán ra.

Jarrett Webb, giám đốc công nghệ tại Argodesign, người phát triển các ứng dụng thực tế hỗn hợp, cho biết: "Apple có được sự tin tưởng và quyền lực không ai có được. Họ có vai trò lãnh đạo và vị thế để giúp xác định và tạo niềm tin cho hình thức mới".

Ví dụ tiêu biểu nhất là tại buổi ra mắt iPhone đầu tiên. Steve Jobs, người sáng lập Apple mô tả thiết bị mới là sự kết hợp của ba thứ: Thiết bị kết nối internet, máy nghe nhạc MP3 và điện thoại.

Hiện tại, thế giới công nghệ thực tế ảo rất khó hiểu và không có sự hướng dẫn rõ ràng. Các công ty dành quá nhiều thời gian để giải thích sự khác biệt giữa thực tế tăng cường, ảo và hỗn hợp.

Nếu Apple có thể làm sáng tỏ toàn bộ ngành công nghiệp này cho công chúng, hãng có thể tạo ra chiếc kính đầu tiên mà người tiêu dùng bình thường hiểu và muốn sở hữu.

Thêm vào đó, Apple có khoảng 34 triệu nhà phát triển cho các ứng dụng hiện tại. Đó là một nguồn tài nguyên khổng lồ mà Apple có thể xây dựng những ứng dụng xoay quanh chiếc kính của hãng.

Nền móng trong một thập kỷ

Khi Apple phát hành một chiếc kính thực tế ảo, nó sẽ không chỉ có công nghệ mà Apple bí mật phát triển. Đó còn là cơ sở hạ tầng phần cứng và phần mềm mà Apple đã xây dựng cũng như mua lại trong nhiều năm.

Bắt đầu từ năm 2016, CEO Tim Cook của Apple bắt đầu thường xuyên nói về lợi ích của thực tế tăng cường, thường so sánh với những hạn chế của thực tế ảo.

Cũng trong khoảng thời gian đó, Apple bắt đầu mua hàng loạt công ty tập trung vào các công nghệ VR. Apple cũng phát hành bộ công cụ dành cho nhà phát triển cho thực tế tăng cường.

Apple hiện có toàn bộ thư viện phần mềm để thực hiện các tác vụ phức tạp mà chiếc kính sẽ cần cho việc tích hợp liền mạch thế giới thực và thế giới ảo.

Khi Apple Watch tung ra thị trường, Apple hoàn toàn không biết chiếc đồng hồ thông minh của hãng sẽ ra sao. Ban đầu, công ty định hướng là phụ kiện thời trang. Nhưng khi Apple Watch đến tay người dùng, Apple phát hiện ra rằng mọi người quan tâm nhất đến nó như một thiết bị theo dõi sức khỏe.

Sau đó, Apple tăng cường cho Apple Watch các tính năng theo dõi sức khỏe và thể dục chuyên dụng, bao gồm cả tăng thời lượng pin và màn hình lớn hơn.

Kính thực tế ảo hỗn hợp của Apple cũng sẽ đi theo con đường như vậy. Theo các chuyên gia, ngay cả khi phiên bản đầu tiên đắt tiền và không bán chạy, Apple đã lên kế hoạch cho các phiên bản tương lai với giá thấp hơn và số lượng lớn hơn.

Các nhà phân tích không mong đợi chiếc kính của Apple trở thành một nguồn doanh thu đáng kể ngay lập tức. Nhưng họ tin rằng Apple đang nhúng chân vào một thị trường mà một ngày nào đó có thể trị giá hàng tỷ USD.

Và cũng một ngày nào đó, chiếc kính của Apple có thể sẽ phổ biến tương tự như iPhone, iPad hay Apple Watch.