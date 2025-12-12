“Săn mây” trên đỉnh Đồn Đèn

Hành trình kỳ thú

Nói về kinh nghiệm đi săn mây đỉnh Đồn Đèn, nơi chỉ cách Hà Nội 230km, chị Trần Thị Thuỳ Dương (Phó Trưởng phòng Quản lý văn hoá - Viện Nghiên cứu các vấn đề xã hội) cho biết, không phải lặn lội lên Sa Pa, Mã Pí Lèng, Tà Xùa… những “thiên đường” săn mây xa xôi. Đồn Đèn có thể đi về trong ngày, rất thuận lợi.

Thời điểm “săn mây” lý tưởng nhất chính là vào mùa Đông và mùa Xuân, khi tiết trời đủ se sắt và hanh hao. Hôm trước có nắng thì hôm sau nhiều mây trong khoảng 4 đến 6 giờ sáng. Cuối thu đầu đông, mây lâu tan hơn. Chính vì thế, trong tuần đầu tiên của tháng 12, khi tiết trời lý tưởng cho những chuyến đi lãng đãng, chị Thuỳ Dương cùng nhóm bạn đã đến đỉnh Đồn Đèn để cảm nhận khoảnh khắc bồng bềnh với mây trắng trong không gian ấm áp nơi giao thoa đất trời.

Thời điểm săn mây lý tưởng từ 4 đến 6 giờ sáng vào cuối thu đầu đông. Ảnh: Bảo Hân

Ông Phạm Ngọc Thịnh, Chủ tịch UBND xã Ba Bể cho biết, cách trung tâm xã Chợ Rã khoảng 10km, đỉnh Đồn Đèn cao hơn 1.000m, đang trở thành điểm check-in "hot" vào mùa lạnh. Từ mờ sáng, nhiều bạn trẻ vượt đèo trong giá rét để chờ khoảnh khắc bình minh khi mặt trời mọc lên giữa biển mây. Khu vực Đồn Đèn có cảnh quan đẹp, ở gần hồ Ba Bể, thuận lợi thu hút đầu tư, tạo thêm dịch vụ du lịch, góp phần tạo việc làm, thu nhập cho người dân.

Theo kinh nghiệm, để di chuyển từ Hà Nội lên Đồn Đèn kịp “săn mây” vào thời điểm lý tưởng tờ mờ sáng, những tay lái cứng thường đi bằng xe riêng từ nửa đêm. Anh Nguyễn Trường Anh, thành viên CLB xe ô tô bán tải địa hình Việt Nam cho biết, cung đường hơn 200km vừa đủ để có cảm giác vượt qua chính mình bằng thử thách trên mỗi cung đường đêm.

Còn nếu muốn cảm nhận trọn vẹn cảm giác “bồng lai”, chậm rãi thưởng ngoạn ly cà phê trên đỉnh Đồn Đèn, ngắm mây bảng lảng dưới chân, du khách nên đến hồ Ba Bể từ hôm trước, nghỉ ngơi tại các khu du lịch cộng đồng. Đây cũng là dịp để trải nghiệm đời sống của đồng bào Mông, Dao, Tày với nhiều nét văn hóa truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Nhiều tiềm năng phát triển

Đỉnh Đồn Đèn hiện vẫn đang là một điểm đến mới trên bản đồ du lịch của Thái Nguyên. "Biển mây" nơi đây được ví như “công chúa ngủ trong rừng”, cần được đánh thức.

Ông Phạm Ngọc Thịnh, Chủ tịch UBND xã Ba Bể thông tin, vị trí tại km45 quốc lộ 3B đang là điểm cao lý tưởng để du khách ngắm bình minh trong mây Đồn Đèn. Nơi đây đã được chính quyền địa phương quy hoạch bảo vệ, có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ du khách. Tuy nhiên, phần lớn dịch vụ ở đây do người dân tự phát triển, mang tính nhỏ lẻ...

Chỗ ngồi ngắm mây lúc nào cũng kín khách. Ảnh: Bảo Hân

Giữa bạt ngàn núi rừng, Đồn Đèn hiện lên với cảnh quan hiếm có với mây mù bảng lảng, những cung đèo uốn lượn và rừng núi còn nguyên nét hoang sơ. Tuy nhiên Đồn Đèn có cạnh tranh được với Tà Xùa, Sa Pa, Mã Pí Lèng, Bình Liêu… trở thành điểm check-in "hot" giữa mùa đông vùng cao hay không vẫn cần một kế hoạch khai thác, phát triển bài bản.

Tại Đồn Đèn, dịch vụ chủ yếu do người dân tự phát triển nên cần có sự tham gia một cách bài bản, chuyên nghiệp hơn. Bà Triệu Kim Xuyến, Chi hội trưởng Ba Bể, Trung tâm xúc tiến du lịch Thái Nguyên cho biết: Dù chưa phát triển dịch vụ du lịch chuyên nghiệp, nơi đây vẫn thu hút đông đảo du khách bởi những khoảnh khắc săn mây rực rỡ và vẻ đẹp trong trẻo của đại ngàn. Đồn Đèn được kỳ vọng sẽ sớm trở thành điểm đến nổi bật của Thái Nguyên trong thời gian tới.

Du khách trải mình cùng cảm giác chinh phục bản thân. Ảnh: Bảo Hân

“Đồn Đèn cũng là nơi sinh sống của đồng bào Mông, Dao, Tày với nhiều nét văn hóa truyền thống vẫn được gìn giữ. Du khách có thể ghé rừng trúc Phja Khao gần đó để check-in - điểm chụp ảnh hiện đang được giới trẻ yêu thích khi kết hợp hành trình săn mây”, bà Triệu Kim Xuyến cho biết.

Theo Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, hiện tại khu du lịch Ba Bể có trên 80 cơ sở lưu trú du lịch với tổng số 832 phòng và 56 cơ sở lưu trú theo loại hình homestay, trong đó khu vực vùng lõi du lịch có 74 cơ sở lưu trú với 12 khách sạn, 56 homestay với tổng số 697 phòng, buồng và 1.289 giường.

Hướng tới đạt tiêu chí khu du lịch quốc gia đáp ứng tối thiểu 300.000 lượt khách lưu trú/năm, tương ứng với khoảng 1.200 phòng… ngành Du lịch tỉnh Thái Nguyên đang phối hợp cùng chính quyền địa phương tập trung khai thác quảng bá các loại hình du lịch mới và độc đáo, trong đó có hành trình săn mây trên đỉnh Đồn Đèn.