Sản lượng tiêm kích JAS 39 Gripen sắp gia tăng 'phi mã'?

Ông Mikael Johansson, Giám đốc điều hành của Saab Thụy Điển cho biết tập đoàn có thể tăng sản lượng máy bay chiến đấu JAS 39 Gripen lên 20 chiếc mỗi năm trong vòng 12 tháng, bước đi này nhằm đáp ứng các đơn đặt hàng hiện có và tiềm năng.

Năm ngoái, Saab đã công bố kế hoạch tăng sản lượng tiêm kích Gripen lên 20 - 30 chiếc mỗi năm. Như ông M. Johansson đã tuyên bố vào ngày 23/4, sản lượng ban đầu có thể sẽ đạt mức thấp hơn trong phạm vi đề cập. Tuy nhiên, kế hoạch là đạt được mức kỳ vọng càng nhanh càng tốt để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Hiện tại Saab đang vận hành 2 dây chuyền lắp ráp Gripen: 1 ở Thụy Điển và 1 ở Brazil. Nhà sản xuất cũng cho biết họ có thể thiết lập dây chuyền thứ 3 tại Canada nếu giành được hợp đồng cung cấp máy bay chiến đấu cho không quân nước này.

Giới chức Canada hiện đang đánh giá các phương án mua sắm chiến đấu cơ thế hệ mới. Canada cần quyết định xem có nên mua thêm tiêm kích Gripen cùng với F-35, hay tăng cường mua máy bay do Mỹ sản xuất.

Theo ông M. Johansson, những cuộc đàm phán với Canada đang diễn ra "rất tích cực". Quyết định cuối cùng có thể sẽ được đưa ra ở cấp thủ tướng.

Saab cũng đang tiếp tục đàm phán với chính quyền Ukraine về việc bán chiến đấu cơ Gripen. Năm ngoái, Ukraine tuyên bố đang xem xét mua tới 150 máy bay do Thụy Điển sản xuất. Một thỏa thuận tiềm năng với Ukraine gắn liền chặt chẽ với sự hỗ trợ tài chính từ châu Âu.

Ông M. Johansson lưu ý Liên minh châu Âu đã phê duyệt khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine, trong đó khoảng 2/3 sẽ được phân bổ cho nhu cầu quốc phòng. Theo quan chức Thụy Điển, tình hình tài chính đang "đi đúng hướng" và Saab đang xây dựng đề xuất và hiện trong quá trình đàm phán.

Đồng thời Saab còn đánh giá các khoản đầu tư cần thiết để bắt đầu giao máy bay cho Ukraine trong giai đoạn 2028 - 2029, cũng như tiếp tục chuẩn bị cho việc mở rộng sản xuất trong dài hạn.