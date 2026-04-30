Sản lượng tiêm kích JAS 39 Gripen sắp gia tăng 'phi mã'?

Bạch Dương |

Tập đoàn Saab của Thụy Điển đã có kế hoạch tăng sản lượng máy bay chiến đấu JAS 39 Gripen.

Ông Mikael Johansson, Giám đốc điều hành của Saab Thụy Điển cho biết tập đoàn có thể tăng sản lượng máy bay chiến đấu JAS 39 Gripen lên 20 chiếc mỗi năm trong vòng 12 tháng, bước đi này nhằm đáp ứng các đơn đặt hàng hiện có và tiềm năng.

Năm ngoái, Saab đã công bố kế hoạch tăng sản lượng tiêm kích Gripen lên 20 - 30 chiếc mỗi năm. Như ông M. Johansson đã tuyên bố vào ngày 23/4, sản lượng ban đầu có thể sẽ đạt mức thấp hơn trong phạm vi đề cập. Tuy nhiên, kế hoạch là đạt được mức kỳ vọng càng nhanh càng tốt để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Hiện tại Saab đang vận hành 2 dây chuyền lắp ráp Gripen: 1 ở Thụy Điển và 1 ở Brazil. Nhà sản xuất cũng cho biết họ có thể thiết lập dây chuyền thứ 3 tại Canada nếu giành được hợp đồng cung cấp máy bay chiến đấu cho không quân nước này.

Giới chức Canada hiện đang đánh giá các phương án mua sắm chiến đấu cơ thế hệ mới. Canada cần quyết định xem có nên mua thêm tiêm kích Gripen cùng với F-35, hay tăng cường mua máy bay do Mỹ sản xuất.

Theo ông M. Johansson, những cuộc đàm phán với Canada đang diễn ra "rất tích cực". Quyết định cuối cùng có thể sẽ được đưa ra ở cấp thủ tướng.

Tập đoàn Saab sẽ tăng mạnh sản lượng máy bay chiến đấu JAS 39 Gripen.

Saab cũng đang tiếp tục đàm phán với chính quyền Ukraine về việc bán chiến đấu cơ Gripen. Năm ngoái, Ukraine tuyên bố đang xem xét mua tới 150 máy bay do Thụy Điển sản xuất. Một thỏa thuận tiềm năng với Ukraine gắn liền chặt chẽ với sự hỗ trợ tài chính từ châu Âu.

Ông M. Johansson lưu ý Liên minh châu Âu đã phê duyệt khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine, trong đó khoảng 2/3 sẽ được phân bổ cho nhu cầu quốc phòng. Theo quan chức Thụy Điển, tình hình tài chính đang "đi đúng hướng" và Saab đang xây dựng đề xuất và hiện trong quá trình đàm phán.

Đồng thời Saab còn đánh giá các khoản đầu tư cần thiết để bắt đầu giao máy bay cho Ukraine trong giai đoạn 2028 - 2029, cũng như tiếp tục chuẩn bị cho việc mở rộng sản xuất trong dài hạn.

Theo TSAMTO
Nga tạo ra cỗ máy giúp tăng gấp đôi tốc độ xử lý linh kiện: Trực tiếp giải bài toán hóc búa lâu nay
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
