Sản lượng tên lửa tầm xa R-37M tăng lên 500 quả mỗi năm

Không quân Nga đã yêu cầu các nhà sản xuất tăng sản lượng tên lửa không đối không tầm xa R-37M lên 500 quả mỗi năm, ngay từ năm 2026.

Thông tin này được biết đến nhờ việc rò rỉ các tài liệu từ Nhà máy Cơ khí Quang học Azov (AOMZ), do Công ty tình báo tư nhân Dallas Analytics đăng tải.

Tài liệu mà Dallas Analytics thu được bao gồm thư từ nội bộ, dữ liệu hợp đồng chính phủ và lịch trình hợp tác sản xuất của AOMZ từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2025.

Nhờ số tài liệu này, Dallas Analytics đã phát hiện ra việc AOMZ sản xuất một số linh kiện điện quan trọng cho tên lửa tầm xa R-37M gồm bộ chuyển mạch, bộ nguồn và bộ kích hoạt pin, bó dây cáp, bảng mạch lắp ráp và vỏ bọc.

"Danh sách này không phải các bộ phận thay thế. Đây là toàn bộ kiến trúc điện của tên lửa: thiết bị phân phối điện, định tuyến tín hiệu và kích hoạt chế độ chiến đấu, nếu thiếu chúng thì R-37M chỉ là một khối rỗng không hoạt động trên giá treo", các nhà nghiên cứu nhấn mạnh.

Vào tháng 3/2025, công ty tình báo tư nhân này được thông báo về việc Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga (VKS) yêu cầu tăng cường cung cấp các sản phẩm có chứa linh kiện của Nhà máy AOMZ bắt đầu từ năm 2026.

Nhà máy Cơ khí Quang học Azov được cho 72 giờ để trả lời liệu họ có thể cung cấp 500 bộ linh kiện điện tử và 1.000 vỏ bọc mỗi năm bắt đầu từ năm 2026 hay không.

Tên lửa R-37M đặt cạnh tên lửa R-77 nhỏ hơn dưới cánh máy bay chiến đấu Su-35S.

Tên lửa không đối không tầm xa R-37 (K-37) được phát triển chủ yếu làm vũ khí chính cho MiG-31 để thay thế loại R-33 đã lạc hậu.

Nhiệm vụ chính của tiêm kích MiG-31 là chống lại máy bay ném bom chiến lược, máy bay trinh sát và chỉ huy - cảnh báo sớm, cũng như đánh chặn tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân.

Những yêu cầu trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến thiết kế của tên lửa khi nó có tầm bay xa và đầu đạn mạnh mẽ để tiêu diệt hiệu quả máy bay cỡ lớn và tên lửa hành trình, nhưng khả năng cơ động lại bị hạn chế.

Các cuộc thử nghiệm tên lửa tiếp tục cho đến năm 1997. Sau khi Liên Xô sụp đổ, sự hợp tác với các doanh nghiệp Ukraine tham gia vào việc chế tạo hệ thống dẫn đường đã bị gián đoạn.

Vì vậy, người Nga đã quyết định phát triển một hệ thống dẫn đường chỉ sử dụng các linh kiện điện tử nội địa nhằm tránh phụ thuộc nhà cung cấp nước ngoài.

Tên lửa được cải tiến từ các linh kiện của Nga được đặt tên là R-37M (K-37M, hay sản phẩm 610M). Với tên gọi xuất khẩu RVV-BD (Sản phẩm 620), nó đã được trình diễn nhiều lần tại các triển lãm thiết bị quân sự.

Tên lửa K-37M lần đầu tiên được phóng từ tiêm kích MiG-31 vào năm 2011 và đi vào hoạt động từ năm 2014. Sau đó tên lửa R-37M cũng được tích hợp vào các máy bay Su-35S, Su-30SM2 và Su-57.

Theo tài liệu quảng cáo, tầm bắn tối đa của mẫu xuất khẩu RVV-BD vào bán cầu phía trước đối với "một số loại mục tiêu nhất định" là 200km. Tầm bắn chính xác của R-37M chưa được biết, nhưng cự ly ước tính đạt tới 300km.

Đồng thời tầm bắn hủy diệt tối đa đạt được trong trường hợp phóng từ độ cao lớn theo quỹ đạo đạn đạo chống lại các mục tiêu không thể cơ động linh hoạt.

Đầu đạn là loại nổ mảnh có sức công phá cao nặng 60kg. Thiết bị nổ có hai cảm biến mục tiêu - radar chủ động không tiếp xúc và radar tiếp xúc.

Cải tiến quan trọng nhất so với phiên bản trước là việc sử dụng hệ thống điều khiển mới và đầu dò radar chủ động cải tiến 9B-1103M-350. Cự ly bắt mục tiêu của đầu dò với máy bay có diện tích phản xạ radar 5m2 vượt quá 40km.

Thực tiễn cho thấy hầu như mọi chuyến bay của máy bay Ukraine đến các khu vực xung đột đều đi kèm với ít nhất một vụ phóng tên lửa của Nga.

Thường thì đó là tên lửa không đối không từ Su-35S/Su-30SM đang làm nhiệm vụ tại các khu vực được chỉ định.

Tuy nhiên, trong đại đa số trường hợp, các phi công Ukraine đều xoay sở để né tránh tên lửa Nga và hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng không thể nói những tên lửa này không gây ra mối đe dọa đáng kể đối với không quân Ukraine. Ví dụ, đã có trường hợp máy bay chiến đấu và trực thăng bị bắn hạ bởi tên lửa R-37M ở khoảng cách rất xa so với đường ranh giới tiếp xúc.