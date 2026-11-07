Sản lượng tên lửa Oreshnik mỗi năm của Nga sẽ tiệm cận RSD-10 Pioneer?

GD&TĐ - Theo một báo cáo mới từ Viện nghiên cứu quân sự Hoàng gia Anh (RUSI) về kho vũ khí hạt nhân chiến lược của Nga, tổ hợp công nghiệp quân sự nước này hiện đang thiếu hụt trang thiết bị nghiêm trọng.

Do vậy, chỉ có thể sản xuất một "số lượng hạn chế" tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik.

Mặc dù Nga tuyên bố dây chuyền sản xuất đã hoạt động đầy đủ, nhưng để đạt tới sản lượng 40 quả mỗi năm như RSD-10 là con số xa vời, nhất là khi giá thành mỗi quả Oreshnik dự báo trên... 50 triệu USD.

Báo cáo còn cho biết tên lửa đạn đạo tầm trung với tư cách là một loại vũ khí tấn công đã chứng tỏ ưu thế vượt trội so với tên lửa hành trình thông thường.

Nếu như tên lửa hành trình cận âm dễ dàng bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng không hiện có thì tên lửa đạn đạo lại khác hẳn, đặc biệt khi hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu đang tồn tại lỗ hổng lớn như hiện nay.

Tuy nhiên, các nhà phân tích của Viện RUSI vẫn tiếp tục với những giả định thuần túy của họ, khi cho rằng Nga có thể chỉ coi Oreshnik như một công cụ để gây áp lực lên châu Âu.

Đồng thời với số lượng còn hạn chế của các hệ thống tên lửa Oreshnik, sẽ hợp lý hơn khi coi chúng là phương tiện vận chuyển vũ khí hạt nhân, thay vì là vũ khí thông thường tầm xa.

Thông số kỹ thuật của tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik.

Trong diễn biến khác, người đứng đầu Cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) - ông Oleg Ivashchenko trong cuộc trò chuyện với tờ Ukrinform đã tiết lộ Lữ đoàn Tên lửa 101 của Quân đội Nga là đơn vị được trang bị các tổ hợp Oreshnik và đang đóng quân tại Belarus.

Điểm mấu chốt ở đây là Nga dường như đã có cả một lữ đoàn tên lửa Oreshnik đầy đủ biên chế, theo tiêu chuẩn, tổ hợp này cần tới 10 - 12 bệ phóng, đi kèm số lượng đạn sẵn sàng chiến đấu tương đương.

Việc triển khai Lữ đoàn Tên lửa 101 của Quân đội Nga tại Belarus cho thấy rõ xu hướng sử dụng hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung siêu thanh Oreshnik như một công cụ răn đe hạt nhân đối với châu Âu.

Nhưng mặt khác, cũng không nên loại trừ khả năng Nga sẽ sử dụng loại Oreshnik theo phiên bản "thông thường", đó là tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Ukraine, điều đã xảy ra nhiều lần trong quá khứ.

Xét đến khả năng phòng thủ tên lửa hạn chế ở châu Âu, Oreshnik hoàn toàn có thể được sử dụng như một công cụ gây áp lực không chỉ ở phiên bản hạt nhân mà còn cả phiên bản "động năng", tức là mang đầu đạn rỗng như đã đề cập.