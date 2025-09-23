Tạp chí MW lưu ý rằng nhu cầu đối với các hệ thống S-400 Triumf không chỉ cao trong nội bộ nước Nga, mà còn trên phạm vi toàn thế giới.

"Nhu cầu về S-400 từ Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga vẫn ở mức cao, và Moskva không chỉ có các đơn đặt hàng chưa thanh toán từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ mà còn dự kiến sẽ nhận được hợp đồng mới từ New Delhi theo thỏa thuận hiện tại".

"Điều này xuất phát từ mức độ hài lòng cao mà các nhà lãnh đạo quân sự Ấn Độ thể hiện sau khi S-400 đóng vai trò then chốt trong tác chiến phòng không chống lại Không quân Pakistan hồi tháng 5", tờ MW nói rõ.

S-400 Triumf đã trở thành xương sống của lưới lửa phòng không bảo vệ bầu trời nước Nga.

Tác giả bài viết nhấn mạnh rằng Lực lượng vũ trang Nga hiện có hơn 35 trung đoàn được trang bị hệ thống S-400, và khoản đầu tư vào việc mua sắm vũ khí này đã vượt xa số tiền dành cho tất cả các loại máy bay chiến đấu cộng lại trong 3 thập kỷ qua.

"S-400 đã trải qua nhiều lần thử nghiệm chiến đấu trong các hoạt động quân sự đang diễn ra tại Ukraine, bao gồm cả việc sử dụng tên lửa tầm xa nhất 40N6.

Loại đạn đánh chặn này vượt qua khỏi giới hạn độ cong của Trái Đất bằng cách sử dụng dữ liệu dẫn đường từ radar mặt đất triển khai phía trước, hoặc radar trên không", tờ MW nói rõ.

Cần lưu ý thêm, mới đây Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối trả lại hệ thống phòng không S-400 đã mua từ Nga bất chấp sức ép.

Theo truyền thông Ankara, mặc dù Moskva muốn nhận lại và Washington yêu cầu triển khai nhưng đều bị cự tuyệt, cho thấy đây là vũ khí gây ấn tượng mạnh đến mức không ai sẵn lòng từ bỏ.