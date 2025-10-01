Sân khấu ngắn nhất sự nghiệp Hòa Minzy và câu trả lời về thái độ thực sự đối với Mỹ Tâm tại Đại lễ 2/9

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Hòa Minzy khi cô liên tục ghi dấu trên nhiều phương diện. MV Bắc Bling đã giúp giọng ca gốc Bắc Ninh khẳng định sức hút, gây bão lượt xem, đạt thành tích ấn tượng trên các bảng xếp hạng nhạc số và trở thành hit quốc dân. Sau đó, ca khúc Nỗi Đau Giữa Hòa Bình cùng vai diễn khách mời trong Mưa Đỏ càng khiến công chúng dành cho cô sự quan tâm đặc biệt.

Năm bùng nổ của Hòa Minzy

Chỉ tính riêng trên YouTube, sản phẩm này đã vượt mốc 25 triệu lượt xem và trở thành bản hit tiếp theo trong sự nghiệp ca hát của Hòa Minzy. Đặc biệt, việc được góp mặt tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) – một trong những sự kiện trọng đại của đất nước - đã giúp nữ ca sĩ có thêm một dấu son ý nghĩa trong hành trình nghệ thuật.

Trong cuộc trò chuyện mới nhất với chúng tôi, Hòa Minzy đã trải lòng về trải nghiệm ở Đại lễ 2/9

Trong cuộc trò chuyện mới nhất với chúng tôi, Hòa Minzy đã trải lòng về trải nghiệm ở Đại lễ 2/9, nơi cô được đứng trên Quảng trường Ba Đình và cất giọng trong ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời. Dù chỉ hát đúng 2 câu, tương đương với vài giây ngắn ngủi. Tuy vậy, cảm xúc tự hào và hạnh phúc thì lại không hề ngắn. Cô thừa nhận rằng nếu không được mời biểu diễn, bản thân vẫn sẽ có mặt trong ngày lễ trọng đại ấy như một công dân bình thường, sẵn sàng xếp hàng từ đêm hôm trước để được chứng kiến thời khắc thiêng liêng. Với nữ ca sĩ, việc được hát ở trước Lăng Bác và hòa giọng cùng hàng chục nghệ sĩ khác trong ngày kỷ niệm lịch sử không chỉ là một cơ hội, mà còn là khoảnh khắc khắc ghi suốt đời.

Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời ở Đại lễ 2/9

Hòa Minzy còn hài hước nhắc đến đồng nghiệp: "Dù chỉ vài giây nhưng may mắn là Hoà còn thấy mình, chứ anh Trúc Nhân còn bị con rồng che mất". Qua đó, nữ ca sĩ muốn nhấn mạnh rằng việc được xuất hiện trong chương trình có tầm vóc quốc gia đã là vinh dự vô cùng lớn, bởi không chỉ dựa trên giọng hát, mà mỗi nghệ sĩ còn phải có hình ảnh, nhân cách và hồ sơ cá nhân được thẩm định kỹ lưỡng. Được lựa chọn để có mặt ở đó, dù chỉ là một câu hát bè, vẫn là điều để tự hào.

Được lựa chọn để có mặt ở Đại lễ, dù chỉ là một câu hát vẫn là điều để tự hào

Một trong những khoảnh khắc gây chú ý nhất tại A80 chính là màn đứng chung sân khấu giữa Hòa Minzy và Mỹ Tâm. Việc Hòa cất giọng ngay sau nữ ca sĩ số 1 Vpop đã khiến nhiều khán giả bàn luận, thậm chí cho rằng đây là tín hiệu cho thấy cô đang dần tiệm cận một đẳng cấp mới. Trước câu hỏi về cảm xúc khi biết Mỹ Tâm cũng góp mặt, Hòa Minzy chia sẻ rằng bản thân vô cùng vui và xúc động: "Khi hỏi về danh sách nghệ sĩ tham gia, cái tên đầu tiên mọi người nhắc đến chắc chắn là chị Mỹ Tâm. Hòa nghĩ chị ấy là lựa chọn xứng đáng nhất ở vị trí trung tâm. Nghe có chị tham gia, Hòa thấy hạnh phúc và hào hứng lắm. Đứng cạnh chị để hát câu thứ hai, tay Hoà run lắm, phải cố gắng kìm nén cảm xúc để không bật khóc".

Một trong những khoảnh khắc gây chú ý nhất tại A80 chính là màn đứng chung sân khấu giữa Hòa Minzy và Mỹ Tâm

Tuy nhiên, khi dư luận cho rằng việc hát ngay sau Mỹ Tâm là minh chứng Hòa đã bước sang một "đẳng cấp khác", nữ ca sĩ lại tỏ ra khiêm nhường. Cô thẳng thắn: "Hoà không dám nhận điều đó. Hình ảnh và sự nghiệp của chị Mỹ Tâm là điều mà Hòa chưa thể so sánh. Concert Hòa chưa có, album cũng chưa, những show diễn miễn phí cho hàng chục nghìn khán giả như chị làm, Hòa cũng chưa có. Những giá trị và đóng góp chị dành cho cộng đồng là khổng lồ. Hòa chỉ có thể nhìn vào đó để học hỏi".

Hòa Minzy chân thành chia sẻ về Mỹ Tâm

Dù không nhận mình là "người kế thừa", Hòa Minzy cũng khẳng định niềm tin vào chỗ đứng riêng: "Vị trí quan trọng nhất là nằm trong trái tim khán giả. Hòa muốn làm ngôi sao trong lòng mọi người, để đi đâu cũng được chào đón bằng nụ cười, chứ không phải sự ghét bỏ. Mỗi nghệ sĩ có một định vị khác nhau, Hòa tự tin với hành trình của mình và sẽ tiếp tục làm tốt hơn trong thời gian tới".

Có thể nói, chỉ với 2 câu hát trong tiết mục đồng diễn Đại lễ 2/9, Hòa Minzy đã có một dấu mốc không thể quên trong sự nghiệp. Công chúng hiểu rõ hơn về thái độ của Hòa Minzy đối với đàn chị Mỹ Tâm - tôn trọng, ngưỡng mộ và khiêm nhường. Chính tinh thần đó đang dần tạo nên một Hòa Minzy chín chắn, bản lĩnh và vững vàng hơn trong chặng đường nghệ thuật phía trước.