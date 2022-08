Sàn đấu vũ đạo: Thùy Linh nhận được nhiều lời khen từ Hari Won

Mới đây, tập 4 chương trình Sàn đấu vũ đạo đã lên sóng HTV. Sau khi kết thúc bảng đấu với chủ đề Hip-hop ở tập 3, các thí sinh bước vào chủ đề mới là Kpop.

Theo luật, điểm từ đêm thi Hip-hop sẽ được cộng dồn cho đêm thi Kpop, đội đạt điểm tích luỹ thấp nhất sẽ phải dừng chân tại chương trình. Riêng đội Mai Âm Nhạc sẽ là đội duy nhất an toàn nhờ chiến thắng tuần thi trước đó.

Tương tự như ở mùa 1, cả 2 MC thông báo nút hồi sinh đã xuất hiện trên bàn của ban giám khảo. "Phao cứu sinh" này chỉ được sử dụng 1 lần duy nhất để cứu 1 đội và chỉ khi có được sự đồng thuận của cả 2 giám khảo chính.

Ban giám khảo gồm: Minh Hằng, Huy Trần và Hari Won.

Trong tập 4, 6 đội thi đầu tiên đối đầu bao gồm Ciin - Duy Tân, Ngụy Thùy Linh - Vitden, TiTi - Đan Phạm, Dương Domic - Hải 2D, Denis Đặng - Quang Hiệp - Kiên Cường, Gin Tuấn Kiệt - Trần Tú. Đồng hành cùng giám khảo Minh Hằng và biên đạo John Huy Trần chính là ca sĩ Hari Won.

Phần thi của Ciin.

Ở tuần thi Kpop, Ciin lại lần nữa chọn những ca khúc hit của idol là BlackPink làm nhạc nền cho tiết mục của mình. Dùng cả How You Like That hay Money, hot TikToker biến sân khấu chương trình thành màn showcase sôi động. Tuy nhiên, bài thi của cô nàng vẫn bị biên đạo John Huy Trần nhận xét là ở mức trung bình, không được tự nhiên, khai thác chưa tới.

Phần thi của Gin Tuấn Kiệt.

Biên đạo Trần Tú khá lo lắng cho tình trạng của Gin Tuấn Kiệt khi bước vào đêm thi chính thức của tuần Kpop cũng bởi nam diễn viên đã gặp chấn thương dẫn đến bong gân trong lúc luyện tập.

Cả hai khiến dàn cố vấn thích thú khi tái hiện lại bộ phim Hàn đình đám All Of Us Are Dead nhưng bằng vũ đạo dưới nền nhạc của các bản hit Ring ding dong, Sorry sorry, Lucifer, Gee. Tuy nhiên, toàn bộ bài thi của "cặp bài trùng" Gin Tuấn Kiệt - Trần Tú lại gợi cho các cố vấn cảm giác xem kịch hơn là một tiết mục thi nhảy Kpop.

Phần thi của TiTi.

Trong tập 4, TiTi đã xuất hiện trong hình tượng Ninja - nhân vật bí ẩn nhất lịch sử nhân loại. Dưới nền nhạc Kick It Remix, cựu trưởng nhóm HKT dồn toàn sức lực để bài thi được hoàn hảo nhất có thể.

Xuyên suốt bài thi của mình, TiTi thực hiện nhiều động tác khó khiến giám khảo lẫn khán giả phải trầm trồ. Đặc biệt nhất là cú nhào lộn quá liều lĩnh khiến nam ca sĩ chấn thương trên sân khấu vì đã trật vai từ trước đó. Nén cơn đau, TiTi vẫn cố gắng hoàn thành bài thi Kpop một cách tốt nhất.

Phần thi của Dương Domic.

Nhận được đề bài Kpop, Dương Domic mừng rỡ vì đây là thế mạnh của anh chàng khi từ trước đến nay đã được đào tạo trong công ty Hàn Quốc. Tuy nhiên, đó cũng là áp lực rất lớn đối với chàng "tân binh" trẻ luôn lo sợ làm không tốt phần thi lợi thế.

Chọn bản hit Home;Run của SEVENTEEN, Dương Domic lại mắc lại nhiều sai sót vì nhiều lần quên động tác trong phần thi của mình. Tiết mục khiến biên đạo John Huy Trần phải nhận xét: "Anh thấy tụi em như đang cháy thì hết củi, đang chạy xe mà hết xăng. Anh thấy hơi tội cho các em vì nhìn tụi em rất mệt trên sân khấu, dù đang cố gắng hết mình nhưng thấy rõ sự căng thẳng, lo lắng…".

Phần thi của Thùy Linh.

Ở tuần thi Kpop, Ngụy Thùy Linh tự tin cho biết đây là thế mạnh của mình và quả thật nữ ca sĩ đã không hề làm người hâm mộ thất vọng. Thành viên LipB "cháy hết mình" với loạt hit của nhóm nhạc quốc dân SNSD.

Phần thi bùng nổ của team Ngụy Thùy Linh - Vitden đã nhận về "cơn mưa lời khen" từ các giám khảo. Đáng chú ý nhất là lời nhận xét "có cánh" từ Hari Won: "Tiết mục này chị thấy có thể mang lên sân khấu khủng như MAMA, hay đến mức độ không biết phải nói gì".

Phần thi của Denis Đặng.

Đội thi cuối cùng tham gia tuần Kpop tuần này là Denis Đặng cùng bộ đôi biên đạo Quang Hiệp và Kiên Cường. Giám đốc sáng tạo tài ba chọn cho phần thi của mình nhiều ca khúc độc đáo gồm Gashina, Mmmh và Bang!

Vẫn như mọi khi, Denis Đặng visual sáng cả sân khấu mỗi khi xuất hiện. Điểm đặc sắc nhất trong phần thi của Denis Đặng chính là khoảnh khắc anh bị xé áo, để lộ 8 múi siêu thực.

Tập 5 Sàn đấu vũ đạo 2022 với chủ đề nhảy Kpop của 6 đội thi còn lại sẽ lên sóng vào ngày 20/08 trên kênh HTV7.