Sân cỏ "lặng tiếng" vì bất ổn tại Trung Đông

Ngày 28-2, chỉ vài giờ sau khi xung đột xảy ra, Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI) đã lập tức tạm dừng Giải Vô địch quốc gia Iran. Theo tờ Al-Jazeera, nhiều tiếng nổ lớn cũng đã xuất hiện tại Ả Rập Saudi. Dù vậy, Saudi Pro League cuối tuần qua vẫn diễn ra bình thường, không có sự cố nào được ghi nhận.

Ở đấu trường cấp châu lục, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã hoãn đồng loạt 8 trận đấu cấp câu lạc bộ. Trong đó, có 4 trận nằm trong khuôn khổ vòng 1/8 AFC Champions League Elite và 4 trận tứ kết lượt đi AFC Champions League Two và AFC Challenge League.

Theo lịch ban đầu, những cuộc chạm trán phải tạm ngưng đều được tổ chức tại Lebanon, Qatar, Oman và UAE từ ngày 3 đến 5-3. Đáng chú ý, chuyến hành quân của siêu sao Cristiano Ronaldo cùng Al-Nassr đến sân của Al-Wasl cũng chưa xác định thời điểm thi đấu trở lại.

Trận đấu của Ronaldo tại AFC Champions League Two bị hoãn vô thời hạn. (Ảnh: AL-NASSR FC)

Ngoài ra, trận Siêu cúp Liên lục địa (Finalissima) giữa Argentina và Tây Ban Nha dự kiến diễn ra vào ngày 27-3 ở Qatar nhiều khả năng bị hủy bỏ hoặc đổi địa điểm nếu căng thẳng tiếp tục leo thang.

Trong khi đó, ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Iran đang góp mặt ở vòng chung kết (VCK) Asian Cup nữ tại Úc, chung bảng với nước chủ nhà, Hàn Quốc và Philippines. Trước những diễn biến phức tạp tại Trung Đông, AFC cam kết đặt sự an toàn của các cầu thủ, huấn luyện viên và người hâm mộ lên hàng đầu, thường xuyên liên lạc để kịp thời hỗ trợ tuyển nữ Iran.

Nhìn xa hơn, những bất ổn hiện tại còn ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch tham dự VCK World Cup bóng đá nam 2026 của quốc gia Tây Á này. Tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh - do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai - Iran nằm ở bảng G cùng Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Đáng chú ý, cả 3 trận của đội tuyển này đều được tổ chức ở Mỹ, với 2 trận tại Los Angeles và 1 trận tại Seattle.

Theo kế hoạch, "Team Melli" dự kiến đóng quân tại Khu Liên hợp Thể thao Kino ở bang Arizona. Nếu vượt qua vòng bảng, Iran còn có thể chạm trán thầy trò HLV Mauricio Pochettino tại Dallas ở vòng loại trực tiếp.

Ngày 1-3, Chủ tịch FFIRI Mehdi Taj cho biết: "Với những gì đã và đang diễn ra, rất khó để chúng tôi có thể tham dự World Cup. Tuy nhiên, các quan chức thể thao Iran mới là người đưa ra quyết định cuối cùng".

Tuyển nữ Iran được AFC bảo đảm an toàn tại Asian Cup 2026 (Ảnh: AFC)

Nếu Iran rút lui khỏi VCK World Cup 2026, cơ hội có thể được trao cho Iraq vào thẳng vòng bảng. Trong khi đó, UAE sẽ thay Iraq đá trận play-off liên lục địa với Bolivia hoặc Suriname.

Trái ngược với bức tranh ảm đạm tại Tây Á, các cặp đấu khu vực phía Đông ở 3 giải cấp câu lạc bộ của AFC vẫn diễn ra bình thường. Những đại diện đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc hay khu vực Đông Nam Á sẽ tiếp tục tranh tài từ ngày 3 đến 5-3.