Sân bay quốc tế ở Việt Nam "trắng" chuyến bay quốc tế cả năm: Tìm phương án "giải cứu"

Sân bay được đề xuất mở rộng các đường bay đến những thị trường gần, có tiềm năng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ làm việc với các doanh nghiệp du lịch

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp chủ trì buổi làm việc với các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn nhằm trao đổi giải pháp tháo gỡ khó khăn, khai thác hiệu quả tiềm năng, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thúc đẩy du lịch thành phố phát triển bền vững.

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp tập trung đề xuất duy trì, mở rộng các đường bay, ưu tiên những thị trường gần, có tiềm năng như Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản; đồng thời xây dựng cơ chế hỗ trợ khai thác hai chiều, phát triển chương trình du lịch trọn gói và tăng liên kết, quảng bá giữa các doanh nghiệp.

Đại diện các doanh nghiệp du lịch trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Cổng TTĐT TP Cần Thơ

Các doanh nghiệp cũng kiến nghị thành phố nâng chất và đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nhất là sản phẩm phục vụ phân khúc cao cấp; đầu tư các sản phẩm mang bản sắc, biểu tượng văn hóa Cần Thơ và Nam Bộ, phát triển dịch vụ tại chợ nổi Cái Răng, Đền thờ Vua Hùng, các chương trình nghệ thuật, chợ đêm, sự kiện, lễ hội. Đồng thời, đề xuất xây dựng chính sách hỗ trợ các khu, điểm và doanh nghiệp du lịch trong xúc tiến, quảng bá; tăng cường khảo sát thị trường để điều chỉnh sản phẩm và kết nối hàng không phù hợp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Cổng TTĐT TP Cần Thơ

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cho biết 9 tháng năm 2026, Cần Thơ đón khoảng 11,7 triệu lượt khách, đạt khoảng 95% chỉ tiêu cả năm. Tuy nhiên, tỷ trọng khách quốc tế và khách lưu trú còn thấp, cho thấy yêu cầu nâng chất sản phẩm, tăng sức hấp dẫn điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Về kết nối hàng không, lãnh đạo thành phố yêu cầu ngành chức năng phối hợp với Hiệp hội Du lịch và doanh nghiệp tiếp tục khai thác hiệu quả các đường bay hiện có, nghiên cứu đề xuất mở thêm các đường bay nội địa, quốc tế phù hợp với nhu cầu thị trường. Doanh nghiệp cần thống kê cụ thể lượng khách theo từng thị trường để làm cơ sở làm việc với các hãng hàng không. Thành phố sẽ ghi nhận, nghiên cứu kiến nghị điều chỉnh giờ bay theo hướng thuận tiện hơn cho nhu cầu đi lại, du lịch.

Cần Thơ cũng sẽ cố gắng duy trì các đường bay hiện có và mở 1-2 chuyến bay thuê riêng với thị trường phù hợp. Trên cơ sở kiến nghị của doanh nghiệp, thành phố sẽ nghiên cứu, tham mưu các cơ chế, chính sách và nghị quyết hỗ trợ, thúc đẩy phát triển du lịch.

Càng hàng không Quốc tế Cần Thơ không có chuyến bay quốc tế trong năm 2025

Càng hàng không Quốc tế Cần Thơ được khánh thành vào ngày 01/01/2011, xây dựng nhà ga hành khách với tổng diện tích sàn 20.750m2, phục vụ 3 triệu khách/năm và kéo dài 600m đường hạ cất cánh (đạt tổng chiều dài 3000m), lắp đặt hệ thống đèn đêm, hệ thống hạ cánh chính xác ILS để tiếp nhận các loại máy bay thân rộng như B777-300ER, B747-400 và tương đương, nối Cần Thơ với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Dù giữ vị trí trung tâm của cả vùng Tây Nam Bộ, sản lượng khai thác thực tế nhiều năm qua vẫn chưa đạt kỳ vọng. Số liệu thống kê năm 2025 phản ánh rõ khoảng cách này: cảng chỉ phục vụ hơn 7.400 lượt chuyến bay cất, hạ cánh (đạt khoảng 86% kế hoạch) và đón hơn 1,13 – 1,14 triệu lượt hành khách (đạt khoảng 91% chỉ tiêu).

Toàn bộ lượng khách trong năm 2025 của sân bay Cần Thơ đều là khách nội địa, đánh dấu năm đầu tiên kể từ sau đại dịch COVID-19 sân bay không có bất kỳ chuyến bay quốc tế thương mại nào. Ảnh: ACV

Phần lớn hành khách quốc tế đến miền Tây vẫn phải trung chuyển qua TP.HCM dù Cần Thơ có sân bay quốc tế. Ảnh: ACV

Toàn bộ lượng khách trong năm 2025 đều là khách nội địa, đánh dấu năm đầu tiên kể từ sau đại dịch COVID-19 sân bay không có bất kỳ chuyến bay quốc tế thương mại nào; phần lớn hành khách quốc tế đến miền Tây vẫn phải trung chuyển qua TP.HCM.

Trước đó, hồi tháng 8, tại buổi làm việc với UBND TP. Cần Thơ, Hãng hàng không Vietjet Air cho biết Vietjet từng khai thác 10 đường bay kết nối Cần Thơ, gồm 8 tuyến nội địa và 2 đường bay quốc tế. Hiện chỉ duy trì 4 đường bay nội địa nối Cần Thơ.

Đại diện Vietjet cho hay, trước đây, hai đường bay quốc tế nối Cần Thơ với Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) và Incheon (Hàn Quốc), hãng đã cố gắng duy trì, nhưng cao điểm chỉ kéo dài khoảng 1 tháng Tết, 2 tháng còn lại hãng phải chấp nhận bay rỗng, chịu lỗ, nên việc khôi phục lại rất khó.

Theo Vietjet, để không lỗ, tỷ lệ lấp đầy ghế phải đạt khoảng 80%/chuyến bay. Tuy nhiên, các đường bay đang khai thác Cần Thơ - Hà Nội cũng chỉ đạt 53%, Cần Thơ - Đà Nẵng 52%, Cần Thơ - Hải Phòng 53%, Cần Thơ - Vinh 47,6%.

Theo các chuyên gia, để tạo nguồn khách ổn định cho các đường bay, Cần Thơ cần xây dựng những sản phẩm đủ sức hấp dẫn thị trường quốc tế, đồng thời tăng liên kết giữa hàng không, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và các điểm đến trong vùng. Khi có sản phẩm phù hợp và nguồn khách hai chiều, việc mở lại hoặc mở thêm đường bay mới có cơ sở để duy trì lâu dài.