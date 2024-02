Đó là chia sẻ của chị Mai Thị Thu Hiền, quê Hà Nam, nhân viên an ninh soi chiếu quốc nội, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài, người có 20 năm công tác tại sân bay Nội Bài. Chị Hiền vui vẻ nói thêm: "Trực Tết những ngày này chúng tôi cũng được quan tâm lắm, thường có các đoàn lãnh đạo đi thăm hỏi chúc Tết. Chúng tôi được xếp lịch trực cuốn chiếu, cứ đến hẹn lại lên thôi, Tết ở sân bay giờ cũng đã thành thói quen rồi".



30 Tết, là thời khắc của đoàn viên, sum họp, là lúc ai đi xa cũng muốn về với người thân, với gia đình sau 1 năm làm việc, mưu sinh. Ấy vậy có những ngành dịch vụ như tại cảng hàng không, sân bay, dịp Tết cũng đồng nghĩa với cao điểm, với trực tăng cường. Nhiều nhân viên trực và đón Tết tại sân bay đã trở thành thói quen...

Anh Lê Long, đã có 12 năm gắn bó với công việc tại Đội xe đẩy, Trung tâm Khai thác ga Nội Bài, trong đó anh có 9 năm đón Tết tại sân bay. "Trước và sau Tết thì khách đông nhưng 30 Tết thì vắng. Tuy vậy, cảm xúc ngày đi làm cuối năm nó đặc biệt lắm, chứng kiến những vị khách cuối năm được gặp người thân, họ vỡ òa xúc động thì chúng tôi cũng vui lây như là mình vừa gặp người thân của mình vậy"- anh Long tâm sự.

Ngay sau ca trực đêm 30 Tết, anh cho biết đã bố trí thuê phương tiện để về thăm bố mẹ và họ hàng tại Mộc Châu, Sơn La ngay trong ngày đầu năm mới.

Chị Vũ Thị Tuyết và chị Lê Thị Thu Hà, Đội An ninh soi chiếu quốc tế, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài với hơn 16 năm công tác tại đây, cho biết: "Nhân viên an ninh hàng không làm việc theo ca kíp và xen kẽ các ca hành chính, ca đêm. Những người ở gần thì tranh thủ ngày nghỉ để về thăm gia đình, còn những người ở xa thì chắc là ra Tết bù cho bố mẹ, người thân sau".

Những người như anh Long, chị Hiền, chị Tuyết... và toàn thể những người lao động khối trực tiếp tại Cảng HKQT Nội Bài đều mong một cái Tết sum vầy đoàn viên, song tất thảy đều hiểu rằng với đặc thù là cảng hàng không hoạt động 24/7, phần lớn nhân viên thuộc khối lao động trực tiếp, việc đi làm theo ca, kíp vào các ngày Lễ Tết là một lẽ đương nhiên.

Chưa kể mỗi dịp áp dụng các biện pháp tăng cường an ninh cấp độ 1, nhiều bộ phận phải tăng cường lực lượng 20% quân số. Với mọi người, Tết là dịp nghỉ ngơi, sum vầy, nhưng với nhân viên sân bay, Tết phải đảm bảo phục vụ an toàn tuyệt đối cho hàng trăm chuyến bay đi đến mỗi ngày.

Chỉ còn vài tiếng nữa là đến thời khắc chuyển giao năm mới, tại sân bay Nội Bài, tất cả các bộ phận vẫn đang miệt mài làm việc để phục vụ những chuyến bay an toàn tuyệt đối.

Chùm ảnh ghi nhận ngày 30 Tết tại một số mắt xích trong dây chuyền phục vụ chuyến bay tại sân bay Nội Bài:

Những nhân viên An ninh cơ động thường xuyên tuần tra giám sát trong thời gian áp dụng biện pháp tăng cường an ninh cấp độ 1. Ảnh: Phan Công

Nhân viên An ninh sân đỗ ôtô đều đặn đi kiểm tra. Ảnh: Phan Công

Anh Nguyễn Như Dương, nhân viên An ninh sân đỗ - Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài, mong một năm mới ấm no, sân bay Nội Bài đông khách. Ảnh: Phan Công

Nhân viên An ninh phân luồng giao thông đảm bảo thông thoáng cho hành khách dễ dàng tiếp cận. Ảnh: Phan Công

Một nhân viên an ninh tập trung cao độ khi làm việc. Ảnh: Phan Công

Chị Kiều Hương, nhân viên quầy Thông tin, niềm nở tận tình hỗ trợ hành khách. Chị tin rằng mỗi nhân viên dù ở vị trí nào cứ làm hết tâm hết sức thì hành khách sẽ cảm nhận được cái ấm áp, thân thiện của cả một sân bay, của con người Hà Nội. Ảnh: Phan Công

Anh Nguyễn Như Bảo, trực ban trưởng, Trung tâm Điều hành sân bay Nội Bài, chia sẻ: "Trực 30 Tết cũng như mọi ngày thôi, mọi công tác phối hợp điều hành hoạt động bay luôn được siết chặt, nhịp nhàng". Ảnh: Phan Công

Mọi công việc, mọi khâu đều được thực hiện chuẩn chỉ, từ tư thế tác phong. Ảnh: Phan Công

Nụ cười ấm áp trong chiều 30 Tết. Ảnh: Phan Công

Đội An ninh soi chiếu quốc tế, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài. Ảnh: Phan Công

Chị Vũ Thị Tuyết, nhân viên An ninh soi chiếu quốc tế với hơn 16 năm công tác tại Cảng, cho biết: "Nhân viên an ninh hàng không làm việc theo ca kíp và xen kẽ các ca hành chính, ca đêm. Những người ở gần thì tranh thủ ngày nghỉ để về thăm gia đình, còn những người ở xa thì chắc là ra Tết bù cho bố mẹ, người thân sau". Ảnh: Phan Công

Bác sĩ Hương - Trực Đội Y tế khẩn nguy - Trung tâm Điều hành sân bay Nội Bài: "Chỉ mong trực Tết không có khách cần đến mình là yên vui"

Anh Lê Long, đã có 12 năm gắn bó với công việc tại Đội xe đẩy - Trung tâm Khai thác ga Nội Bài, trong đó anh có tận 9 năm đón Tết tại sân bay: "Chứng kiến những vị khách cuối năm được gặp người thân, họ vỡ òa xúc động thì chúng tôi cũng vui lây". Ảnh: Phan Công