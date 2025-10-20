Sân bay mới toanh cách Nội Bài chỉ 80km: Rộng 720ha, trị giá 15.000 tỷ đồng, đón 10 triệu hành khách

Ninh Bình thúc đẩy quy hoạch sân bay quốc tế

UBND tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục làm rõ phương án quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình – một trong các dự án hạ tầng trọng điểm nằm trong Quy hoạch tổng thể hệ thống sân bay quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Đề án nghiên cứu ban đầu, đơn vị tư vấn đã đề xuất 3 vị trí thuộc địa bàn các huyện, xã khác nhau để xây dựng sân bay. Hai vị trí đầu nằm tại phường Liêm Tuyền, xã Bình Lục và xã Bình Mỹ; vị trí thứ ba tại khu vực các xã Bình Sơn, Tân Minh và Thanh Bình. Tuy nhiên, UBND tỉnh Ninh Bình vẫn chưa lựa chọn phương án cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, đồng thời xem xét mở rộng phân tích ở các địa điểm khác nhằm tìm ra phương án tối ưu nhất. Ông nhấn mạnh tiêu chí lựa chọn phải dựa trên lợi thế hạ tầng, không gian phát triển lâu dài, vùng hấp dẫn đầu tư, khả năng kết nối với thủ đô Hà Nội và phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh.

Video giả định mô phỏng sân bay Ninh Bình trong tương lai nếu dự án được thông qua bằng AI ChatGPT

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu bổ sung đầy đủ các căn cứ chính trị và pháp lý vào Đề án, coi đây là điều kiện quan trọng để triển khai dự án. Đề án cần làm rõ vai trò chiến lược của sân bay, không chỉ phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Ninh Bình mà còn đóng vai trò hạ tầng kết nối vùng phía Nam Đồng bằng sông Hồng, kết hợp cùng hệ thống cảng biển, đường thủy và đường bộ.

Tỉnh Ninh Bình đang chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với đơn vị tư vấn để hoàn thiện hồ sơ, trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc hình thành sân bay quốc tế tại Ninh Bình được kỳ vọng tạo cú hích lớn cho phát triển kinh tế vùng, thúc đẩy du lịch và tăng cường tính kết nối chiến lược trong hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia.

Trong báo cáo gửi tới Chính phủ vào đầu tháng 7 vừa qua, Bộ Xây dựng đã bày tỏ quan điểm ủng hộ đề xuất xây dựng sân bay quốc tế tại Ninh Bình. Đồng thời, Bộ Xây dựng đề xuất cấp có thẩm quyền giao UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức lập đề án nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không tại Ninh Bình gửi Bộ Xây dựng xem xét, báo cáo Thủ tướng.

Theo báo cáo của tỉnh Ninh Bình, trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa ngày càng gia tăng, dân số đông và nền kinh tế phát triển đa dạng với các ngành mũi nhọn như du lịch, công nghiệp, dịch vụ và logistics, việc đầu tư xây dựng Cảng hàng không trở thành yêu cầu cấp thiết, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng chiến lược của tỉnh.

Sân bay Ninh Bình được quy hoạch thế nào?

Quy mô dự kiến, Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình được quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp 4E theo phân cấp của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế, với 2 đường cất hạ cánh song song phụ thuộc. Tổng diện tích quy hoạch khoảng 720ha.

Công suất thiết kế ban đầu khoảng 10 triệu hành khách/năm; có dự trữ quỹ đất để mở rộng đáp ứng nhu cầu phát triển trong các giai đoạn tiếp theo.

Dự kiến tổng mức đầu tư khoảng gần 15.000 tỷ đồng. Dự báo nhu cầu vận tải, đến năm 2030, sẽ đón khoảng 4,5 triệu hành khách và đến năm 2050 khoảng 10 triệu hành khách.

Ước tính khối lượng giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình khoảng 1.080 hộ dân, 15 nghĩa trang, 2 cơ sở tôn giáo (chùa) và 4 trường học.

Trước đó, doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đã có văn bản gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước đề xuất xây dựng sân bay quốc tế tại tỉnh Ninh Bình, nguồn vốn đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh Ninh Bình và vốn xã hội hóa của doanh nghiệp, không sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương.