Sân bay miền Trung xây từ thập niên 1930 sẽ có thêm nhà ga mới, muốn thu hút chuyến bay quốc tế

Mới đây, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã làm việc với UBND tỉnh Quảng Bình về dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 và mở rộng sân đỗ máy bay tại sân bay Đồng Hới.

Hai dự án có tổng đầu tư gần 1.844 tỷ đồng từ vốn của doanh nghiệp. ACV đã thi công mở rộng sân đỗ máy bay từ tháng 8/2024.

Ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch ACV, cho biết trước 30/4, đơn vị sẽ hoàn thành dự án mở rộng sân đỗ máy bay và sau đó tiếp tục khởi công dự án nhà ga hành khách T2. ACV dự kiến thi công trong 12-14 tháng để hoàn thành nhà ga hành khách T2.

Chủ tịch ACV cũng đề nghị tỉnh Quảng Bình làm việc với Bộ Xây dựng và các hãng hàng không có giải pháp tăng chuyến bay nội địa và có chính sách thu hút chuyến bay quốc tế.

Dự án nhà ga T2 được thiết kế hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, nâng công suất sân bay Đồng Hới lên 3 triệu lượt mỗi năm.

Phối cảnh sân bay Đồng Hơi sau khi mở rộng. Ảnh: ACV

Hạng mục mở rộng sân đỗ máy bay sẽ thêm 4 vị trí đỗ, nâng tổng lên 8, diện tích mở rộng hơn 15ha.

Nằm ở xã Lộc Ninh, cách trung tâm TP Đồng Hới khoảng 6 km, sân bay Đồng Hới được người Pháp xây dựng những năm 1930, nâng cấp và sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Năm 2006, sân bay được xây dựng lại và sử dụng từ 2008.

Sân bay Đồng Hới hiện có một nhà ga hành khách công suất thiết kế 500.000 khách mỗi năm. Những năm gần đây, sân bay đã khai thác vượt công suất.

Theo quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với ACV thực hiện dự án Xây dựng nhà ga hành khách T2 và mở rộng sân đỗ máy bay - Cảng hàng không Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Dự án bao gồm 2 dự án thành phần được triển khai trên diện tích hơn 15 ha, tổng vốn đầu tư 1.844 tỷ đồng (100% vốn của ACV).

Cụ thể, đối với dự án thành phần 1 xây dựng mới nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không Đồng Hới về phía đông nam nhà ga hành khách hiện hữu, với 2 cao trình, diện tích khoảng 17.567m2 sàn sử dụng; xây dựng hệ thống hạ tầng cầu cạn trước nhà ga, sân đỗ ô-tô, đường giao thông kết nối và các hệ thống khác bảo đảm đồng bộ khai thác hiệu quả.

Dự án hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng vào quý 1/2026, đưa nâng công suất khai thác Cảng hàng không Đồng Hới đạt 3 triệu hành khách/năm, khai thác hành khách quốc nội.

Dự án thành phần 2 mở rộng sân đỗ máy bay (xây dựng mới 4 vị trí đỗ máy bay, nâng tổng vị trí đỗ lên 8 vị trí code C) kết cấu mặt đường bê tông xi-măng, lưới thép; xây dựng hệ thống thoát nước và hệ thống đèn hiệu, chiếu sáng sân đỗ máy bay đồng bộ. Dự án phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng vào quý 1/2025.

Năm 2023, sản lượng hành khách thông qua sân bay Đồng Hới đạt trên 750.000 hành khách, trong khi công suất thiết kế là 500.000 hành khách/năm. Việc này ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và điều kiện an ninh an toàn.

Theo đại diện lãnh đạo ACV, dự án được triển khai sẽ là nền tảng quan trọng để Cảng hàng không Đồng Hới nâng tầm phát triển trong tương lai, phù hợp với sự phát triển chung của ngành hàng không và cũng là động lực góp phần mang lại hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là đối với du lịch-ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Quảng Bình.

Ngay trong năm 2023, sản lượng hành khách thông qua cảng đạt trên 750.000 hành khách. Do đó, việc nhà ga hành khách của sân bay Đồng Hới đang khai thác vượt công suất thiết kế, ảnh hưởng phần nào đến chất lượng dịch vụ, điều kiện an ninh an toàn trong quá trình khai thác.