Sân bay Long Thành: Cử tri hỏi đầu tư giai đoạn 2, Bộ Xây dựng trả lời gì?

Thông tin trên được Bộ Xây dựng nêu rõ trong văn bản số 2256/BXD-KHTC ban hành ngày 26/2, nhằm trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, cử tri Đồng Nai đã kiến nghị Chính phủ sớm báo cáo Quốc hội cho chủ trương tiếp tục lập hồ sơ đầu tư các giai đoạn tiếp theo, trong bối cảnh giai đoạn 1 sân bay Long Thành dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm nay.

Trả lời kiến nghị của cử tri Đồng Nai, Bộ Xây dựng cho biết Cảng HKQT Long Thành là công trình hạ tầng đặc biệt quan trọng của quốc gia, được xác định là động lực chiến lược thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Vì vậy, việc nghiên cứu sớm đầu tư giai đoạn 2 của dự án đã được lãnh đạo Đảng, Chính phủ và Thủ tướng đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao.

Công trường sân bay Long Thành. Ảnh: Duy Anh.

Để tạo thuận lợi cho quá trình triển khai, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, Chính phủ đã trình và được Quốc hội thông qua Nghị quyết số 265/2025/QH15. Nghị quyết cho phép Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 của dự án theo thẩm quyền, không phải trình Quốc hội thông qua như quy định trước đây.

Trên cơ sở nghị quyết này, Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định giao ACV làm chủ đầu tư giai đoạn 2 của dự án. Hiện ACV đang phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn để lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho giai đoạn tiếp theo của sân bay Long Thành.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với ACV trong quá trình chuẩn bị dự án, nhằm bảo đảm tính khả thi và hiệu quả đầu tư khi triển khai giai đoạn 2.