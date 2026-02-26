Sân bay Long Thành 16 tỷ USD được quyết định ra sao, đầu tư thế nào?

Gần đây, ACV và một số nhà thầu lớn tại dự án sân bay Long Thành vừa đồng loạt thay đổi nhân sự cấp cao. Trong đó, ACV thay đổi người đại diện theo pháp luật. Cụ thể, ông Lê Văn Khiên - thành viên Hội đồng quản trị vừa được bổ nhiệm kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp từ ngày 25/2 cho đến khi có quyết định mới. Trước đó, vị trí này do ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch Hội đồng quản trị đảm nhiệm. Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) - nhà thầu lớn tại dự án sân bay Long Thành - cũng vừa công bố miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Hữu Tới từ ngày 13/2. Vinaconex không nêu lý do miễn nhiệm. Sau đó, Vinaconex bầu ông Trần Đình Tuấn làm Chủ tịch Vinaconex.