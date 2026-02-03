Sân bay 12,5 tỷ USD "như ngoài hành tinh" này sắp nắm kỷ lục chưa từng có tại châu Phi

Sân bay quốc tế Bishoftu - sân bay hình chữ X độc đáo đang được xây dựng ở Ethiopia, Đông Phi dự kiến trở thành sân bay lớn nhất châu Phi từ trước đến nay sau khi hoàn thành.

Được Hãng Hàng không Ethiopia (Ethiopian Airlines Group) ủy thác xây dựng, Sân bay quốc tế Bishoftu trị giá 12,5 tỷ USD này được khởi công xây dựng vào tháng 1/2026 ở phía nam Addis Ababa, Ethiopia.

Ảnh: Hãng hàng không Ethiopian Airlines

Khi hoàn thành, công trình này sẽ có diện tích khoảng 660.000 mét vuông, ngay lập tức đứng vào hàng ngũ những nhà ga sân bay lớn nhất từng được xây dựng. Bishoftu có khả năng phục vụ tới 110 triệu hành khách mỗi năm và chỗ đỗ cho 270 máy bay.

Bishoftu được thiết kế bởi Zaha Hadid Architects – một trong những công ty kiến trúc nổi tiếng thế giới với phong cách tương lai.

Ảnh: Hãng hàng không Ethiopian Airlines

Hình dạng chữ X không chỉ đẹp mắt, trông như một công trình ngoài hành tinh mà còn rất thực tế: Nó giúp rút ngắn khoảng cách đi bộ cho hành khách, dễ dàng kết nối giữa các cửa lên máy bay, đồng thời có một trục trung tâm nối liền các nhánh để việc di chuyển giữa khu vực đến, đi và chuyển tiếp trở nên nhanh chóng, thuận tiện hơn rất nhiều.

Ảnh: Hãng hàng không Ethiopian Airlines

Mỗi nhánh của sân bay được lấy cảm hứng từ các vùng khác nhau của Ethiopia, sử dụng vật liệu và bảng màu đặc trưng để tạo nên không gian mang đậm bản sắc văn hóa địa phương.

Dự án chú trọng rất lớn đến tính bền vững, hướng tới chứng nhận LEED Gold – tiêu chuẩn xanh cao cấp – thông qua hệ thống thông gió tự nhiên, các khu vực bán kín để điều hòa nhiệt độ, sử dụng vật liệu địa phương, xây dựng theo mô-đun, lắp đặt tấm pin mặt trời để tự sản xuất điện, hệ thống đầm lầy xử lý nước mưa tái sử dụng và trồng cây bản địa chịu hạn tốt.

Ảnh: Hãng hàng không Ethiopian Airlines

Sân bay được xây dựng theo từng giai đoạn, giai đoạn đầu dự kiến mở cửa vào khoảng năm 2030 với hai đường băng song song, sau đó mở rộng thêm để đạt công suất tối đa.

Nếu hoàn thành đúng kế hoạch, Bishoftu International Airport không chỉ giúp Ethiopia mở rộng năng lực hàng không mà còn biến nước này thành trung tâm hàng không lớn của châu Phi, đồng thời mang đến một biểu tượng hiện đại kết hợp hoàn hảo giữa cơ sở hạ tầng tiên tiến, yếu tố văn hóa và trách nhiệm với môi trường.

Đây thực sự là một bước tiến lớn cho lục địa, hứa hẹn thay đổi cách chúng ta nghĩ về sân bay trong tương lai.