Samsung Việt Nam lần đầu bổ nhiệm người Việt vào vị trí lãnh đạo cấp cao

Ông Nguyễn Hoàng Giang

Ngày 1/12, Samsung Việt Nam thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang vào ban điều hành cấp cao, giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT).

Đây là lần đầu tiên một người Việt Nam nắm giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc tại một pháp nhân sản xuất của Samsung ở Việt Nam. Đồng thời, ông Giang cũng trở thành nhân sự sở tại đầu tiên trên toàn hệ thống của Samsung Điện tử được giao chức vụ Phó Tổng Giám đốc tại mảng sản xuất điện thoại thông minh.

Ông Nguyễn Hoàng Giang được đánh giá cao nhờ năng lực chuyên môn, khả năng quản trị và tư duy chiến lược. Trong thời gian qua, ông đã đóng góp quan trọng cho việc cải tiến quy trình, nâng chuẩn chất lượng và tối ưu hóa hiệu suất sản xuất. Sắp tới, ông sẽ tham gia điều hành cả Samsung Electronics Việt Nam (SEV) và Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT).

Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, cho biết: "Việc một nhân sự bản địa lần đầu giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc tại đơn vị sản xuất smartphone của Samsung trên phạm vi toàn cầu là cột mốc đặc biệt. Điều này phản ánh sự trưởng thành và năng lực vượt trội của đội ngũ tại các nhà máy Samsung ở Việt Nam".

Quá trình công tác của ông Nguyễn Hoàng Giang

- Năm 2010: gia nhập Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV)

- Năm 2013 - năm 2014: Giám đốc Bộ phận Sản xuất Điện thoại thông minh, SEV

- Năm 2015 – đến nay: Giám đốc Bộ phận Sản xuất Linh kiện; Giám đốc Bộ phận Công nghệ tạo màu sản phẩm, SEVT.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán quý 2/2025, Samsung Thái Nguyên (SEVT) đạt doanh thu 19.677 tỷ won (14,47 tỷ USD), tăng 6% và lợi nhuận đạt 1.200 tỷ won (882 triệu USD).

SEVT là nhà máy lớn nhất của tập đoàn Samsung tại Việt Nam. Không chỉ là là cơ sở mang lại doanh thu và lợi nhuận cao nhất cho Samsung tại Việt Nam, SEVT còn đứng thứ ba trong toàn hệ thống toàn cầu, chỉ sau hai nhà máy của Samsung tại Mỹ.

Samsung có mặt tại Việt Nam từ năm 1995 bắt đầu hoạt động với nhà máy sản xuất TV. Năm 2008: Samsung nhận giấy chứng nhận đầu tư cho dự án lớn tại Bắc Ninh, với vốn ban đầu 670 triệu USD.

Năm 2009: Nhà máy điện thoại di động đầu tiên (SEV) chính thức đi vào hoạt động. Từ năm 2010: Samsung tiếp tục mở rộng đầu tư và hiện nay là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Tổng vốn đầu tư của Samsung vào Việt Nam là 23,2 tỷ USD tính đến hết năm 2024.



