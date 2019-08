Samsung và Apple đang cho thấy điện thoại 'nghìn đô' khó bán như thế nào

Các báo cáo thu nhập gần đây của Samsung và Apple cho thấy cùng một điểm chung: phần lớn mọi người không muốn bỏ ra 1.000 USD để có một chiếc điện thoại, cho dù nó tốt đến thế nào đi nữa.

Dù Apple không còn báo cáo chi tiết doanh số từng dòng sản phẩm nữa, nhưng trong báo cáo thu nhập vừa qua của họ cho thấy doanh thu từ iPhone chỉ đạt 25,99 tỷ USD trong Quý 3 năm 2019, thấp hơn so với mức dự báo 26,31 tỷ USD của phố Wall. Doanh số này cũng thấp hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Một ngày sau đó, trong buổi báo cáo thu nhập quý của mình Samsung cho biết, họ nhận thấy nhu cầu tăng cao đặc biệt đối với các điện thoại tầm trung, bao gồm các thiết bị dòng A, nhưng dòng Galaxy S10 lại không được đón nhận tích cực như vậy.

Samsung cho biết: "Lượng xuất xưởng smartphone của Samsung tăng so với quý trước nhờ vào doanh số mạnh mẽ từ các thiết bị dòng A mới, bao gồm Galaxy A50 và A70. Tuy nhiên, doanh số các thiết bị flagship lại sụt giảm so với quý trước do doanh số yếu của Galaxy S10 và nhu cầu đối với dòng thiết bị cao cấp chững lại."

Có một số lý do khiến người dùng không còn mua các điện thoại cao cấp như trước đây nữa.

Đầu tiên, mọi người đang sử dụng điện thoại lâu hơn. Toni Sacconaghi, nhà phân tích của hãng Bernstein, cho biết vào tháng Hai rằng, người sở hữu iPhone đang nâng cấp theo chu kỳ 4 năm. Trước đó trong tháng Một, CEO Apple, Tim Cook cũng nói rằng "khách hàng đang giữ lại các iPhone cũ của họ lâu hơn so với quá khứ." Ông Cook cho biết các yếu tố vĩ mô đã tác động đến điều này, đặc biệt tại các thị trường như Trung Quốc.

Cũng có những nguyên nhân khác khiến người dùng thông thường không còn thấy hấp dẫn để nâng cấp. Những người đam mê công nghệ sẽ muốn các điện thoại mới nhất, mạnh nhất sau mỗi năm nhưng phần lớn người dùng lại quan tâm hơn đến camera và thời lượng pin.

Samsung Galaxy S10.

Nhưng camera lại không phải điểm nhấn hấp dẫn nhất, khi các điện thoại từ vài năm trước cũng có các camera khá tốt.

Những nhà sản xuất điện thoại cũng biết điều này. Chiếc iPhone XR ra mắt vào năm ngoái có camera và thời lượng pin khá tốt nhưng chỉ có giá khởi điểm từ 749 USD. Những thiết bị đắt tiền hơn như iPhone XS (khởi điểm 999 USD) và iPhone XS Max (khởi điểm từ 1.099 USD) có màn hình đẹp hơn và camera tốt hơn, nhưng phần lớn người dùng lại không muốn chi nhiều tiền như vậy cho nó. Trong khi đó Apple cũng bán chiếc iPhone 7 với giá 299 USD khi đổi máy.

Trong khi đó, dòng Galaxy A của Samsung đang trở nên hấp dẫn đối với những người không muốn bỏ 999 USD ra cho chiếc Galaxy S10+. Ngay cả Google gần đây cũng phải ra mắt chiếc Pixel 3a và Pixel 3a XL với camera tuyệt vời nhưng chỉ có giá bằng một nửa so với Pixel 3 tiêu chuẩn (799 USD) và Pixel 3 XL (899 USD).

Cả 3 hãng trên đều làm ra những chiếc điện thoại tuyệt vời đến nỗi mọi người không cần thiết phải nâng cấp chúng thường xuyên trong một hai năm như trước nữa. Những chiếc Galaxy Note 8 và Note 9 của Samsung đến giờ vẫn đủ tốt. Và hầu hết mọi người cũng phải thừa nhận điều tương tự đối với iPhone của Apple.

Ra mắt từ năm 2017, nhưng với nhiều người Galaxy Note 8 vẫn đủ tốt để không phải nâng cấp.

Cũng không có dấu hiệu nào cho thấy những điều này sẽ dừng lại – ít nhất cho đến khi ai đó có thể hoàn thiện một chiếc điện thoại màn hình gập hoặc bổ sung một tính năng "thiết thực" nào đó.

Ngày 7 tháng Tám tới đây, Samsung sẽ ra mắt chiếc flagship Galaxy Note 10 – một cơ hội để họ đi trước các iPhone mới của Apple ra mắt trong tháng Chín này. Dòng Galaxy Note có một lượng fan rất trung thành, nhưng nó cũng là một điện thoại rất đắt đỏ. Điều này có nghĩa là thành công sẽ phụ thuộc vào việc người dùng có muốn nâng cấp hay không. Đó cũng là lý do Samsung đã khởi động chương trình đổi điện thoại cũ đầy hấp dẫn.

Apple sẽ phải đối mặt với các trở ngại tương tự với các iPhone mới dự kiến ra mắt trong mùa thu năm nay, nhưng ít nhất họ vẫn có 2 nguồn thu khác đang tăng trưởng nhanh chóng: mảng kinh doanh dịch vụ và thiết bị đeo. Trong quý vừa qua, mảng thiết bị đeo giờ đây có doanh thu lớn hơn cả dòng máy Mac và iPad của Apple.

Tham khảo CNBC