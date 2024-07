Nhà sản xuất chip nhớ, điện thoại thông minh và TV lớn nhất thế giới ước tính lợi nhuận hoạt động của họ tăng lên tới 10,4 nghìn tỷ won (7,54 tỷ USD) trong quý kết thúc vào ngày 30/6, từ mức 670 tỷ won một năm trước đó.

Lợi nhuận ước tính nói trên đã đánh bại cả con số ước tính là 8,8 nghìn tỷ won mà LSEG SmartEstimate đưa ra. Đây là quý có lợi nhuận cao nhất kể từ quý 3 năm 2022.

Các nhà phân tích cho biết, ngoài giá chip cao hơn, lợi nhuận tốt hơn mong đợi có thể cho thấy Samsung đã đảo ngược được tình hình ghi giảm hàng tồn kho trước đó trên sổ sách, vì giá trị hàng tồn kho chip của họ đã tăng trở lại về mặt kế toán.

Samsung cho biết doanh thu có thể tăng 23% trong quý 2 so với cùng kỳ năm trước lên 74 nghìn tỷ won.

Cổ phiếu Samsung mở cửa tăng 1,2% sau khi công ty đưa ra những con số ước tính nói trên, so với mức tăng 0,4% trên thị trường rộng hơn.

Công ty dự kiến sẽ công bố lợi nhuận quý hai chi tiết vào ngày 31/7.

Nhu cầu AI

Bộ phận bán dẫn quan trọng của Samsung có thể công bố lợi nhuận quý thứ hai liên tiếp được cải thiện so với quý đầu tiên do giá chip nhớ tiếp tục tăng từ mức đáy giữa năm 2022 đến cuối năm 2023 vì nhu cầu yếu đối với các thiết bị sử dụng chip sau đại dịch.

Các nhà phân tích cho biết, nhu cầu bùng nổ đối với chip DRAM cao cấp như chip bộ nhớ băng thông cao (HBM) được sử dụng trong chipset AI, cũng như chip được sử dụng trong máy chủ trung tâm dữ liệu và các thiết bị chạy dịch vụ AI đã giúp nâng giá chip.

Theo nhà cung cấp dữ liệu TrendForce, trong quý 2, giá chip bộ nhớ đã tăng khoảng 13% đến 18% so với quý trước đối với chip DRAM dùng trong thiết bị công nghệ và 15% đến 20% đối với chip NAND Flash dùng để lưu trữ dữ liệu.

Tuy nhiên, tốc độ tăng giá chip bộ nhớ có thể chậm lại trong quý 3, khi TrendForce dự báo mức tăng giá từ 5% đến 10% cho cả chip DRAM thông thường và NAND Flash, do nhu cầu đối với chip cũ từ thị trường điện tử tiêu dùng vẫn mờ nhạt.

Ông Ko Yeongmin, nhà phân tích tại Daol Investment & Securities, cho biết: “Tại cuộc họp công bố thu nhập vào cuối tháng, chúng tôi sẽ quan tâm đến triển vọng của Samsung về chip truyền thống, đây sẽ là dấu hiệu cho thấy liệu sự phục hồi của ngành công nghiệp chip này có thể kéo dài sang năm tới hay không”.

Các nhà phân tích cho biết, nhu cầu do AI thúc đẩy đối với các chip cao cấp như HBM và ổ cứng thể rắn (SSD) sẽ vượt trội so với phần còn lại của thị trường, mặc dù Samsung đã tụt lại đằng sau so với đối thủ Hàn Quốc SK Hynix về nguồn cung chip HBM cao cấp cho khách hàng như Nvidia.

Đối thủ chip nhớ ở Mỹ của Samsung - Micron Technology cũng đánh bại các ước tính về doanh thu hàng quý mới nhất vào tuần trước do nhu cầu tăng vọt từ ngành AI, mặc dù dự báo quý hiện tại của họ khiến các nhà đầu tư thất vọng.

Theo các nguồn tin, các nhà đầu tư đang chờ đợi tin tức về việc liệu chip HBM thế hệ thứ tư mới nhất của Samsung có được chấp thuận cung cấp cho Nvidia hay không sau khi chúng thất bại trong các cuộc thử nghiệm trước đó do vấn đề về nhiệt và tiêu thụ điện.

Samsung vào tháng 5 đã thay thế giám đốc bộ phận bán dẫn của mình trong nỗ lực khắc phục cái mà họ gọi là "khủng hoảng chip".