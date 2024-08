Samsung thu hồi hơn 1 triệu bếp điện vì sự cố gây hoả hoạn

Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng vừa ban hành lệnh thu hồi đối với hơn 1 triệu bếp điện Samsung. Động thái được đưa ra sau hàng trăm báo cáo về việc bếp vô tình bật. Hỏa hoạn khiến hàng chục người bị thương và ít nhất 7 vật nuôi tử vong.

Để giải quyết vấn đề, phía Samsung cho biết khách hàng sở hữu 1 trong 30 mẫu bếp điện bị thu hồi có thể nhận được bộ khóa núm hoặc nắp miễn phí của hãng để giảm thiểu nguy cơ đánh lửa.

Theo The New York Times, hơn 1,1 triệu bếp điện bị đưa vào diện thu hồi. Các sản phẩm này liên quan đến khoảng 250 vụ cháy dẫn đến 40 trường hợp bị thương. 18 trường hợp thiệt hại tài sản nghiêm trọng.

Khi được hỏi tại sao phải mất tới 11 năm kể từ khi công ty bắt đầu bán những chiếc bếp lỗi thì lệnh thu hồi mới được ban hành, đại diện Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng không đưa ra bình luận.

Christopher Langlois, phát ngôn viên của Samsung, cho biết người tiêu dùng nên lưu ý đến rủi ro vô tình chạm vào núm vặn của bất kỳ loại sản phẩm nào. Bếp nên được giữ sạch sẽ và thông thoáng, tránh xa trẻ em, vật nuôi và đảm bảo rằng chắc chắn được tắt sau khi nấu.

Samsung đang yêu cầu khách hàng sở hữu một trong những loại bếp trên liên hệ với công ty để xem xét điều kiện nhận khóa vặn tự lắp miễn phí giúp giảm khả năng đánh lửa. Được biết, một số mẫu bếp Samsung mới hiện đã sử dụng công nghệ núm vặn an toàn giúp giảm tình trạng vô tình bắt lửa.

“Samsung đã làm đúng khi ban hành lệnh thu hồi này”, Catie Cryar, phát ngôn viên của tổ chức bảo vệ quyền động vật People for the Ethical Treatment of Animals, cho biết trong một email. “PETA kêu gọi mọi người yêu cầu lắp khóa hoặc nắp bếp phù hợp ngay lập tức”.

Trước đó, video giám sát tại một nhà bếp đã quay lại toàn cảnh diễn ra vụ hỏa hoạn. Chú chó đứng ở mặt trước chiếc bếp điện; bếp bắt đầu phát sáng và nhanh chóng khiến cả căn phòng chìm trong biển lửa. Video cho thấy ngọn lửa có thể bùng phát dễ dàng như thế nào khi núm bếp vô tình bị chạm.

Trước đó vào năm 2016, Samsung, có trụ sở tại Hàn Quốc, đã thu hồi hơn 2 triệu điện thoại vì lo ngại cháy pin. Vào năm 2022, ủy ban cũng đã ban hành lệnh thu hồi hơn nửa triệu chiếc máy giặt vì nguy cơ hỏa hoạn.

Theo một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu và Đánh giá Quốc gia Nhật Bản (NITE), rất ít vụ cháy liên quan đến vật nuôi trước năm 2014. Tuy nhiên hiện tại, con số này đang gia tăng nhanh chóng do nhiều người nuôi thú cưng trong nhà và các loại bếp ga bấm nút ngày càng phổ biến.

Công ty thiết bị ga Paloma Co (Nhật Bản) đã tham gia vào nghiên cứu của NITE và cho biết, khoảng 90% tổng số vụ cháy nhà bắt nguồn từ bếp ga. Phần còn lại do vật nuôi gặm dây điện hoặc đi vệ sinh vào nguồn điện hở.

Những con mèo tò mò là thủ phạm chính gây ra hỏa hoạn khi chúng vô tình chạm vào các nút đánh lửa của bếp hoặc làm đổ các vật dụng xung quanh. Trong khi đó, chó có xu hướng gây ra hỏa hoạn khi đứng bằng hai chân sau và nhấn nút đánh lửa.