Samsung tặng 10 tỷ đồng cùng smartphone cao cấp nhằm phục vụ công tác phòng chống COVID-19 tại Việt Nam

Theo Samsung Việt Nam cho biết, nhằm chung tay cùng Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, Samsung đã trao tặng 10 tỷ đồng, trong đó 7 tỷ được trao cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ngoài ra, để hỗ trợ Chính phủ Việt Nam đẩy mạnh triển khai các ứng dụng công nghệ trong việc phòng chống dịch, Samsung Việt Nam cũng trao tặng các sản phẩm smartphone cao cấp nhất của tập đoàn nhằm phục vụ công tác thử nghiệm và phát triển ứng dụng phòng chống COVID-19 tại Việt Nam.

Đồng thời, Samsung Việt Nam cũng cung cấp tivi và màn hình cỡ lớn để hỗ trợ cơ quan chức năng theo dõi tình hình dịch bệnh.

Ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam cho biết: “Với Samsung, con người luôn là tài sản quý giá nhất và sự an toàn của mọi người luôn được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong cuộc chiến đẩy lùi COVID-19 nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng. Chúng tôi hi vọng rằng, những đóng góp của Samsung Việt Nam cùng với các doanh nghiệp và tổ chức khác trong xã hội sẽ tạo thành sức mạnh cộng hưởng, chung sức đồng lòng cùng Chính phủ Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Tham khảo: Samsung