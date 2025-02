Samsung ra mắt Galaxy F06 giá rẻ cài sẵn One UI 7

Điều này biến Galaxy F06 trở thành chiếc smartphone thứ hai của Samsung chạy One UI 7, bản cập nhật phần mềm đang rất được nhiều người dùng smartphone Samsung trông đợi. Trước đó, One UI 7 chỉ mới có mặt trên loạt Galaxy S25, trong khi Galaxy S24 series dừng lại ở One UI 7 beta.

Galaxy F06 sở hữu màn hình LCD HD+ 6,7 inch với tần số quét 60Hz và độ sáng tối đa lên đến 800 nits. Với thiết kế mỏng nhẹ, chỉ dày 8mm và nặng 191 gram, sản phẩm mang lại cảm giác thoải mái khi cầm nắm. Mặt lưng của điện thoại được hoàn thiện với lớp “Ripple Glow” tạo điểm nhấn cao cấp cho thiết kế.

Sức mạnh chơi game trên Galaxy F06

Về hiệu năng, Galaxy F06 được trang bị chip Dimensity 6300 giúp đảm bảo khả năng đa nhiệm mượt mà và cải thiện trải nghiệm chơi game. Máy có hai tùy chọn RAM 4 GB và 6 GB, cùng với 6 GB RAM ảo để tăng cường hiệu suất. Bộ nhớ trong cố định ở mức 128 GB, nhưng người dùng có thể mở rộng lên đến 1 TB thông qua thẻ nhớ microSD.

Về khả năng chụp ảnh, thiết bị có camera kép ở mặt sau, bao gồm cảm biến chính 50 MP với khẩu độ f/1.8 và cảm biến độ sâu 2 MP. Camera selfie 8 MP được đặt ở mặt trước trong phần khuyết. Galaxy F06 chạy trên hệ điều hành Android 15 với giao diện One UI 7 của Samsung, được hãng cam kết cung cấp 4 thế hệ nâng cấp hệ điều hành cùng 4 năm cập nhật bảo mật.

Điện thoại được trang bị pin 5.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 25W, đảm bảo thời gian sử dụng kéo dài mà không cần sạc lại thường xuyên, tuy nhiên bộ sạc không được bao gồm trong hộp. Các tính năng nổi bật khác bao gồm máy quét dấu vân tay ở mặt bên, hỗ trợ 5G với 12 băng tần, Samsung Knox Vault để tăng cường bảo mật, cùng các cải tiến phần mềm như Voice Focus cho cuộc gọi rõ ràng hơn và Quick Share để chia sẻ tệp dễ dàng.

Galaxy F06 có hai tùy chọn màu sắc: Xanh và Tím. Phiên bản 4 GB + 128 GB có giá 2,92 triệu đồng, trong khi phiên bản 6 GB + 128 GB có giá 3,36 triệu đồng. Sản phẩm sẽ chính thức được bán ra từ ngày 20/2 trên các cửa hàng bán lẻ, trang web chính thức của Samsung và Flipkart.