Samsung “nhảy vào” thị trường giặt sấy tự phục vụ 24/7, dự kiến mở 7 cửa hàng tại Việt Nam

Từ bán thiết bị, Samsung đang thử hướng đi mới khi đưa chính máy giặt, máy sấy công nghiệp do hãng sản xuất vào mô hình cửa hàng tự phục vụ 24/7, trong bối cảnh thị trường giặt sấy chuyên nghiệp tại Việt Nam có quy mô hàng trăm triệu USD mỗi năm.

Samsung đưa máy giặt sấy của hãng vào cửa hàng TiTi Laundry đầu tiên.

Từ bán máy đến bán lượt giặt

Ngày 21/9, Công ty Điện tử Samsung Việt Nam, WW Việt Nam và TiTi Laundry khai trương cửa hàng giặt sấy tự phục vụ tại 75 Đường 79, phường Tân Hưng, TP.HCM.

Cửa hàng hoạt động theo mô hình tự phục vụ 24/7, sử dụng máy giặt công nghiệp 18 kg và máy sấy công nghiệp 14 kg của Samsung. Máy giặt có chu trình từ 36 phút, còn máy sấy có chu trình từ 45 phút. Khách hàng tự thực hiện các công đoạn giặt, sấy tại cửa hàng.

Hệ thống API (giao diện lập trình ứng dụng) mở cho phép kết nối thiết bị với các nền tảng quản lý và thanh toán của bên thứ ba. Với mô hình tự phục vụ, hệ thống kết nối này cho phép chủ cửa hàng theo dõi trạng thái thiết bị và quản lý hoạt động từ xa.

Đây là một trong những cửa hàng được triển khai sau khi Samsung giới thiệu giải pháp giặt sấy công nghiệp tại Việt Nam vào tháng 7/2026. Theo thông tin từ doanh nghiệp, quá trình triển khai TiTi Laundry gồm khảo sát mặt bằng, lựa chọn thiết bị, thiết kế, lắp đặt và vận hành thử.

Samsung cho biết từ nay đến cuối năm 2026, hãng dự kiến phối hợp với các đối tác phát triển tổng cộng 7 cửa hàng sử dụng giải pháp giặt sấy công nghiệp tại Việt Nam.

Theo Samsung, các cửa hàng này vừa phục vụ nhu cầu giặt sấy tại khu vực, vừa được sử dụng làm điểm tham khảo thực tế cho những người quan tâm đến mô hình kinh doanh giặt sấy tự phục vụ.

Giải pháp được giới thiệu dành cho các mô hình thương mại như cửa hàng giặt sấy tự phục vụ, dịch vụ giặt sấy, khách sạn và các cơ sở có nhu cầu giặt sấy công suất lớn.

Thị trường hàng trăm triệu USD

Mô hình giặt sấy tự phục vụ 24/7 đang mở ra một hướng kinh doanh mới gắn với quá trình đô thị hóa và thay đổi nhu cầu sinh hoạt tại các thành phố lớn.

Đáng chú ý, Samsung không chỉ cung cấp thiết bị mà đang tận dụng chính dòng máy giặt, máy sấy công nghiệp do mình sản xuất để tham gia sâu hơn vào một mô hình kinh doanh dịch vụ.

Việc mở các cửa hàng tự phục vụ giúp hãng đưa thiết bị vào môi trường khai thác thực tế, đồng thời mở thêm kênh tiếp cận nhóm khách hàng kinh doanh trong lĩnh vực giặt sấy.

Theo thông tin Bộ Công Thương công bố tháng 5/2022, thị trường giặt sấy chuyên nghiệp tại Việt Nam khi đó được ước tính đạt khoảng 205 triệu USD mỗi năm, tăng trưởng 6%, cao hơn mức trung bình 3,6% của thị trường châu Á.

Một nghiên cứu trong năm 2022 ghi nhận cả nước có khoảng 15.316 cửa hàng giặt sấy, trong đó hơn 60% được mở trong giai đoạn 2020-2022 và hơn 96% thuộc nhóm doanh nghiệp quy mô nhỏ hoặc hộ kinh doanh.

Một trong những yếu tố thúc đẩy nhu cầu là sự phát triển của du lịch. Năm 2023, ngành du lịch đặt mục tiêu đón 110 triệu lượt khách, gồm khoảng 8 triệu khách quốc tế và 102 triệu khách nội địa, với tổng thu dự kiến khoảng 650.000 tỷ đồng. Theo đánh giá được đưa ra tại thời điểm đó, mục tiêu về lượng khách được kỳ vọng có khả năng đạt được.

Bên cạnh du lịch, tốc độ đô thị hóa cũng tạo thêm dư địa cho các dịch vụ giặt sấy. Theo thống kê của Bộ Xây dựng, tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc năm 2021 ước đạt khoảng 40,4%.

Một thống kê khác dự báo ngành giặt tại Việt Nam có thể duy trì tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) 6% trong giai đoạn 2015-2020, cao hơn mức 3,09% của châu Á, đồng thời kỳ vọng tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo.

Với quy mô gần 100 triệu người và tốc độ tăng trưởng kinh tế, Việt Nam được đánh giá có dư địa cho mô hình giặt sấy tự phục vụ. Nhu cầu cũng có thể được hỗ trợ bởi sự gia tăng của nhóm người tiêu dùng trẻ và tầng lớp trung lưu tại các đô thị, khi thói quen sử dụng các dịch vụ tiện lợi ngày càng phổ biến.



