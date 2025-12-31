Samsung mở rộng dòng TV Micro RGB cao cấp với nhiều kích thước và tính năng tiên tiến

Hôm nay, Samsung Electronics công bố rằng trong năm 2026, hãng sẽ mở rộng dòng TV Micro RGB với các tùy chọn kích thước 55, 65, 75, 85, 100 và 115 inch. Dải sản phẩm mới này đánh dấu bước tiến tiếp theo của công nghệ hiển thị Micro RGB từ Samsung, thiết lập chuẩn mực mới cho trải nghiệm giải trí tại gia cao cấp.

"Với công nghệ mới nhất của Samsung, danh mục Micro RGB của chúng tôi mang đến màu sắc sống động và độ sắc nét vượt trội, giúp phim ảnh, thể thao và các chương trình truyền hình trở nên giàu cảm xúc và cuốn hút hơn," ông Hun Lee, Phó Chủ tịch Điều hành ngành hàng Màn hình Hiển thị (VD) của Samsung Electronics, chia sẻ. "Việc mở rộng dòng sản phẩm cho năm 2026 giúp chúng tôi kiến tạo một phân khúc cao cấp mới, với các kích thước phù hợp cho mọi không gian sống hiện đại, đồng thời vẫn duy trì những tiêu chuẩn hình ảnh cao nhất."

Người tiêu dùng ngày càng kỳ vọng cao hơn về chất lượng hình ảnh TV, và chính sự khác biệt này đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy họ nâng cấp lên các dòng sản phẩm cao cấp. Dù được sử dụng như điểm nhấn trung tâm cho không gian sinh hoạt lớn hay là lựa chọn cao cấp tối ưu diện tích, mỗi mẫu Micro RGB đều được xây dựng trên nền tảng hiển thị tiên tiến của Samsung, thể hiện rõ cam kết về độ chính xác trong kỹ thuật và hiệu suất hình ảnh đỉnh cao.

Micro RGB: Được thiết kế chính xác cho màu sắc sống động chân thực

Tiếp nối mẫu Micro RGB 115 inch ra mắt năm 2025, dòng sản phẩm mới được trang bị loạt tính năng tiên tiến và cải tiến vượt trội nhằm nâng tầm chất lượng hiển thị toàn diện, từ màu sắc, độ rõ nét và phong cách hiển thị:

Công nghệ Micro RGB sử dụng các đèn LED đỏ, xanh lá và xanh dương có kích thước siêu nhỏ dưới 100 μm, trong đó mỗi điểm ảnh phát sáng hoàn toàn độc lập. Kiến trúc hiển thị tiên tiến này cho phép kiểm soát ánh sáng với độ chính xác cực cao, đồng thời cải thiện độ chính xác màu sắc. Các công nghệ xử lý hình ảnh nâng cao, bao gồm 4K AI Upscaling Pro và AI Motion Enhancer Pro, tiếp tục tối ưu độ sáng, làm mượt chuyển động và tăng cường độ rõ nét theo thời gian thực.

Micro RGB AI Engine Pro được trang bị chipset AI thế hệ mới, cho phép tái tạo hình ảnh với độ rõ nét và tính chân thực cao hơn ở từng khung hình. Công nghệ này còn tích hợp Micro RGB Color Booster Pro và Micro RGB HDR Pro, mang đến trải nghiệm màu sắc sống động, khiến nội dung hiển thị chân thực như đang được nhìn thấy trực tiếp ngoài đời.

Micro RGB Precision Color 100 sử dụng nguồn sáng Micro RGB được tinh chỉnh, với độ chính xác làm mờ màu RGB cao hơn, mang lại khả năng thể hiện màu sắc vượt trội. Được chứng nhận bởi VDE, Micro RGB Precision Color 100 đạt 100% dải màu rộng BT.2020, tái tạo sắc màu siêu chân thực cùng độ sáng rực rỡ.

Vision AI Companion phiên bản nâng cấp – nền tảng đa tác nhân của Samsung – kết hợp trí tuệ được hỗ trợ bởi mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) với khả năng hội thoại tự nhiên thông qua Bixby. Nền tảng này cho phép tìm kiếm bằng hội thoại, hỏi đáp tương tác, đưa ra gợi ý chủ động, đồng thời cung cấp quyền truy cập tới các tính năng và ứng dụng AI như Live Translate, Generative Wallpaper và Perplexity.

Công nghệ chống chói độc quyền Glare Free của Samsung giúp giảm thiểu tối đa hiện tượng phản xạ ánh sáng, từ đó duy trì độ rõ nét của màu sắc và độ tương phản trong nhiều điều kiện chiếu sáng khác nhau, mang lại trải nghiệm xem tối ưu cho mọi không gian.

Trải nghiệm âm thanh cũng được nâng cấp toàn diện với hàng loạt công nghệ tiên tiến, bao gồm Dolby Atmos® cho hiệu ứng âm thanh đa chiều sống động; Adaptive Sound Pro, tự động tối ưu độ rõ và cân bằng âm thanh dựa trên đặc điểm không gian và nội dung hiển thị; cùng Q-Symphony, công nghệ kết nối loa TV với các thiết bị Samsung tương thích để tạo nên không gian âm thanh sâu và rộng hơn. Đặc biệt, toàn bộ dòng TV Samsung năm 2026 sẽ được trang bị Eclipsa Audio, hệ thống âm thanh không gian mới, được thiết kế nhằm mang đến trải nghiệm âm thanh 3D chân thực và đắm chìm hơn.

Sự kiện First Look tại CES 2026: Dòng Micro RGB mới sẵn sàng tái định hình trải nghiệm giải trí tại gia

Để trình diễn những bước tiến mới nhất trong hiệu suất hiển thị, Samsung sẽ giới thiệu dòng sản phẩm Micro RGB hoàn toàn mới tại CES 2026, diễn ra tại Las Vegas từ ngày 6-9/1. Sự hiện diện của Samsung tại sự kiện tiếp tục khẳng định cam kết mang đến các giải pháp màn hình siêu cao cấp với dải kích thước đa dạng, đáp ứng linh hoạt nhiều không gian sống hiện đại.