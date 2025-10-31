Dự án Galaxy S26 Edge bị hủy, nhưng vẫn còn “More Slim”

Theo nguồn tin từ GalaxyClub, Samsung thực sự đã chấm dứt kế hoạch cho chiếc Galaxy S26 Edge. Tuy nhiên, hãng vẫn đang nghiên cứu một thiết bị mới có thân máy còn mỏng hơn, được đặt tên nội bộ là “More Slim”. Đây được xem là bước thử nghiệm trong nỗ lực tìm lại bản sắc thiết kế của dòng Edge từng gây chú ý nhiều năm trước.

Tên mã “More Slim” ám chỉ hướng phát triển của một mẫu điện thoại tập trung vào độ mỏng và kiểu dáng thanh thoát, nhưng không phải là dự án Galaxy S26 Edge ban đầu. Điều này đồng nghĩa với việc tin đồn về việc dòng Edge dừng lại vẫn chính xác, song Samsung có thể đang mở ra một nhánh thiết kế mới kế thừa tinh thần đó.

Có thể ra mắt sau bộ ba Galaxy S26 đầu năm 2026

Nguồn tin cho rằng dự án “More Slim” còn khá non trẻ và khó có khả năng ra mắt cùng thời điểm với bộ ba Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra dự kiến trình làng đầu năm 2026. Thay vào đó, máy có thể xuất hiện vào mùa hè năm sau, tương tự cách Samsung từng tung ra Galaxy S25 Edge sau dòng S25 chính.

Hiện chưa rõ liệu Samsung có tiếp tục dùng lại tên gọi “Galaxy S26 Edge” cho chiếc điện thoại siêu mỏng này hay không. Tuy nhiên, giới công nghệ dự đoán nó có thể được phát triển như đối trọng trực tiếp với iPhone 18 Air – mẫu iPhone mỏng nhẹ dự kiến ra mắt trong năm 2026.

Nếu đúng, Samsung sẽ quay lại với triết lý “Edge” quen thuộc: tạo sự khác biệt về thiết kế, độ mỏng và trải nghiệm cầm nắm, nhưng dưới một danh nghĩa hoàn toàn mới.