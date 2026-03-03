Samsung Galaxy S26 (Ultra, Plus, Thường) khi nào bán tại Việt Nam?

Lịch trình ra mắt và mở bán Samsung Galaxy S26 Series tại thị trường Việt Nam

Samsung S26 (Ultra, Plus, Thường) sẽ chính thức mở bán tại Việt Nam vào giữa tháng 3/2026, ngay sau sự kiện ra mắt toàn cầu diễn ra vào ngày 26/02/2026. Sự kiện Galaxy Unpacked 2026 được kỳ vọng là sân khấu bùng nổ để gã khổng lồ Hàn Quốc trình làng bộ ba flagship thế hệ mới tại San Francisco.

Ngay sau khi tiếng vang từ sự kiện lan tỏa toàn cầu, người dùng tại Việt Nam có thể tham gia chương trình đặt hàng sớm (Pre-order) tại hệ thống Di Động Việt để hưởng những đặc quyền ưu tiên. Giai đoạn đặt trước kéo dài từ ngày 26/02 đến hết ngày 05/03/2026, đi kèm với các gói quà tặng công nghệ giá trị khủng.

Giá bán Samsung Galaxy S26 Series dự kiến tại thị trường Việt Nam

Giá bán Samsung Galaxy S26 Series tại thị trường Việt Nam dự kiến sẽ khởi điểm từ 25.990.000 VNĐ cho phiên bản tiêu chuẩn, trong khi model cao cấp nhất là Galaxy S26 Ultra có mức giá từ 36.990.000 VNĐ.

Theo các phân tích từ chuỗi cung ứng, mức giá năm nay có sự điều chỉnh nhẹ so với thế hệ trước do Samsung chính thức loại bỏ hoàn toàn tùy chọn bộ nhớ 128GB. Việc nâng cấp dung lượng tiêu chuẩn lên 256GB trên tất cả các dòng máy là bước đi tất yếu để đáp ứng không gian lưu trữ cho các tính năng Agentic AI và video định dạng 8K.

Những nâng cấp "đáng tiền" trên Samsung Galaxy S26 Ultra và các phiên bản

Đầu tiên, Galaxy S26 Ultra đặc biệt gây ấn tượng chính là nhờ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 được tối ưu riêng cho dòng Galaxy. Đây là con chip đầu tiên thương mại hóa dựa trên tiến trình 3nm của TSMC, giúp tối ưu năng lượng và giảm nhiệt độ đáng kể khi xử lý các tác vụ nặng. Người dùng có thể thoải mái chiến các tựa game đồ họa khủng nhất hiện nay mà không gặp hiện tượng giật lag hay quá nhiệt.

Điểm nổi bật kế tiếp ở dòng Galaxy S26 là khả năng nhiếp ảnh trên S26 Ultra tiếp tục được nâng tầm với cảm biến chính 200MP có khẩu độ f/1.4 thu sáng vượt trội. Thông số này cho phép máy thu sáng tốt hơn 30%, biến những bức ảnh chụp đêm (Super Nightography) trở nên sắc nét và tự nhiên như chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp. Các thuật toán AI mới cũng giúp việc xử lý da người và độ tương phản trở nên chân thực hơn, không còn cảm giác bị can thiệp quá sâu.

Đặc biệt, công nghệ màn hình mới mang tên Privacy Display sẽ lần đầu tiên xuất hiện trên dòng điện thoại Samsung cao cấp này. Tính năng này giúp bảo vệ thông tin cá nhân bằng cách hạn chế góc nhìn, khiến người ngồi cạnh không thể nhìn trộm nội dung trên màn hình của bạn.

Nếu năm 2025 là năm của AI hỗ trợ, thì năm 2026 là sự thống trị của Agentic AI trên giao diện One UI 8.5. Hệ thống AI này không chỉ đơn thuần trả lời câu hỏi mà còn có khả năng tự động thực hiện các tác vụ phức tạp theo thói quen và sở thích của người dùng qua các tính năng như Now Nudge hay Now Brief. Nó học hỏi hành vi hàng ngày để đưa ra những gợi ý hành động thông minh mà bạn chưa kịp yêu cầu.

Có nên lên đời Samsung Galaxy S26 Series?

Nếu bạn đang sở hữu các dòng máy đời cũ như S22 hay S23, việc nâng cấp lên Galaxy S26 Series là một quyết định đầu tư vô cùng xứng đáng. Sự khác biệt về hiệu suất chip 2nm (bản tiêu chuẩn và bản Plus) hoặc 3nm (bản Ultra) và trải nghiệm Agentic AI sẽ mang lại cảm giác đổi mới hoàn toàn so với những gì bạn từng biết. Bạn sẽ cảm nhận được tốc độ phản hồi tức thì và sự thông minh của thiết bị trong từng cú chạm.

Tại hệ thống Di Động Việt, chương trình mở bán luôn đi kèm với những đặc quyền "Rẻ hơn các loại rẻ" và dịch vụ hậu mãi chu đáo. Người dùng có thể tận dụng chính sách Trade-in thu cũ đổi mới để tiết kiệm lên tới hàng triệu đồng khi lên đời siêu phẩm. Hãy liên hệ ngay Hotline 1800.6018 (miễn phí) hoặc truy cập website, Fanpage của Di Động Việt để được tư vấn và cập nhật thông tin mới nhất.