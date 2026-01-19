Samsung Galaxy S26 có nâng cấp đột phá ở tính năng sạc nhanh?

Samsung được cho là chuẩn bị thử nghiệm công nghệ sạc có dây, công suất lên tới 60 W, với dòng điện thoại thông minh Galaxy S26, tăng mạnh so với mức 45 W quen thuộc trên các thế hệ Ultra gần đây.

Tipster nổi tiếng Ice Universe cho biết, trong điều kiện thử nghiệm nội bộ, công nghệ này có thể sạc 75% dung lượng pin cho điện thoại chỉ trong 30 phút. Đây là bước nhảy vọt, giúp người dùng của Samsung bớt nỗi ám ảnh phải cắm sạc điện thoại hàng giờ, đặc biệt với những ai thường xuyên di chuyển.

Galaxy S26 Ultra sẽ được thử nghiệm công nghệ sạc có dây với công suất lên tới 60 W. (Ảnh: Sammy Guru)

Thông tin trên hoàn toàn có cơ sở. Một thiết bị mang số hiệu SM-S9480 đã xuất hiện trên cơ sở dữ liệu chứng nhận 3C của Trung Quốc với thông số đầu ra 20V-3A, tương đương công suất 60 W. Dù Samsung vẫn giữ thói quen không tặng kèm sạc, người dùng chỉ cần mua adapter tương thích là có thể tận dụng tối đa công nghệ mới này.

Ngoài ra, Galaxy S26 Ultra còn được kỳ vọng hỗ trợ sạc không dây Qi2 25W cùng công nghệ Super Fast Charging 3.0 trong giao diện One UI 8.5 sắp tới.

Không chỉ riêng Ultra, phiên bản tiêu chuẩn Galaxy S26 cũng bất ngờ được hé lộ sẽ nâng cấp lên sạc 45 W, thay vì giữ nguyên mức 25 W cũ kỹ như nhiều dự đoán trước đó. Tipster Ahmed Qwaider là người đưa ra thông tin này, đồng thời khẳng định Galaxy S26+ sẽ tiếp tục ở mức 45 W.

Nếu đúng, đây sẽ là lần đầu tiên cả ba mẫu điện thoại flagship của Samsung có tốc độ sạc gần như đồng đều, xóa bỏ khoảng cách khó hiểu mà hãng duy trì suốt nhiều năm. Với kích cỡ pin dự kiến lớn hơn ở mức 4.300 mAh, phiên bản Galaxy S26 tiêu chuẩn có thể đạt khoảng 70% dung lượng pin chỉ trong nửa giờ sạc, mang lại trải nghiệm thực tế tốt hơn rõ rệt.

Tuy nhiên, vẫn còn những ý kiến trái chiều. Ice Universe dự đoán bản tiêu chuẩn sẽ giữ nguyên mức sạc 25 W. Dù vậy, xu hướng chung từ các thông tin bị rò rỉ gần đây cho thấy Samsung đang nghiêm túc lắng nghe phản hồi của người dùng, đặc biệt khi các đối thủ từ Trung Quốc từ lâu đã đẩy tốc độ sạc lên mức 80 W, 100 W, thậm chí cao hơn.

Thực tế, cuộc đua sạc siêu nhanh từng rất nóng vài năm trước với những con số 200 W, 240 W, nhưng giờ đây nhiều hãng chậm lại để ưu tiên tuổi thọ pin và kiểm soát nhiệt độ tốt hơn. Việc Samsung tăng tốc độ vừa phải như vậy được đánh giá là hợp lý, mang đến sự cân bằng giữa tiện lợi hàng ngày và độ bền lâu dài.

Dòng Galaxy S26 dự kiến sẽ được ra mắt vào ngày 25/2 tới. Nếu những thay đổi về sạc pin trở thành sự thật, đây chắc chắn là một trong những điểm sáng lớn nhất đối với các dòng điện thoại flagship của Samsung trong năm nay.