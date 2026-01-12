Samsung Galaxy S26 có gì mới? Tổng hợp các nâng cấp dự kiến

Phiên bản mới được kỳ vọng mang đến nhiều nâng cấp đáng chú ý, từ hiệu năng mạnh mẽ nhờ chip cải tiến, pin dung lượng lớn, camera zoom tốt hơn cho đến trải nghiệm sạc từ tính tiện lợi. Ngay cả model cơ bản cũng sẽ được nâng cấp để đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Chipset mạnh mẽ, hiệu năng tối ưu

Samsung Galaxy S26 có thể sẽ sử dụng Snapdragon 8 Elite Gen 5, trong khi tại Hàn Quốc Samsung có thể trang bị Exynos 2600, đánh dấu sự trở lại của chip tự phát triển trên dòng Ultra. Sự kết hợp giữa chip mới và RAM lớn giúp máy xử lý mượt mà các tác vụ nặng, chơi game đồ họa cao và chạy đa nhiệm ổn định.

Ngay cả phiên bản cơ bản cũng sẽ được hưởng lợi từ chip cải tiến, mang lại hiệu suất đồng đều trên toàn bộ dòng S26. Người dùng sẽ cảm nhận tốc độ phản hồi nhanh, ít giật lag khi chạy nhiều ứng dụng cùng lúc, giúp trải nghiệm sử dụng trở nên trơn tru và đáng tin cậy hơn.

Pin và sạc cải tiến

Samsung S26 Ultra dự kiến sở hữu pin 5.200 đến 5.300mAh, trong khi bản Galaxy S26 thường là 4.300mAh. Dung lượng pin này giúp kéo dài thời gian sử dụng cả ngày ngay cả khi chạy nhiều tác vụ nặng và mang lại sự yên tâm khi di chuyển.

Hệ thống sạc cũng được nâng cấp với 60W có dây và 25W không dây, đồng thời Samsung có thể tích hợp magnetic charging trực tiếp trên máy. Nhờ đó, việc sạc trở nên nhanh chóng và tiện lợi hơn mà không cần dùng phụ kiện rời, nâng cao trải nghiệm hàng ngày cho người dùng.

Camera nâng cấp, zoom cải thiện

Galaxy S26 Ultra vẫn giữ cảm biến chính 200MP, siêu rộng 50MP và tele 50MP với zoom 5x nhưng camera tele phụ dự kiến nâng từ 10MP lên 12MP, giúp thu phóng chi tiết hơn và chụp xa tốt hơn. Những thay đổi này tuy nhỏ nhưng nâng cao trải nghiệm nhiếp ảnh rõ rệt.

Các model Galaxy S26 tiêu chuẩn và S26 Plus cũng có thể được trang bị camera tele 12MP, cải thiện khả năng zoom so với thế hệ trước. Việc nâng cấp camera tele giúp toàn bộ dòng Galaxy S26 linh hoạt hơn khi chụp các đối tượng xa hoặc trong điều kiện ánh sáng phức tạp.

Model cơ bản cải thiện trải nghiệm

Bản Samsung Galaxy S26 thường dự kiến mỏng hơn chỉ 6,9mm, sở hữu màn hình AMOLED 6,3 inch và bộ nhớ cơ bản tăng từ 128GB lên 256GB. Những thay đổi này giúp lưu trữ nhiều dữ liệu hơn mà không cần nâng cấp ngay lập tức.

Những cải tiến trên model cơ bản nâng cao trải nghiệm tổng thể, giúp S26 trở nên hấp dẫn hơn về giá trị. Máy vừa gọn gàng vừa mạnh mẽ, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày, là lựa chọn phù hợp cho nhiều người dùng.

Kết luận

Dù chưa ra mắt nhưng với các cải tiến nổi bật, Galaxy S26 hứa hẹn là bản nâng cấp đáng chú ý với chip mạnh, pin lớn, camera cải tiến và sạc từ tính tiện lợi. Những nâng cấp này giúp dòng S26 cải thiện trải nghiệm so với S25 và đem lại giá trị tốt hơn cho người dùng.

Nếu bạn đang quan tâm đến Galaxy S26, có thể theo dõi và đặt trước tại XTmobile để không bỏ lỡ các ưu đãi đặc biệt khi máy ra mắt. Đây là cơ hội để sở hữu dòng flagship mới với trải nghiệm trọn vẹn ngay từ ngày đầu tiên.