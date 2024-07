Sau 1 năm thử nghiệm với thiết kế vuông vắn, sắc cạnh trên Samsung Galaxy S24 Ultra, có vẻ như đội ngũ thiết kế của dòng điện thoại này lại "ctrl Z" để khiến nó mềm mại, dễ cầm nắm hơn. Các nguồn thạo tin với điện thoại Samsung còn tiết lộ rằng không chỉ phần cạnh, mà phần viền chiếc smartphone mới cũng sẽ có thay đổi đáng kể.

Theo Ice Universe, phần khung giữa màn hình và mặt lưng của S25 Ultra sẽ sở hữu thiết kế "bất cân xứng". Tức là thay vì cong vát hoàn toàn hoặc sắc cạnh hoàn toàn, phần viền ở mặt lưng sẽ được vát mềm mại, còn phần viền màn hình sẽ thẳng và vuông vức hơn.

Một số người dùng phàn nàn rằng S24 Ultra có phần cạnh khá sắc và cấn tay. (Ảnh: How to Geek)

Ice giải thích lý do cho thiết kế này là để chiếc điện thoại dễ chịu hơn khi cầm nắm trong khi vẫn sang trọng khi nhìn từ mặt trước. Khi sử dụng chiếc Galaxy S24 Ultra, một số người dùng đã kêu ca về cảm giác cấn tay khi phần viền quá vuông vắn, sắc cạnh. Tuy nhiên, không thể phủ nhận thiết kế vuông vắn đó của S24 Ultra tạo nên một vẻ đẹp cá tính riêng, trông khá tinh xảo và cao cấp. Như một redditor miêu tả, S24 Ultra có thiết kế giống "một hình hộp chữ nhật hoàn chỉnh".

Ice còn cung cấp thông tin thêm rằng phần khung giữa khá lớn của S25 Ultra sẽ được làm gọn lại so với người tiền nhiệm, sở hữu độ rộng tương đương S24 thường, do đó tạo cảm giác phần viền màn hình mỏng hơn S24 Ultra. Tất nhiên, S25 Ultra vẫn khó có thể mỏng như S24 (7,6mm). Mặt khác, nó sẽ mỏng hơn một chút so với S24 Ultra (8,4mm so với 8,6mm).

Ngoài ra, thiết kế của Galaxy S25 Ultra đã được hoàn thiện, mặc dù còn 6 tháng nữa nó mới được ra mắt. Chiếc smartphone có thể vẫn sẽ giữ thiết kế màn hình phẳng của người tiền nhiệm.

Ngoài thay đổi thiết kế, S25 Ultra dự kiến sẽ mang chipset Snapdragon 8 Gen 4 mạnh mẽ hơn, AI được tăng cường hiệu suất, cũng như có nâng cấp lớn về camera. Dự kiến, cả ống kính siêu rộng và ống kính tele 3x đều sẽ tăng lên 50MP từ mức 12MP và 10MP.