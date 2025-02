Dòng Galaxy S25 Plus năm nay được đánh giá mang đến làn gió mới cho các sản phẩm của Samsung, khi sở hữu con chip mạnh mẽ Snapdragon 8 Elite (3 nm) for Galaxy và 12 GB RAM tương tự như dòng Galaxy S25 Ultra.

Cùng với đó khi mua Galaxy S25 Plus thời điểm hiện tại đang có giá 24 triệu đồng, rẻ hơn 7 triệu đồng so với dòng S25 Ultra khiến phân khúc người mua cũng có cách biệt đủ lớn.

Thế nhưng Galaxy S25 Plus đang phải bất đắc dĩ cạnh tranh với chính thế hệ tiền nhiệm của mình, khi chỉ cần thêm khoảng 2 triệu đồng là người dùng có thể sở hữu Samsung S24 Ultra 12GB 256 GB (được bán với mức giá 26 triệu), sản phẩm đến thời điểm hiện tại vẫn đang được đánh giá cao bởi camera, chất liệu vỏ máy và bút S Pen, dung lượng pin...

Samsung Galaxy S25 Plus khi mở bán "vô tình" chung phân khúc với chiếc máy tiền nhiệm S24 Ultra. (Ảnh: Chí Hiếu)

So sánh về ngoại hình

Mặc dù cả hai sản phẩm đều sở hữu màn hình đục lỗ hiện đại ở mặt trước, có viền bezel các cạnh khá mỏng cho trải nghiệm không viền.

Nhưng có thể thấy sản phẩm ra mắt đầu năm 2024 như S24 Ultra có ngôn ngữ thiết kế vuông vức, còn sản phẩm ra mắt sau đó 1 năm lại mang thiết kế bo tròn các cạnh, khiến chiếc máy trở nên mềm mại, cho cảm giác phù hợp hơn với đại đa số người dùng.

Được trang bị khung nhôm, cùng kích thước 158.4 x 75.8 x 7.3 mm khiến cho Galaxy S25 Plus có độ nhẹ ấn tượng chỉ 190g.

Galaxy S24 Ultra sử dụng khung viền titan cùng với kích thước 162.3 x 79 x 8.6 mm khiến cho chiếc điện thoại này trở nên chắc chắn hơn nhưng cũng khiến trọng lượng của máy lên tới 232g.

S25 Plus mang đến màu sắc trẻ trung. (Ảnh: Chí Hiếu)

Chiếc bút S Pen là một thứ đáng giá trên S24 Ultra, là trợ thủ đắc lực đối với những người thường xuyên ghi chú, viết hay phác thảo ý tưởng, đây là tính năng không được trang bị trên S25 Plus.

Về màu sắc, S24 Ultra có nhiều màu chủ đề titan, đó là Xám Titan, Đen Titan, Vàng Titan và Tím Titan. Còn Galaxy S25 Plus có các màu sắc trẻ trung hơn là Xanh Navy, Xanh dương nhạt, Xám Bạc và Xanh lá.

Thiết kế camera

Hệ thống camera chắc chắn Galaxy S25 Plus sẽ trở nên "hụt hơi" hơn nhiều về khả năng zoom xa.

Theo đó, hệ thống camera của chiếc điện thoại này phù hợp với những tác vụ thông thường, khi trang bị 3 bao gồm cảm biến chính 50MP (f/1.8, OIS), máy ảnh góc siêu rộng 12MP (f/2.2, 120°) và cảm biến thứ ba 10MP (f/2.4, OIS) với ống kính zoom quang 3x.

Việc đặt vị trí camera của S25 Plus tương tự như những dòng máy tầm giá phổ thông đã ra mắt từ lâu của Samsung khiến cho tổng thể không quá ấn tượng.

Thay đổi duy nhất về camera S25 Ultra so với S24 Ultra là camera góc siêu rộng 50MP mới, nâng cấp từ cảm biến 12MP. (Ảnh: Chí Hiếu)

Còn nhìn sang thế hệ flagship đã ra mắt 1 năm về trước của Samsung được trang bị hệ thống camera "hầm hố" đặc trưng. Với cảm biến chính 200MP (f/1.7, OIS) và một camera góc siêu rộng 12MP (f/2.2, 120°) có khả năng chụp ảnh macro. Đáng chú ý, camera zoom gồm một cảm biến 10MP (f/2.4, OIS) với ống kính tele 3x và một cảm biến 50MP (f/3.4, OIS) khác cho khả năng zoom quang 5x.

Camera zoom 5x chuyên dụng của S24 Ultra mang lại chất lượng hình ảnh tốt hơn khi chụp ở tiêu cự cao hơn. Khi kết hợp cùng nhau, các cảm biến này cho phép người dùng chụp ảnh với tiêu cự lên tới 100x.

Chênh lệch giữa 2 đời chip

Không có gì bất ngờ sau những màn truyền thông mạnh mẽ, dòng S25 Ultra có sự đón nhận nhiều nhất. Tuy nhiên năm nay nhờ sự "bình đẳng" của Samsung đã khiến cho thói quen của Samfans đã có sự thay đổi.

Theo chia sẻ từ đại diện SamCenter, dòng Galaxy S25 Plus và S25 có sức mua cao hơn so với sản phẩm tiền nhiệm năm ngoái khoảng 43%. Ngay từ ngày đầu mở bán đã xuất hiện tình trạng khan hàng.

Con chip có trên Galaxy S25 Plus được thiết kế trên tiến trình 3 nm với phần "for Galaxy" trong tên gọi, có nghĩa là chip được ép xung nhẹ so với chip Snapdragon 8 Elite thông thường.

Theo Qualcomm và Samsung, Snapdragon 8 Elite for Galaxy có GPU nhanh hơn 37%, NPU nhanh hơn 40% và CPU nhanh hơn 30% so với Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy cung cấp sức mạnh cho S24 Ultra.

Sức mạnh này sẽ hỗ trợ việc xử lý các tác vụ liên quan đến AI một cách nhanh chóng, tuy nhiên đối với những tác vụ nặng như chơi game đồ họa cao, render video 4K cũng vẫn chưa thể làm khó S24 Ultra.

Màn hình của 2 thiết bị đều sử dụng tầm nền Dynamic AMOLED 2X, tần số quét 120Hz và có thể đạt độ sáng lên tới 2.600 nits.

S25 Plus có kích thước màn hình 6.7 inch và S24 Ultra có kích thước nhỉnh hơn 6,8 inch đi kèm lớp chống phản chiếu.

Thời lượng pin của 2 thiết bị mang lại thông số gần như tương đồng, khi S25 Plus có pin 4.900 mAh và S24 Ultra là 5.000 mAh mang lại thời lượng pin gần như tương đồng.

Cùng với đó là công nghệ sạc nhanh có dây 45W, không dây 15W và tính năng sạc ngược không dây cho các thiết bị khác ở mức công suất 4.5W.

Galaxy S25 series với giao diện One UI 7 được tùy biến dựa trên nền tảng Android 15 mới nhất. (Ảnh: Chí Hiếu)

Tính năng AI

Thời điểm ra mắt, S25 Plus được cài đặt sẵn giao diện One UI 7 được tùy biến dựa trên nền tảng Android 15 đi kèm nhiều tính năng về AI nổi bật, phiên bản mới nhất thời điểm hiện tại vẫn chưa có trên những sản phẩm ra mắt trước đó của Samsung.

Dự kiến One UI 7 sẽ được tung ra vào cuối quý 1/2025, trong số những mẫu máy được hỗ trợ nâng cấp có S24 Ultra (hiện đang chạy One UI 6.1).

Ở cả 2 mẫu máy công cụ cho phép sử dụng AI như Circle to Search, phiên bản Google Lens của Samsung và Generative Edit, hoạt động tương tự như Magic Eraser của Google để xóa các thành phần không mong muốn khỏi ảnh của bạn bằng AI.

Trên One UI 7 mang đến trải nghiệm người dùng thông minh và cá nhân hóa cao với hai tính năng mới là Now Brief và Now Bar.

Now Brief hoạt động như một trợ lý cá nhân thông minh, cung cấp cho bạn một bản tóm tắt cá nhân hóa mỗi ngày, bao gồm thông tin thời tiết, lịch trình, tình trạng sức khỏe và các gợi ý ứng dụng phù hợp. Tính năng này giúp bạn dễ dàng lên kế hoạch cho ngày mới với thông tin đầy đủ và chính xác.

Now Bar là một thanh công cụ thông minh được tích hợp sâu vào giao diện của Galaxy S25, mang lại sự tiện lợi tức thì với các gợi ý hành động theo ngữ cảnh. Ví dụ, khi bạn đang nhắn tin, Now Bar có thể tự động đề xuất thêm sự kiện vào lịch, gửi vị trí qua Google Maps hoặc mở ứng dụng cần thiết mà không cần bạn tìm kiếm.

Những tính năng như Note Assist - Giúp người dùng có thể ghi chú nhanh chóng và chính xác, đồng thời dễ dàng quản lý và chia sẻ thông tin; khoanh tròn tìm kiếm (Circle to Search), phiên dịch viên, phiên dịch trực tiếp cuộc gọi, tóm tắt nội dung và dịch trang web... đều được nâng cấp.

Galaxy S25 Plus và S24 Ultra đều có điểm nổi bật riêng, tùy mục đích sử dụng người dùng sẽ có lựa chọn phù hợp. Galaxy S25 Plus mang đến thiết kế mềm mại, con chip mạnh mẽ, trọng lượng nhẹ nhàng. Còn Galaxy S24 Ultra là thiết kế có phần vuông vức, với phần khung máy làm từ titan, đi kèm camera chất lượng cao tích hợp khả năng zoom mạnh mẽ, bút S Pen hỗ trợ ghi chú, chụp ảnh...