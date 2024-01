Samsung Galaxy S24 phải chăng đang được khen quá lời: "Đây là cảm nhận của tôi sau 2 tiếng cầm trên tay"

Joe Maring, cây bút chuyên review điện thoại của Digital Trends đã dành vài giờ sử dụng Galaxy S24 và S24 Plus để xem tất cả những lời khen về dòng điện thoại mới của Samsung có thực sự chính xác hay không. Dưới đây là cảm nhận của anh.

Thiết kế mới tuyệt vời

Khi so sánh, có thể thấy Galaxy S23, S23 Plus và S24, S24 Plus không khác biệt quá nhiều. Hình dạng và kích thước tổng thể giống nhau đến nỗi nên thoạt nhìn khó có thể nhận ra có gì đã thay đổi trên hai thế hệ.

Đầu tiên, màn hình năm nay lớn hơn một chút. Galaxy S24 có màn hình 6,2 inch (tăng từ 6,1 inch), trong khi S24 Plus lên tới 6,7 inch (trước đó là 6,6 inch).

Kích thước tăng lên khiến cho thân máy cao hơn so với S23, nhưng nhờ phần viền mỏng hơn, điện thoại không có cảm giác quá cồng kềnh khi cầm trên tay. Những người hâm mộ điện thoại cỡ nhỏ có lẽ sẽ không thích sự thay đổi này, nhưng tôi cảm thấy không có vấn đề gì.

Tuy nhiên, điều thực sự thu hút sự chú ý của tôi là phần khung mới. Năm ngoái, S23 và S23 Plus có khung nhôm bo tròn với lớp sơn bóng. Dù không phải thiết kế quá tồi nhưng nó cũng không mang lại sự nổi bật.

Năm nay, Galaxy S24 và S24 Plus loại bỏ khung bo tròn để có khung phẳng hoàn toàn, giống như iPhone 15. Và lớp sơn bóng giờ đây thay bằng nhám mờ.

Hãy gọi Samsung là kẻ bắt chước nếu bạn muốn, nhưng tôi thực sự thích sự thay đổi này. Điện thoại trông tinh tế và mang lại cảm giác cầm nắm đã tay hơn.

One UI 6 đầy hứa hẹn

Samsung không chỉ thực hiện những nâng cấp về phần cứng bên ngoài mà bạn cũng sẽ nhận thấy một số thay đổi về phần mềm. Cả ba mẫu Galaxy S24 đều được cài sẵn One UI 6.1, dựa trên nền tảng Android 14.

Cải tiến trực quan nhất hiện diện trong bảng Cài đặt nhanh. Wi-Fi và Bluetooth hiện có các nút bật tắt lớn và nổi bật hơn ở đầu bảng điều khiển và thanh trượt độ sáng xuất hiện mặc định khi vuốt xuống một lần.

Samsung cũng đã ẩn các điều khiển hiển thị tương tự bên dưới thanh trượt. Kết hợp với một giao diện mới, tôi nghĩ cách bố trí này trông thực sự đẹp.

Ngoài ra còn có một số thay đổi khác trong One UI 6.1. Giờ đây, bạn có thể di chuyển đồng hồ màn hình khóa đến bất cứ nơi nào mình muốn. Samsung cũng cắt gọn tên cho nhiều ứng dụng (ví dụ: Samsung Notes giờ chỉ còn là Notes) và ứng dụng camera hiện tại có bố cục đơn giản hơn nhiều.

Galaxy AI hoạt động tốt

Thiết kế mới và nâng cấp phần mềm tinh tế là một chuyện, nhưng cú hích lớn của Samsung cho dòng Galaxy S24 chính là trí tuệ nhân tạo.

“Galaxy AI” chính thức là một phần của mọi điện thoại S24, với nhiều tính năng khác nhau. Tôi không chắc mình sẽ sử dụng tất cả chúng hàng ngày, nhưng theo những gì tôi thấy và sử dụng, có một vài công cụ khá hay ho ở đây.

Một trong những trọng tâm lớn là chỉnh sửa ảnh. Sau khi chụp ảnh và xem trong ứng dụng Thư viện, Galaxy S24 sẽ hiển thị Đề xuất chỉnh sửa cho bức ảnh đó.

Người dùng có thể là những việc như làm mờ nền, xóa bóng, xóa phản chiếu, v.v. Những chỉnh sửa này hoạt động trơn tru và mượt mà trên thiết bị. Samsung cũng cho biết các đề xuất chỉnh sửa sẽ trở nên tốt hơn khi sử dụng chúng nhiều hơn, vì vậy sẽ rất thú vị để xem điều đó diễn ra như thế nào.

Ngoài ra còn có Generative Edit - về cơ bản là Samsung sử dụng Magic Editor đã có trên dòng Pixel 8. Khi xem ảnh, bạn chạm vào biểu tượng Chỉnh sửa sáng tạo màu xanh lam để vào trình chỉnh sửa. Tại đây, bạn có thể di chuyển các chủ thể trong ảnh, xóa các đối tượng v.v.

Samsung cũng giới thiệu các tính năng dịch thuật mới, cung cấp bản dịch hai chiều cho các cuộc trò chuyện trực tiếp và hoạt động trên thiết bị mà không cần kết nối internet.

Điều ấn tượng hơn nữa là Live Translate. Nếu đang gọi điện thoại với ai đó sử dụng ngôn ngữ khác, bạn có thể nhấn vào nút Dịch trực tiếp để phiên âm và dịch cuộc trò chuyện theo thời gian thực.

Bạn không thể nói tốc độ nhanh như trong cuộc gọi điện thông thường vì quá trình dịch thuật phải mất một vài nhịp, nhưng trong một vài cuộc gọi demo đã thử, tôi khá ấn tượng với kết quả.

Thông số kỹ thuật ấn tượng

Ngoài màn hình lớn hơn, Samsung cũng thực hiện một số nâng cấp về mặt kỹ thuật. S24 và S24 Plus hiện có độ sáng tối đa 2.600 nits (tăng từ 1.750 nits) và tốc độ làm tươi 120Hz tuỳ chỉnh có thể giảm xuống 1Hz thay vì 48Hz như năm ngoái. Galaxy S24 vẫn có độ phân giải Full HD+ nhưng Galaxy S24 Plus hiện có màn hình Quad HD+.

Ngoài ra còn có một số cải tiến về pin đáng mong chờ. Galaxy S24 có pin 4.000mAh, trong khi S24 Plus có pin 4.900mAh, với mức tăng tương ứng là 100mAh và 200mAh, đồng thời kết hợp với tốc độ làm tươi giảm thấp hơn – và hiệu suất tốt của Snapdragon 8 Gen 3 – người dùng sẽ nhận về thời lượng pin ổn định.

Tuy nhiên, Galaxy S24 vẫn chỉ đạt công suất sạc có dây 25 watt và S24 Plus có tốc độ sạc tối đa là 45W. Sạc không dây và sạc không dây ngược cũng không nhanh hơn, lần lượt đạt mức 15W và 4,5W.

Điều đặc biệt đáng thất vọng là không có mẫu Galaxy S24 nào hỗ trợ chuẩn Qi2 mới được giới thiệu tại CES năm ngoái. Samsung tuyên bố rằng không có đủ người quan tâm đến Qi2 để tính năng đáng được bổ sung trong năm nay, nhưng tôi thấy đó là một lập luận không hẳn hợp lý.

Thiết lập máy ảnh giống hệt với điện thoại năm ngoái. Bạn có camera chính 50MP, camera tele 10MP zoom 3x, camera siêu rộng 12MP và camera selfie 12MP.

Samsung đang sử dụng một “giải pháp điều chỉnh màu chuyên dụng” mới trong năm nay nhằm cung cấp “tông màu tự nhiên và chính xác hơn” cho hình ảnh và tôi rất háo hức muốn xem mức độ tác động thực sự của giải pháp đó.

Cảm nhận về Galaxy S24

Tôi đã trải qua khoảng thời gian ngắn sử dụng Galaxy S24 và cảm thấy hài lòng về rất nhiều điều. Thiết kế được nâng cấp đáng kể, pin tốt hơn, Snapdragon 8 Gen 3 (chỉ có ở thị trường Mỹ) sẽ là một con quái vật về hiệu năng và các tính năng AI mà tôi đã thử hoạt động tốt hơn mong đợi.

Nhưng cũng có một số điều khiến tôi hơi thất vọng. Không có cải tiến nào về phần cứng máy ảnh hoặc tốc độ sạc và giao diện tổng thể so với thế hệ trước.

S24 và S24 Plus là những chiếc điện thoại cao cấp với đầy đủ mọi tính năng và được đánh giá cao. Nhưng nếu bạn đã có Galaxy S23 hoặc S23 Plus, sẽ chưa có lý do nào quyết định khiến bạn phải nâng cấp ngay lập tức. Đặc biệt khi Samsung sắp đưa các tính năng Galaxy AI lên dòng Galaxy S23 - bao gồm cả Galaxy S23 FE.