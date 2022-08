Samsung Galaxy S20, S21 Plus, S22 Ultra và Note 20 Ultra 5G giảm giá mạnh trong tháng 8

Giá Samsung tại Đức Huy Mobile giảm mạnh trong tháng 8

Samsung Galaxy S Series và Z Series giảm giá mạnh

Dòng sản phẩm được chú ý rất nhiều hiện nay là dòng Galaxy S Series và Z Series. Đây đều là những dòng máy chính hãng mới fullbox nguyên seal, được bảo hành chính hãng Samsung VN 12 tháng toàn quốc.

Trong đó, dòng máy Galaxy S22 đang có mức giảm cao, lên đến gần 3 triệu cho bản 8GB - 128GB. Mẫu Galaxy S22 Ultra cũng giảm giá mạnh đủ ở các bản 128GB, 256GB và 512GB.

Giá bán một số dòng Galaxy S Series được ưu đãi trong tháng 8:

Galaxy S21 FE 5G (8GB | 256GB): 13.499.000đ

Galaxy S22 Plus 5G (8GB | 128GB): 16.699.000đ

Galaxy S22 Plus 5G (8GB | 256GB): 19.999.000đ

Galaxy S22 5G (8GB | 128GB): 14.999.000đ

Galaxy S22 5G (8GB | 256GB): 16.399.000đ

Galaxy S22 Ultra 5G (8GB | 128GB): 21.599.000đ

Galaxy S22 Ultra 5G (12GB | 256GB): 23.599.000đ

Galaxy S22 Ultra 5G (12GB | 512GB): 26.699.000đ

Galaxy Z Fold3 và Z Flip3 cũng đồng giảm đến gần 3 triệu cho các phiên bản 128GB, 256GB

Giá bán một số dòng Galaxy Z Fold Series và Z Flip Series được ưu đãi trong tháng 8:

Galaxy Z Flip3 5G (8GB | 128GB): 14.599.000đ

Galaxy Z Flip3 5G (8GB | 256GB): 16.999.000đ

Galaxy Z Fold3 5G (12GB | 256GB): 27.399.000đ

Galaxy Z Fold3 5G (12GB | 512GB): 29.999.000đ

Galaxy S Series và Galaxy Z Series giảm đến 3 triệu.

Samsung Galaxy A Series và M Series nhiều ưu đãi

Các dòng máy Galaxy A Series và Galaxy M Series có nhiều sự điều chỉnh giảm giá trong tháng 8 này. Đặc biệt là Galaxy A53 5G giảm chỉ còn 7.399.000đ, Galaxy A03 chỉ còn 2.899.000đ, Galaxy A73 5G chỉ còn 9.599.000đ, Galaxy M51 6.599.000đ, Galaxy M53 giảm còn 7.499.000đ…

Dòng Galaxy A và M Series rất được ưa chuộng hiện nay.

Giá bán một số dòng Galaxy A Series được ưu đãi trong tháng 8:

Galaxy A03s (4GB | 64GB): 2.899.000đ

Galaxy A13 4G (4GB | 128GB): 3.799.000đ

Galaxy A23 (6GB | 128GB): 4.899.000đ

Galaxy A22 (6GB | 128GB): 4.599.000đ

Galaxy A32 (8GB | 128GB): 5.499.000đ

Galaxy A33 5G (6GB | 128GB): 5.999.000đ

Galaxy A52 (8GB | 128GB): 5.999.000đ

Galaxy A52s 5G (8GB | 128GB): 6.899.000đ

Galaxy A53 5G (8GB | 128GB): 7.399.000đ

Galaxy A72 (8GB | 256GB): 8.699.000đ

Galaxy A73 5G (8GB | 128GB): 9.599.000đ

Giá bán một số dòng Galaxy M Series được ưu đãi trong tháng 8:

Galaxy M23 5G (6GB | 128GB): 4.599.000đ

Galaxy M32 (8GB | 128GB): 4.599.000đ

Galaxy M33 5G (8GB | 128GB): 5.199.000đ

Galaxy M52 5G (8GB | 128GB: 6.399.000đ

Galaxy M51 (8GB | 128GB): 6.599.000đ

Galaxy M53 5G (8GB | 128GB): 7.499.000đ

Đây đều là máy chính hãng mới fullbox, bảo hành Samsung VN 12 tháng toàn quốc.

Máy được bảo hành chính hãng Samsung VN 12 tháng toàn quốc.

Dòng máy Samsung like new được ưa chuộng

Ưu điểm của dòng máy like new 99% đó là giá bán rất tốt, rẻ hơn đến vài triệu so với máy mới. Và quan trọng là chất lượng máy tại Đức Huy Mobile luôn được đảm bảo vì đã qua quá trình chọn lọc, kiểm tra kỹ lưỡng từ đội ngũ kỹ thuật viên, cùng với đó là gói bảo hành uy tín và bao test 1 đổi 1 máy nếu có lỗi.

Giá bán một số dòng máy Samsung like new 99% được ưu đãi trong tháng 8:

Galaxy S10 5G 99%: 5.490.000đ

Galaxy S20 99%: 6.199.000đ

Galaxy S20 Plus 5G 99%: 8.599.000đ

Galaxy S20 Ultra 5G 99%: 8.699.000đ

Galaxy Note 10 Plus 5G 99%: 7.199.000đ

Galaxy Note 20 Ultra 5G 99%: 12.399.000đ

Galaxy Z Fold 2 5G Chính Hãng 99%: 19.599.000đ

Các dòng tablet Galaxy Tab chính hãng VN/A

Một số dòng máy tính bảng Samsung cũng được giảm giá trong tháng 8. Cụ thể, Galaxy Tab S7 FE 4G giảm chỉ còn 8.699.000đ, Galaxy Tab S6 Lite giảm chỉ còn 6.999.000đ, Galaxy Tab S8 5G giảm chỉ còn 13.999.000đ.

Giá bán một số dòng tablet Samsung được ưu đãi trong tháng 8:

Galaxy Tab A7 Lite: 3.399.000đ

Galaxy Tab S6 Lite: 6.999.000đ

Galaxy Tab A8 2022: 6.199.000đ

Galaxy Tab S7 FE: 8.699.000đ

Galaxy Tab S7 Plus: 16.999.000đ

Galaxy Tab S8 5G: 13.999.000đ

Galaxy Tab S8 Plus 5G: 18.599.000đ

Galaxy Tab S8 Ultra 5G: 22.799.000đ

Bảng giá các dòng máy Samsung trong tháng 8

Bạn đọc có thể tham khảo chi tiết sản phẩm tại website:

Galaxy S22 series: https://www.duchuymobile.com/samsung-galaxy-s22-plus-ultra-5g

Galaxy S21 series: https://www.duchuymobile.com/samsung-galaxy-s21-plus-ultra-5g

Galaxy S20 series: https://www.duchuymobile.com/galaxy-s20-s20-plus-ultra-5g

Galaxy Note 20 series: https://www.duchuymobile.com/note-20-note-20-ultra-5g

Cửa hàng Đức Huy Mobile

Đức Huy Mobile - Tự tin bán hàng chính hãng với giá rẻ, hỗ trợ trả góp 0%, thu cũ đổi mới, chính sách bảo hành đầy đủ và nhiều hậu mãi hấp dẫn.

Hotline 0962.85.85.85 - 0967.29.29.29

Website: www.duchuymobile.com

Địa chỉ: 29 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM

https://soha.vn/samsung-galaxy-s20-s21-plus-s22-ultra-va-note-20-ultra-5g-giam-gia-manh-trong-thang-8-20220801185435822.htm