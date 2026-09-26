Samsung Electronics khai trương Business Experience Studio tại Việt Nam

Không gian rộng 522 m² mô phỏng các môi trường vận hành thực tế, giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm các giải pháp công nghệ Samsung dành cho nhiều lĩnh vực.

‏Công ty Điện tử Samsung Việt Nam chính thức khai trương Business Experience Studio (BES) tại Hà Nội, không gian trải nghiệm giải pháp công nghệ dành cho khách hàng doanh nghiệp.

‏Tọa lạc tại tầng 18, PVI Tower, Hà Nội, Business Experience Studio có tổng diện tích ‏ ‏522 m²‏ ‏, được thiết kế nhằm đưa những công nghệ tiên tiến của Samsung vào các bối cảnh ứng dụng thực tế. Thay vì chỉ trưng bày những sản phẩm riêng lẻ, Business Experience Studio mô phỏng các môi trường vận hành thuộc nhiều lĩnh vực, giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm và hình dung cách các thiết bị và công nghệ Samsung có thể được kết hợp thành những giải pháp phù hợp với nhu cầu đặc thù của từng tổ chức, doanh nghiệp. ‏

‏Ông Hyung Bin Joo, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Điện tử Samsung Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: DNCC

‏Ông Hyung Bin Joo, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Điện tử Samsung Việt Nam, cho biết: "Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam, nhu cầu của doanh nghiệp không còn dừng lại ở những thiết bị riêng lẻ mà ngày càng hướng đến các giải pháp công nghệ toàn diện, phù hợp với đặc thù vận hành của từng ngành. Với Business Experience Studio, chúng tôi mong muốn tạo nên một không gian nơi khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm và hình dung cách công nghệ Samsung được ứng dụng vào những bài toán thực tế, từ đó tìm kiếm giải pháp phù hợp với nhu cầu của mình. Việc Việt Nam trở thành thị trường tiếp theo có Business Experience Studio tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài của Samsung trong việc đồng hành cùng khách hàng và đối tác, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam." ‏

‏Giải pháp toàn diện cho đa dạng lĩnh vực ‏

‏Trong lĩnh vực hành chính công và sản xuất, Business Experience Studio tái hiện không gian phòng họp và trung tâm điều hành, nơi các giải pháp màn hình chuyên dụng kích thước lớn như The Wall All-in-One, Smart Signage 5K 105 inch, máy tính bảng Galaxy Tab S11, hệ thống điều hòa không khí Cassette 1 hướng Windfree và giải pháp AI Camera – Video Conference được kết hợp nhằm hỗ trợ việc theo dõi thông tin, cộng tác và vận hành. Mô hình trung tâm điều hành an ninh cho phép khách tham quan hình dung cách các giải pháp hiển thị như UHD Signage 115 inch, Video Wall 55 inch, màn hình cong 49 inch và thiết bị chuyên dụng có thể hỗ trợ hoạt động giám sát và quản lý trong những môi trường yêu cầu khả năng vận hành liên tục. ‏

‏Ảnh: DNCC

‏Ảnh: DNCC

‏Với giáo dục, không gian lớp học thông minh kết hợp màn hình tương tác Interactive Display WAFX-P Android OS, màn hình chuyên dụng Samsung Business TV BEFX-H 4K, Bảng tương tác Flip Pro WM55B và máy tính bảng Galaxy, mang đến một môi trường học tập trực quan và linh hoạt hơn. ‏

‏Ảnh: DNCC

‏Trong lĩnh vực khách sạn, căn hộ cao cấp và bất động sản, Samsung tái hiện một không gian sống hoàn chỉnh với AI TV, màn hình, thiết bị gia dụng Bespoke AI, điều hòa không khí Windfree và thiết bị di động Galaxy.‏

‏Tại khu vực y tế và chăm sóc sức khỏe, các giải pháp màn hình, thiết bị di động như máy tính bảng Galaxy Tab, đồng hồ thông minh Galaxy Watch được đưa vào môi trường mô phỏng cơ sở chăm sóc y tế.‏

‏Khu vực tài chính - ngân hàng tái hiện không gian giao dịch hiện đại với sự kết hợp của các giải pháp hiển thị như Smart Signage, Monitor LCD, Business TV, đặc biệt là dòng màn hình màu E-Paper EMDX siêu mỏng nhẹ, tiết kiệm điện năng, cho chất lượng hình ảnh như trên giấy thật. ‏

‏Đối với lĩnh vực nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Business Experience Studio giới thiệu các giải pháp như bảng menu kỹ thuật số, màn hình chuyên dụng và kiosk. ‏

‏Bên cạnh các giải pháp theo ngành, Business Experience Studio còn dành những khu vực chuyên biệt cho giải pháp trải nghiệm di động và giải pháp điều hòa không khí.‏

‏Ngay từ khu vực đón khách, các công nghệ hiển thị nổi bật của Samsung cũng được tích hợp vào trải nghiệm, bao gồm màn hình kích thước lớn và Spatial Signage – màn hình hiển thị 3D thực tế ảo sống động.‏

‏Đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam trong hành trình chuyển đổi số‏

‏Việc đưa Business Experience Studio vào hoạt động tại Việt Nam đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược B2B của Samsung tại thị trường, hướng đến việc không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn tạo điều kiện để khách hàng trực tiếp trải nghiệm công nghệ trong những bối cảnh gần với môi trường vận hành thực tế, từ đó lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu.‏

‏Business Experience Studio mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 10:00 đến 17:00 (trừ các ngày lễ), tại tầng 18, PVI Tower, Hà Nội. Việc tham quan được thực hiện theo thư mời từ đội ngũ Samsung Business. Để đăng ký tham quan hoặc biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 1800-588-890 hoặc email b2b_vietnam@samsung.com.‏