Samsung chơi lớn khi sửa chữa màn hình Galaxy với giá 0 đồng

Từ nay, chi phí sửa màn hình nứt mà Samsung tính cho smartphone Galaxy sẽ chỉ còn 0 USD thay vì 29 USD như trước đây. Đó là một khoản tiết kiệm đáng kể cho dịch vụ sửa chữa trong ngày giúp người dùng dễ dàng khắc phục sự cố màn hình mà không phải lo lắng về chi phí.

Với việc tất cả các điện thoại Galaxy đều sử dụng màn hình cảm ứng bằng kính, nguy cơ nứt màn hình là rất cao ngay cả khi có những cải tiến về cấu trúc. Một vết nứt không chỉ ảnh hưởng đến tính năng của điện thoại mà còn có thể gây khó chịu cho người sử dụng.

Tùy thuộc vào loại điện thoại Galaxy, mức phí cho chương trình Care Plus Theft and Loss dao động từ 8 USD đến 18 USD mỗi tháng. Tất cả các gói hiện tại đều bao gồm dịch vụ sửa chữa màn hình không giới hạn trong ngày với mức phí 0 USD. Ngoài ra, người dùng còn được bảo hiểm cho việc sửa chữa mặt kính, hư hỏng do chất lỏng và cả trộm cắp. Nhiều gói cũng cung cấp hỗ trợ thiết lập và hỗ trợ kỹ thuật.

Samsung mở rộng chương trình cho nhiều thiết bị khác

Không chỉ dừng lại ở smartphone, Samsung còn mở rộng chương trình Care Plus Theft and Loss cho tablet và smartwatch nhằm giúp các thiết bị này cũng được hưởng lợi từ dịch vụ sửa chữa màn hình miễn phí.

Đáng chú ý, trong khi nhiều đối tác sửa chữa đã ngừng hoạt động, hơn 700 địa điểm ủy quyền của Samsung vẫn sẵn sàng cung cấp dịch vụ sửa chữa. Điều này có nghĩa là người dùng có thể dễ dàng mang thiết bị bị nứt đến các địa điểm này để được sửa chữa nhanh chóng.

Sự điều chỉnh giá mới này của Samsung diễn ra ngay trước thềm sự kiện Galaxy Unpacked, dự kiến sẽ ra mắt dòng điện thoại Galaxy S mới, gồm Galaxy S25, S25+ và S25 Ultra. Người dùng có thể đặt trước các mẫu điện thoại này từ ngày 20/1 và có thể nhận được các ưu đãi về chương trình Care Plus cùng với đơn đặt hàng. Với những lợi ích mà chế độ bảo hành mở rộng mang lại, đây chắc chắn là một khoản đầu tư xứng đáng cho người tiêu dùng.