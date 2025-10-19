Apple được cho là giảm sản lượng iPhone Air tới 1 triệu máy

Theo báo cáo mới từ Mizuho Securities, một ngân hàng đầu tư Nhật Bản, Apple đang lên kế hoạch giảm mạnh sản lượng iPhone Air – mẫu iPhone mỏng nhẹ ra mắt giữa năm nay – do doanh số yếu hơn dự kiến. Dù nhận được đánh giá tích cực về thiết kế và độ hoàn thiện, iPhone Air lại không thu hút được lượng người dùng tương xứng, đặc biệt khi đặt cạnh các mẫu iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max.

Phá vỡ nhiều giới hạn của chính Apple, iPhone Air hóa ra vẫn chưa đủ sức để thu hút người dùng.

Mizuho cho biết Apple sẽ giảm mục tiêu sản xuất iPhone Air khoảng 1 triệu đơn vị, trong khi tăng sản lượng các mẫu iPhone khác – gồm iPhone 17 thêm 2 triệu, iPhone 17 Pro thêm 1 triệu và iPhone 17 Pro Max thêm 4 triệu máy. Tổng sản lượng iPhone toàn cầu của Apple dự kiến sẽ tăng từ 88 triệu lên 94 triệu máy trong năm nay, chủ yếu nhờ các mẫu cao cấp hơn bán chạy vượt kỳ vọng.

Nguồn tin cũng cho biết iPhone gập (foldable iPhone) có thể bị hoãn ra mắt sang năm sau, phản ánh chiến lược ưu tiên các dòng sản phẩm truyền thống có hiệu quả kinh doanh tốt hơn.

Samsung được cho là khai tử dòng Galaxy Edge

Thông tin về Apple xuất hiện không lâu sau tin đồn tương tự từ phía Samsung. Theo các báo cáo gần đây, hãng Hàn Quốc được cho là đã dừng kế hoạch phát triển Galaxy S26 Edge, đánh dấu sự kết thúc của dòng Edge từng gắn liền với thiết kế màn hình cong trứ danh.

Chỉ 1 thời gian ngắn rò rỉ thiết kế, Galaxy S26 Edge đã nhận thêm lời đồn bị Samsung loại bỏ từ trong trứng nước.

Từng là biểu tượng của sự khác biệt kể từ thời Galaxy S6 Edge, dòng Edge giờ đây được cho là không còn phù hợp trong bối cảnh các flagship Samsung đều đã chuyển sang màn hình phẳng, tối ưu cho độ bền và trải nghiệm thực tế.

“Thế hệ mỏng nhẹ” gặp khó giữa thị trường bão hòa

Cả iPhone Air và Galaxy Edge series đều là đại diện nổi bật cho xu hướng smartphone mỏng nhẹ, thanh thoát – song thực tế cho thấy người dùng đang ưu tiên pin lớn, hiệu năng cao và độ bền hơn là thiết kế siêu mảnh. Các nhà phân tích nhận định, nếu những tin đồn này là thật, cả Apple và Samsung đều đang tái cấu trúc danh mục sản phẩm để tập trung vào những dòng có lợi nhuận cao hơn và được thị trường đón nhận mạnh mẽ hơn.

Có vẻ, độ mỏng không phải là điểm hút khách mạnh như Apple hay Samsung nghĩ.

Hiện cả hai hãng chưa đưa ra bình luận chính thức, nhưng rõ ràng, giai đoạn “hậu siêu mỏng” của smartphone dường như đang đến gần, khi “mỏng” không còn là yếu tố quyết định cho thành công của một flagship.