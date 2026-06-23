Samsung bật khỏi vị trí số 1 Hàn Quốc

SK Hynix lần đầu tiên vượt Samsung Electronics để trở thành công ty niêm yết có giá trị vốn hóa lớn nhất Hàn Quốc. Thành tích này đánh dấu màn "lột xác" ngoạn mục của hãng sản xuất chip từng đứng bên bờ vực phá sản cách đây hơn 20 năm, đồng thời phản ánh sức ảnh hưởng ngày càng lớn của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với ngành bán dẫn toàn cầu.

Trong phiên giao dịch ngày 22/6, cổ phiếu SK Hynix tăng 5,7%, đưa vốn hóa thị trường của công ty lên hơn 2.082 nghìn tỷ won (khoảng 1.350 tỷ USD), vượt mức hơn 2.081 nghìn tỷ won của Samsung Electronics (không tính cổ phiếu ưu đãi). Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2000 Samsung đánh mất vị trí công ty niêm yết có giá trị lớn nhất Hàn Quốc.

Sự bứt phá của SK Hynix đến từ nhu cầu bùng nổ đối với chip nhớ băng thông cao (HBM) - linh kiện không thể thiếu trong các hệ thống AI hiện đại. Công ty hiện là nhà cung cấp HBM hàng đầu cho nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Nvidia và Google, qua đó trở thành một trong những doanh nghiệp hưởng lợi nhiều nhất từ làn sóng đầu tư AI trên toàn cầu.

SK Hynix lần đầu tiên vượt Samsung Electronics để trở thành công ty niêm yết có giá trị vốn hóa lớn nhất Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Nhờ vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực này, giá cổ phiếu SK Hynix đã tăng hơn 340% trong năm nay, đưa giá trị vốn hóa vượt cả Samsung Electronics và Micron.

Theo giới phân tích, AI đang làm thay đổi sâu sắc cấu trúc của ngành bán dẫn. Nếu trước đây chip nhớ chủ yếu được xem là sản phẩm mang tính hàng hóa, thì hiện nay các dòng chip HBM đã trở thành thành phần cốt lõi của hạ tầng AI, được sử dụng để vận hành các mô hình trí tuệ nhân tạo tiên tiến như ChatGPT.

Ông Kim Sunwoo - chuyên gia phân tích cấp cao tại Meritz Securities - nhận định rằng, sự xuất hiện của các dòng chip nhớ AI được thiết kế chuyên biệt đã làm thay đổi hoàn toàn mô hình kinh doanh của ngành, tạo điều kiện để SK Hynix vươn lên vị trí dẫn đầu thị trường.

Khác với Samsung Electronics - tập đoàn hoạt động đa lĩnh vực từ chip logic, điện tử tiêu dùng đến thiết bị gia dụng, SK Hynix tập trung gần như hoàn toàn vào mảng chip nhớ. Chiến lược chuyên môn hóa này giúp công ty tận dụng tối đa làn sóng tăng trưởng của AI.

Thành công hiện tại càng trở nên đáng chú ý khi nhìn lại quá khứ của SK Hynix. Năm 2002, khi còn mang tên Hynix Semiconductor, công ty này từng đứng trước nguy cơ bị bán cho Micron sau khi rơi vào khủng hoảng tài chính vì mở rộng đầu tư quá nhanh. Thương vụ cuối cùng không thành công và Hynix phải nằm dưới sự kiểm soát của các chủ nợ trong gần một thập kỷ.

Đến năm 2003, cổ phiếu của công ty lao dốc xuống chỉ còn 135 won, bị giới đầu tư xếp vào nhóm "cổ phiếu đồng xu" (penny stock) tại Hàn Quốc.

Hoạt động kinh doanh của SK Hynix sau đó vẫn chịu tác động bởi chu kỳ thăng trầm của thị trường chip nhớ. Năm 2023, giá chip giảm mạnh khiến công ty ghi nhận khoản lỗ hoạt động lên tới 7,73 nghìn tỷ won.

Tuy nhiên, khi các tập đoàn công nghệ như Microsoft, Google và Meta đẩy mạnh đầu tư cho hạ tầng AI, nhu cầu đối với chip HBM tăng vọt đã giúp SK Hynix phục hồi nhanh chóng. Năm 2024, công ty ghi nhận lợi nhuận hoạt động kỷ lục 23,5 nghìn tỷ won, mở đường cho cú bứt phá về giá trị vốn hóa trong năm nay.

Việc SK Hynix vượt Samsung không chỉ là dấu mốc mang tính biểu tượng của ngành công nghệ Hàn Quốc, mà còn cho thấy AI đang định hình lại cán cân quyền lực trong ngành bán dẫn.