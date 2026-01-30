Sắm OPPO Reno15 series đón Tết, nhận gói quà đến 4 triệu

Trên thế hệ OPPO Reno15 series mới ra mắt, hãng đã cải tiến tối ưu mượt mà trong giao diện người dùng, dung lượng pin lên đến 7000mAh, camera chống rung quang học 50MP và tâp trung hỗ trợ nhiều tính năng AI hoạt động bằng tiếng Việt.

Hiện OPPO Reno15 F và Reno15 đang được mở bán tại CellphoneS với mức giá từ 11.99 triệu ~ 16.99 triệu. Khách hàng mua trực tiếp sẽ nhận ưu đãi tặng kèm loa bluetooth đa năng Innoyo S2, sim/esim VNSKY 5GB data 5G/ngày, trợ giá 500,000 đồng khi tham gia Thu cũ đổi mới và Hỗ trợ trả góp 0%. Cùng nhiều ưu đãi khi mua kèm OPPO Pad, tai nghe OPPO và OPPO Watch.

Lượng khách hàng có nhu cầu tham khảo và mua sắm OPPO tại CellphoneS ngày càng có xu hướng tăng trưởng, nhờ vào việc hệ thống mở rộng số lượng gần 170 cửa hàng trên nhiều tỉnh thành hơn thời gian.

OPPO Reno15 5G và Reno15 F đều có màn hình AMOLED 120Hz với độ sáng 1,200 nits chất lượng. Sở hữu viên pin dung lượng ấn tượng 6,500 mAh trên Reno15 và 7000mAh Reno15 F, hỗ trợ sạc nhanh SuperVOOC 80W. Cả hai đều hỗ trợ kháng nước, chống bụi chuẩn IP68/69, mang tới khả năng quay video dưới nước 4K với camera chính 50MP hỗ trợ chống rung quang học.

Cả 2 thiết bị Reno15 series còn đều trang bị vi xử lí đáp ứng hiệu năng tốt, tích hợp nền tảng ColorOS 16 mới cùng loạt tính năng AI như: Dịch Thuật AI, Khoanh để tìm kiếm, AI Search,hỗ trợ kết nối chuyển hình ảnh tài liệu liền mạch với IOS và macOS.

Các sản phẩm OPPO Reno và Find đã được hệ thống nhanh chóng trưng bày tại khu vực bàn trải nghiệm, khách hàng có thể đến các cửa hàng CellphoneS để tận tay sử dụng và trải nghiệm qua các tính năng, ngoại hình sản phẩm trước khi quyết định mua.

CellphoneS còn giảm thêm tới 5% khi mua sắm dành cho học sinh - sinh viên S-Student và thành viên SMember. Trợ giá thêm khi thu cũ lên đời. Đặc biệt chính sách ưu đãi trả góp 3-Không với trả trước 0đ, lãi suất 0%, không phụ phí; giúp cho khách hàng dễ dàng mua sắm sản phẩm mới với chi phí tối ưu nhất.

Không chỉ giá tốt, khách hàng mua sắm tại CellphoneS được hưởng chính sách bảo hành đổi mới trong 30 ngày tại các trung tâm bảo hành của hãng. Cũng như đến hệ thống 30 trung tâm bảo hành sửa chữa Điện Thoại Vui của CellphoneS để được hỗ trợ dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện hư hỏng sau thời gian sử dụng.

CellphoneS là một trong những chuỗi bán lẻ công nghệ lớn nhất tại thị trường Việt nam. Khách hàng có thể đến mua sắm trực tiếp tại gần 170 cửa hàng CellphoneS trên toàn quốc, hoặc truy cập website. CellphoneS hỗ trợ miễn phí giao hàng tận nơi, thanh toán khi nhận hàng hoặc thanh toán online dễ dàng.