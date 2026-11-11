Saigonres còn 200 tỷ đồng vốn huy động từ chào bán cổ phiếu chưa giải ngân

Tính đến ngày 7/11/2026, Saigonres đã chi 194,9 tỷ đồng trong tổng số 394,9 tỷ đồng huy động từ đợt chào bán gần 9,9 triệu cổ phiếu, còn lại 200 tỷ đồng chưa giải ngân.

Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, MCK: SGR) vừa có báo cáo về tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo Công văn số 1523/UBCK-QLCB ngày 8/5/2025 của UBCKNN.

Cụ thể, kết thúc đợt chào bán ngày 7/5/2025, Saigonres đã chào bán thành công gần 9,9 triệu cổ phiếu với giá 40.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động gần 394,9 tỷ đồng.

Theo phương án sử dụng vốn, Saigonres dự kiến sử dụng 200 tỷ đồng để đầu tư, tài trợ Dự án Khu đô thị Sinh Thái Việt Nam; còn lại gần 194,9 tỷ đồng sẽ được dùng để thanh toán các khoản nợ vay. Cụ thể như sau:

Nguồn: SGR

Tính đến ngày 7/11/2026, Saigonres đã dùng gần 194,9 tỷ đồng để thanh toán các khoản nợ vay; còn 200 tỷ đồng để đầu tư, tài trợ Dự án Khu đô thị Sinh Thái Việt Nam chưa được giải ngân.

Trong một diễn biến khác, trước đó Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã có văn bản nhắc nhở Saigonres về việc chậm công bố thông tin.

Cụ thể, ngày 28/10/2026, HoSE nhận được công bố thông tin của Saigonres về Bản án số 20/2026/KDMT-PT ngày 14/8/2026 của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc Tranh chấp hợp đồng vay tài sản; yêu cầu tuyên bố hợp đồng công chứng vô hiệu, bồi thường thiệt hại.

Căn cứ quy định tại điểm o khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “1. Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: o) Khi nhận được bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án liên quan đến hoạt động của công ty,...".

Đồng thời, Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/9/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “b) Tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn công bố thông tin bất thường, công bố thông tin theo yêu cầu và công bố thông tin về các hoạt động khác của công ty đại chúng đồng thời bằng tiếng Anh kể từ ngày 1/1/2026... ”. Theo đó, Saigonres đã chậm công bố thông tin theo quy định.

Vì vậy, HoSE nhắc nhở và đề nghị Saigonres nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.